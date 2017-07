2007 hat Singapore Airlines als erste Fluggesellschaft A 380- Flieger von Airbus bekommen. Die ersten Modelle könnten nun als Ersatzteillager enden. (A3482 epa AAP Singapore Airlines)

Der Riesenflieger A380 von Airbus folgt eigentlich einer ganz simplen Logik: Die Zahl der Passagiere nimmt in den nächsten Jahren rasant zu, Flughäfen können aber nicht im gleichen Maße ausgebaut werden – daher müssen die Flugzeuge wachsen. Jetzt, fast zehn Jahre nach der ersten Auslieferung, zeigt sich, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Noch schlimmer: Die ersten A 380 könnten sogar zum Ersatzteillager verkommen.

Im Oktober läuft der erste von vier Leasing-Verträgen von Singapore Airlines aus – der Fluglinie, die 2007 als erste Gesellschaft einen A 380 in Empfang nahm. Anstatt die Flieger aber zu kaufen, hat die Airline die Flugzeuge nur geleast. Der eigentliche Besitzer ist ein Fonds der Dortmunder Finanzfirma Dr. Peters. Anselm Gehling, Geschäftsführer von Dr. Peters, überlegt nun, was seine Firma mit den vier Maschinen machen wird, nachdem Singapore Airlines sie zurückgegeben hat.

Nicht nur leasen, sondern kaufen

„Derzeit suchen wir gemeinsam mit unserem Re-Marketing-Partner Airbus nach einer Möglichkeit für ein Anschlussleasing“, sagt Gehling. Dazu sei man mit sechs Airlines in Gesprächen. Einige davon seien sogar daran interessiert, einen gebrauchten A 380 nicht nur zu leasen, sondern gleich ganz zu kaufen.

Man müsse aber eine Lösung finden, die die Anleger des Fonds befriedige. „Sollten diese beiden Möglichkeiten nicht zu rentablen Ergebnissen führen, kommt auch ein Part-out in Betracht. Das heißt, wir würden Einzelteile wie Trieb- oder Fahrwerke verkaufen“, sagt Gehling. Da die Nachfrage nach Ersatzteilen für den A 380 sehr hoch sei, könnten mit einem Verkauf der Einzelteile mitunter höhere Preise erzielt werden, als wenn man einen kompletten A 380 anböte. Dennoch sei ein neuer Leasingvertrag oder ein Verkauf die favorisierte Lösung.

Singapore Airlines ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die einen Leasing-Vertrag mit Dr. Peters geschlossen hat. Nach eigenen Angaben wurden noch fünf weitere A 380 finanziert und an Air France weitergegeben. Diese Verträge liefen zwischen Februar 2020 und November 2024 aus. „Es gibt derzeit allerdings keine Hinweise darauf, dass Air France die Verlängerungsoption um fünf weitere Jahre nicht ausführen wird“, sagt Gehling.

Anzahl der Passagiere steigt

Der Geschäftsführer setzt genau wie Airbus Hoffnungen auf den Markt für gebrauchte Flugzeuge. „Airbus hat eine Prognose gestellt, dass sich die Anzahl der Passagiere bis 2032 mehr als verdoppeln wird. Entsprechend werden dann auch Flugzeuge mit hoher Passagierkapazität gefragt sein und bleiben“, sagt Gehling. Hinzu komme, dass die A 380-Modelle bereits verbessert und wirtschaftlicher gemacht worden seien – auch die gebrauchten. Das Portal aerotelegraph.com schätzt, dass Kunden für einen gebrauchten A 380 etwa zwischen 70 bis 88 Millionen Euro bezahlen müssen. Der Neupreis liegt bei etwa 352 Millionen Euro.

Klar ist aber auch: Der A 380 bleibt weit hinter den Erwartungen von Airbus zurück. Erst im vergangenen Jahr hat der Flugzeughersteller angekündigt, die Produktion zu drosseln. Wegen ausbleibender Neubestellungen sollen ab 2018 jährlich nur noch zwölf Maschinen des Typs die Werkshallen verlassen. In Bremer Airbus-Werk werden unter anderem die Flügel des 73 Meter langen Passagierjets ausgerüstet.

Um den Flieger wieder attraktiver zu machen, hat Airbus vergangenen Monat auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget angekündigt, den A 380 überarbeiten zu wollen. So sollen die Flügel mit sogenannten Winglets ausgerüstet werden. Diese abgeknickten Flügel sollen für eine bessere Aerodynamik sorgen. Außerdem soll der Platz in der Kabine verbessert werden, sodass bei einer klassischen Drei-Klassen-Bestuhlung 80 Passagiere zusätzlich mitfliegen können. Insgesamt würden dann mehr als 600 Fluggäste in den A 380 passen. Die Betriebskosten pro Sitz sollen dadurch um 13 Prozent sinken.