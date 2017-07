In Bremen verdienen die Arbeitnehmer im Schnitt mehr als in den meisten anderen Bundesländern. (dpa)

Arbeitnehmer in Bremen verdienen im Schnitt pro Stunde mehr als die Menschen in den meisten anderen Bundesländern. Die Beschäftigten bekamen im vergangenen Jahr im Durchschnitt aller Branchen des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors 23,63 Euro pro Stunde. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes Niedersachsen hervor. In dem Flächenland kamen die Arbeitnehmer hingegen nur auf 21,45 Euro pro Stunde. Damit liegen sie unter dem bundesweiten Durchschnitt von 22,98 Euro.

Im Vergleich aller 16 Bundesländer kam Bremen auf Rang sechs, Niedersachsen auf Platz zehn. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte, dass 23 Prozent aller niedersächsischen Beschäftigten Niedriglöhne bezögen – im westdeutschen Durchschnitt seien es nur 19,3 Prozent. Mit 25,83 Euro pro Stunde verdienen die Beschäftigten in Hamburg am meisten, Schlusslicht wurde Mecklenburg-Vorpommern mit 17,07 Euro.

"Die Berufsauswahl für Akademiker ist auf dem Land beschränkt"

Tobias Peters, Referent für Wirtschaftspolitik bei der Arbeitnehmerkammer in Bremen, hat für die vergleichsweise guten Zahlen eine einfache Erklärung. „In Städten sind die Löhne meist höher, da es hier eine ganz andere Wirtschaftsstruktur gibt“, sagt er. So gebe es in Bremen mit Daimler und Airbus beispielsweise Industrieunternehmen, die viele Mitarbeiter beschäftigten und gute Löhne bezahlten. Außerdem seien in Städte einige Wirtschaftszweige vertreten, die es in ländlichen Regionen kaum gebe, etwa Unternehmensberatungen.

„Die Berufsauswahl für Akademiker auf dem Land ist meist beschränkt“, sagt Peters. Er geht davon aus, dass Bremen längst nicht so gut abschneiden würde, würde man die Hansestadt nicht mit anderen Bundesländern, sondern mit Städten wie Hannover oder Wolfsburg vergleichen.

Wenig Geld in der Gastronomie

Zugleich beziehen sich die Zahlen des Statistischen Landesamtes nur auf die Beschäftigten. Menschen ohne Arbeit werden also nicht erfasst. So kann es sein, dass die Durchschnittsverdienste in einem Bundesland vergleichsweise hoch sind, gleichzeitig aber auch viele Menschen auf Sozialleistungen angewiesen und ohne Arbeit sind. Im Bundesland Bremen lag die Arbeitslosenquote im Juni beispielsweise bei 10,2 Prozent, im Bundesschnitt bei 5,5 und in Niedersachsen bei 5,6.

Bundesweit verdienen nach den Zahlen der Statistiker Beschäftigte im Bereich für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 33,55 Euro pro Stunde am meisten. Ähnlich hoch fiel die Bezahlung in der Energieversorgung aus. Hier bekamen Vollzeitarbeitnehmer im Schnitt 32,63 Euro pro Arbeitsstunde. Die am schlechtesten zahlende Branche mit einem Stundenlohn von 12,71 Euro war das Gastgewerbe.

Ost-West-Gefälle bleibt bestehen

Auffallend ist nach Angaben der Statistiker ein klares Ost-West-Gefälle: Im früheren Bundesgebiet habe das Verdienstniveau um 3,8 Prozent über dem Bundesschnitt gelegen – in den östlichen Bundesländern um 22,8 Prozent darunter. Außerdem liegen die Bruttostundenverdienste in den Stadtstaaten über denen vieler Flächenländer – von Hamburg als Spitzenreiter abgesehen gibt es nämlich auch ein Nord-Süd-Gefälle: Hinter Niedersachsen platzierte sich Schleswig-Holstein auf dem elften Rang, während die Menschen in Hessen (Platz zwei), Baden-Württemberg (Platz drei) und Bayern (Platz vier) am meisten verdienten. Berlin kam mit 21,90 Euro auf Platz neun.