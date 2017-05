Symbolbild. (dpa)

In Bremen und Bremerhaven gibt es mehr als 16.000 Menschen, die als langzeitarbeitslos gelten, also länger als ein Jahr Leistungen beziehen. Davon gebe es noch einen harten Kern, der noch deutlich länger ohne Job ist und dessen Chancen, eine Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt, verschwindend gering ist, sagt von Einem. „Bei mindestens 4000 Bremern hat sich die Arbeitslosigkeit stark verfestig.“ Selbst Schulungen und Maßnahmen durch die Jobcenter und die Arbeitsagentur könnten da wenig ausrichten.

Struktur in den Alltag bringen

„Die Idee ist nun, Langzeitarbeitslose in eine echte Beschäftigung zu bringen“, erklärt von Einem den Plan von Detlef Scheele, dem neuen Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die soll allerdings staatlich gefördert werden. Konkret könnte es etwa um einfache Hilfsarbeiten in einem verarbeitenden Betrieb gehen. Das seien Jobs, die sich wirtschaftlich für ein Unternehmen eigentlich nicht lohnen, durch die öffentliche Förderung aber trotzdem eingerichtet werden könnten.

Dadurch sollen Langzeitarbeitslose eine Struktur im Alltag und Kontakte bekommen sowie am sozialen Leben teilnehmen können. „Das Ziel, einen Job im ersten Arbeitsmarkt zu finden steht dabei nicht mehr an erster Stelle“, sagt Susanne Ahlers, Geschäftsführerin des Jobcenters Bremen.

Neben Bremerhaven soll es auch ein Pilotprojekt in Duisburg geben. Wie viel Geld dafür zu Verfügung gestellt wird und wie viele Jobs entstehen sollen, ist allerdings noch unklar. Auch der Beginn steht noch nicht fest, frühesten könnte es wohl aber erst Anfang 2018 losgehen.

50.000 Menschen ohne Arbeit

In der Stadt Bremen ist indes die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht gestiegen. Die Quote blieb unverändert bei 9,6 Prozent, allerdings waren im Mai 144 mehr Menschen ohne Job als ein Jahr zuvor. Von Einem verweist aber darauf, dass dies vor allem ein statistischer Effekt sei. Seit Jahresbeginn tauchen in der Arbeitslosenstatistik nun auch die sogenannten Aufstocker auf, also Menschen, die arbeiten, aber trotzdem noch Leistungen erhalten.

Im vergangenen Jahr seien diese Menschen noch den Jobcentern zugeordnet worden und hätten daher einen Einfluss in die Statistik gefunden. „Diesen Effekt werden wir noch das ganze Jahr über beobachten. Der Markt hat sich aber nicht verschlechtert“, sagt von Einem. Im Bundesland Bremen waren zuletzt knapp 50.000 Menschen ohne Arbeit oder Teil von Fördermaßnahmen der Arbeitsagentur wie beispielsweise Weiterbildungen.

