Zuletzt hat Arcelor-Mittal viel in seinen Bremer Standort investiert und unter anderem einen Hochofen zugestellt. (Karsten Klama)

Die Fakten sind klar: Mit 3200 Menschen, die direkt im Bremer Stahlwerk beschäftigt sind, zählt die von Arcelor-Mittal betriebene Hütte zu den ganz großen Arbeitgebern in Bremen. Doch die Bedeutung der Produktionsstätte an der Weser geht weit darüber hinaus: Wie eine von der Arbeitnehmerkammer in Auftrag gegebene Branchenstudie ergeben hat, sorgt die Hütte bundesweit für 19.000 Vollzeitjobs, allein in Bremen sind es 4700 Arbeitnehmer, deren Job indirekt Stahlwerk abhängt.

Sie sind also in Unternehmen, die mit der Fabrik zusammenarbeiten, beschäftigt. „Sollte das Stahlwerk schließen, wären damit viele Tausende Jobs akut bedroht“, sagt Elke Heyduck, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer Bremen. Aus ihrer Sicht wird die Bedeutung der Stahlindustrie für Bremen und Deutschland „völlig unterschätzt“.

Verschärfung des Emissionshandels

Die Abhandlung erscheint in einer für die europäische Stahlindustrie schwierigen Zeit. Zwar hat sich die Stahlkonjunktur zuletzt wieder verbessert. Aber die Branche leidet nach wie vor unter Überkapazitäten. Vor allem der Billig-Stahl aus China hat die Märkte geflutet und die Preise gedrückt.

Hinzu kommt, dass innerhalb der EU über eine Verschärfung des Handels mit Emissionszertifikaten in der Zeit zwischen 2021 und 2030 verhandelt wird. Den Stahlkochern, so die Befürchtung, könnten dadurch erhebliche Wettbewerbsnachteile drohen, sollte sich der Umweltministerrat mit seinen noch einmal verschärften Forderungen durchsetzen.

Arcelor-Mittal rechnet allein für seinen Bremer Standort mit möglichen Mehrkosten in Höhe von 50 Millionen Euro pro Jahr. Das wäre ungefähr die Summe, die der Konzern jährlich in die Instandhaltung der Hütte investieren muss. In der Hansestadt wurden daher bereits zwei Stahlgipfel veranstaltet, bei denen sich Vertreter des Werks, der Gewerkschaft IG Metall und Politiker wie Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) für bessere Bedingungen für die Branche einsetzten.

Bremen profitiert von Nachfrage

Dass es sich lohnt, um die Stahlindustrie zu kämpfen, dazu soll die Studie, die vom Center für wirtschaftspolitische Studien der Leibniz Universität Hannover durchgeführt wurde, beitragen. Die wirtschaftliche Bedeutung geht dabei weit über die reine Beschäftigtenzahl hinaus: Das Stahlwerk kaufte demnach allein in 2015 Vorleistungsgüter und -dienstleistungen im Wert von 2,4 Milliarden Euro ein.

Vorleistungen sind Erzeugnisse, die in einem Unternehmen für eine Produktion benötigt werden. Von dieser Nachfrage profitierte auch Bremen: Fast ein Viertel davon, so die Erhebung, entfiel auf Lieferanten aus der Hansestadt, noch einmal 36 Prozent aus dem übrigen Deutschland.

Hinzu kommt, dass Arcelor-Mittal Bremen mehr als 30 Prozent seines Umsatzes in Bremen und dem Rest von Deutschland macht. „Solch eine Nähe zu der abnehmenden Industrie sorgt für Innovationen“, sagt Heyduck. Daher sei es wichtig, die Wertschöpfungskette auch in Zukunft eng zu halten.

Mehr Werbung für den Standort

Im Vergleich mit anderen Stahlwerken steht die hiesige Hütte auch bei der Art der Beschäftigung gut da: Der Anteil höher qualifizierter Mitarbeiter ist laut Erhebung vergleichsweise hoch. Knapp 30 Prozent der Beschäftigten haben entweder einen Hochschulabschluss oder den Status eines Meisters oder Technikers.

Hinzu kommt, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der Hansestadt lebt. Das heißt: Hier zahlen sie Steuern und konsumieren. Auf das Land Bremen entfielen laut Studie 2015 allein an Einkommenssteuern in Höhe von 29 Millionen Euro. Nach Niedersachsen gingen demnach 13 Millionen Euro.

Jens Loock, Arbeitsdirektor bei Arcelor-Mittal in Bremen, sieht die Studie als Beleg dafür, „wie wichtig Stahl als Grundstoffindustrie und wie bedeutend das Werk für Bremen ist.“ Er übt aber auch Selbstkritik: Das Unternehmen müsse mehr Werbung für den Stahlstandort machen und sich künftig noch mehr mit Politik und anderen großen Industrieunternehmen vernetzen.

Einsatz im Bund und in der EU

Die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Bremen, Ute Buggeln, plädiert dafür, mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Abhandlung nun offensiv umzugehen und sieht sie als Teil einer Imagekampagne für den Stahlstandort Bremen – auch in Richtung Politik, von der sie sich weiter einen kontinuierlichen Einsatz für die Branche in Berlin und Brüssel wünscht.

Einer derjenigen, denen durch das Papier indirekt Handlungsempfehlungen gegeben werden, ist Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). „Die Studie bestätigt beeindruckend die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Stahlindustrie für Beschäftigung, Ausbildung und Wertschöpfung am Standort“, sagt auch er. Die Zahlen würden helfen, die Belange der Stahlindustrie zu vermitteln. „Sie bestärken uns im Einsatz bei der Bundesregierung und der EU für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen“, sagt der Wirtschaftssenator.

Das Umweltressort vertritt eine ähnliche Meinung. In die Bremer Hütte seien Millionen investiert worden, um die Emissionen und den Energieverbrauch zu reduzieren, sagt ein Behördensprecher. Daher müssten für das Bremer Stahlwerk beim Emissionszertifikatehandel Ausnahmen gelten. „Dennoch sagen wir aber auch klar und deutlich: Generell ist die Verschärfung des Emissionshandels absolut notwendig.“