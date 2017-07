Student Connor Kiselchuk kontrolliert den Zustand der Gurken. Das Gewächshaus kommt ab Dezember in der Antarktis zum Einsatz. (Karsten Klama)

Der Geschmack überzeugt, die Farbe und Form ebenfalls. Die Gurken und Paprika, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in seinen Räumlichkeiten in Bremen präsentierte, haben nicht nur Bioqualität. Sie sind außerdem in einer ganz besonderen Umgebung entstanden: in einem geschlossenen Gewächshaus, in dem künftig unabhängig von Wetter und Jahreszeiten Gemüse und Salate ohne Erde und ohne die sonst notwendige Sonneneinstrahlung gedeihen sollen.

Noch laufen die Test-Vorbereitungen. Aber ab Dezember soll das Container-Gewächshaus, das derzeit noch am Bremer DLR-Standort in der Nähe des Fallturms steht, in der Antarktis die zehnköpfige Crew der Neumayer-Station III des Alfred-Wegener-Instituts mit Gurken, Radieschen, Paprika und Salaten versorgen. Bei diesem Projekt, an dem unter der Leitung des DLR zahlreiche weitere internationale Partner mitwirken, geht es aber um mehr als nur um die Herstellung von frischen Beilagen für die Neumayer-Mitarbeiter: Es geht darum, wie bei einer steigenden Weltbevölkerung bei gleichzeitigen Umwälzungen durch den Klimawandel Nutzpflanzen auch in klimatisch ungünstigen Regionen kultiviert werden können. Außerdem soll das Antarktis-Gewächshaus auch irgendwann einmal ein Baustein sein, wenn es darum geht, Habitate auf dem Mond oder Mars Wirklichkeit werden zu lassen.

Richtig Tschüs wird Paul Zabel erst im Dezember sagen, dann hat er seinen Arbeitsplatz für neun Monate in der Antarktis. (Karsten Klama)

Pflanzen für Weltraummissionen

Das werde sicherlich noch 30 bis 50 Jahre dauern, aber die Grundlagen dafür müssten jetzt entwickelt werden, sagt Daniel Schubert. Ein wichtiger Bestandteil solcher Weltraummissionen werden dabei Pflanzen sein, die vor Ort gezüchtet werden können, ist der DLR-Projektleiter überzeugt. Im Hinblick auf solche Langzeitmissionen bieten die antarktischen Extrembedingungen bis auf die fehlende Mond- und Mars-Gravitation beste Rahmenbedingungen, um das Gewächshaus quasi unter realen Bedingungen testen zu können.

Das Gewächshaus wird vom Überwachungsraum im Bremer DLR-Institut kontrolliert. (Karsten Klama)

Es habe schon verschiedene Gewächshaus-Missionen in der Antarktis gegeben, aber noch nie eines mit einem geschlossenen Lebenserhaltungssystem, so Schubert. Das Projekt trägt offiziell die Bezeichnung EDEN-ISS und wird über das Europäische Forschungsprogramm Horizon 2020 mit fünf Millionen Euro finanziert. Vier bis fünf Kilo Gemüse und Salate sollen pro Woche geerntet werden. „Vielleicht wird es auch mehr sein“, sagt der Projektleiter. „Das werden wir erst in der Realität feststellen.“

Das Zauberwort für die Gärtnerei unter antarktischen Bedingungen heißt Aeroponik: Bei dieser Technik werden Pflanzen ohne Erde steril kultiviert und computergesteuert alle paar Minuten mit einem Wasser-Nährstoffgemisch besprüht. Die Luft im Gewächshaus passen die Forscher ebenfalls den Bedürfnissen der Pflanzen bestmöglich an. „Der CO2-Gehalt wird gesteigert, mit speziellen Filtern reinigen wir die Luft von Pilzspuren und Keimen und betreiben eine Anlage zur Luftsterilisation mittels UV-Strahlung“, so Schubert. „Damit können wir eine rein biologische Züchtung ermöglichen, die ohne Insektizide und Pestizide auskommt.“ Wie auf einer Raumstation hat das Gewächshaus einen vollständig geschlossenen Luftkreislauf, inklusive einer Schleuse. Der geschlossene Kreislauf ermöglicht zudem, sämtliches Wasser, das die Pflanzen an die Luft abgeben, wieder aufzufangen und ihnen erneut zuzuführen.

Die künstliche Sonne in der Polarnacht ist ein Cocktail aus blauem, rotem und weißem Licht, der Behälter und Gewächse violett schimmern lässt. Die Pflanzen sind in einem angedeuteten Tag-Nacht Rhythmus 16 Stunden lang beleuchtet und bekommen anschließend acht Stunden Nachtruhe ohne Licht. Wassergekühlte LED-Systeme, bei denen jede LED und deren Lichtwellenlänge einzeln über einen Computer angesteuert werden kann, lassen jede Pflanzenart individuell am effektivsten wachsen.

Gärtner im ewigen Eis

Den 400 Meter langen Weg zwischen der Neumayer-Station und dem Gewächshaus wird täglich Paul Zabel zu gehen haben - es sei denn, die Windverhältnisse mit manchmal bis zu 80 Knoten verhindern das. Der 30-jährige Raumfahrtingenieur vom Bremer DLR-Standort wird für neun Monate seinen Arbeitsplatz in die Antarktis verlegen und dort quasi als Gärtner arbeiten. Ein Zurückkommen sei in dieser Zeit nicht möglich, weil die Station dann nicht von Schiffen angefahren oder Flugzeugen angeflogen werden kann, so der langjährige Stationsleiter Eberhard Kohlberg, der auf Seiten des Alfred-Wegener-Instituts das Projekt begleitet. Vom 21. Mai bis 22. Juli kommt die Sonne nicht über den Horizont - es herrscht Polarnacht.

Ganz unvorbereitet geht Zabel aber nicht zu dem Außenposten, der im antarktischen Sommer von 50 Wissenschaftlern und im Winter nur von neun Personen bewohnt ist: von drei Ingenieuren, einem Arzt, einem Koch und vier Wissenschaftlern. Und ab Dezember auch von Zabel. Der Raumfahrtingenieur muss deswegen in den nächsten Wochen unter anderem einen Kursus in Bergwandern und in Brandbekämpfung absolvieren. Auf sein Gärtnertätigkeiten hat er sich in einem zweiwöchigen Intensivkurs bei einem Partnerunternehmen in den Niederlanden vorbereitet.

Falls Zabel das Gewächshaus, das insgesamt in zwei 20-Fuß-Containern untergebracht ist, wegen Krankheit oder Wetterbedingungen einmal nicht erreichen kann, erfolgt die Überwachung und Steuerung von Bremen aus. Im DLR-Institut ist die Kontrolleinheit für die Mission untergebracht. 36 Kameras sind im Gewächshaus installiert und „beobachten“ das Pflanzenwachstum.

Dass das Projekt nicht nur für Langzeit-Weltraummissionen von Bedeutung sein werde, sondern auch auf der Erde einen wichtigen Beitrag leisten könne, davon geht Professor Hansjörg Dittus aus. Die weltweite Nahrungsmittelproduktion sei eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen im 21. Jahrhundert, so das DLR-Vorstandsmitglied für den Bereich Raumfahrtforschung. In 50 bis 70 Jahren werde ein Großteil der Weltbevölkerung – dann voraussichtlich zehn Milliarden Menschen – in sogenannten Mega-Citys leben. Es gehe darum, die Bevölkerung auch dann noch mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen. Das Gewächshaus-Projekt sei ein Beitrag dazu, dieses Problem zu lösen - und sogar auf schmackhafte Weise.