So sah es aus, das Gebäude der Bremer Landesbank zu Zeiten, als Thomas Christian Buchbinder noch BLB-Chef war. Mittlerweile ist das Haus einem Neubau am Domshof gewichen. (Jochen Stoss)

Herr Buchbinder, Sie sollen nach der Sommerpause vor dem Controllingausschuss der Bremischen Bürgerschaft Rede und Antwort zu Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender der Bremer Landesbank stehen. Hat Sie die angekündigte Vorladung überrascht?

Thomas Christian Buchbinder: Nein, nicht unbedingt. Was mich irritiert, ist, dass die Einladung erst jetzt kommt. In der heißen Phase im vergangenen Jahr bin ich von Medien immer wieder um Stellungnahmen zur Bank gebeten worden. Ich habe mich bewusst neutral verhalten, weil ich es im Sinne der Bremer Landesbank nicht zielführend fand, mich in solch einer Phase zu Wort zu melden. Die Politik ist aber tatsächlich erst jetzt an mich herangetreten.

Warum erst jetzt?

Ich nehme an, dass viele Mitglieder des Ausschusses mit der Komplexität des Themas überfordert waren und erst einmal Zeit brauchten, um sich mit den Details auseinanderzusetzen.

Was werden Sie den Abgeordneten erzählen?

Das richtet sich nach den Fragen der Parlamentarier. Was sie genau von mir wissen wollen, das weiß ich nicht.

Es wird mit Sicherheit darum gehen, ob Sie mit Ihren Entscheidungen dazu beigetragen haben, dass die Bremer Landesbank später wegen der Schiffsfinanzierungen in Schieflage geraten ist. Das ist ein Thema, das derzeit in Bremen in politischen aber auch in Wirtschaftskreisen diskutiert wird.

Ich kenne diese Vorwürfe. Es ist naiv anzunehmen, dass ein Vorstandsvorsitzender allein die Kreditentscheidungen für ein Schiffsportfolio beeinflusst. Das ist ein Prozess, an dem mehrere Entscheider innerhalb aber auch außerhalb der Bank teilnehmen. Die Gremien einer Bank, also auch der Aufsichtsrat, sind informiert oder beteiligt, wenn Kreditlimite für ein Portfolio erhöht werden.

Das heißt: Es ist falsch, die Schuld dem Vorstandsvorsitzenden allein zu geben?

Er ist zumindest nicht der Alleinverantwortliche. Der Vorstandsvorsitzende schlägt die Strategie in ihren Leitlinien vor und steuert die Geschäftspolitik in ihrer Umsetzung. Vergleichbar ist das mit einem Team und seinem Trainer: Der Vorstandsvorsitzende leitet die Mannschaft. Anfang 2006 bin ich der einzige Verantwortliche gewesen, der mit Auslauf des Vertrages die Bremer Landesbank verlassen hat. Die anderen Vorstände und Zuständigen in der Schiffsfinanzierung sind alle in der Bank geblieben.

Ihr Vorteil war, dass die Krise erst drei Jahre nachdem Sie die BLB verlassen haben, eingesetzt hat. Welche Marschrichtung haben Sie bis kurz vor Ende Ihrer Amtszeit bei den Schiffsfinanzierungen ausgegeben?

Wir haben im Zuge des Strategieprojekts „BLB 2004“ nicht nur den Bereich Schiffe, sondern die gesamte Bank neu aufgestellt – in der Organisation, aber auch in der Geschäftspolitik. Ich habe, so wie bei den anderen Instituten, bei denen ich in Verantwortung war, vorgegeben, in mindestens vier verschiedenen Portfolien im Kreditgeschäft aktiv zu sein. Und diese Bereiche sollten sich im Risiko gegeneinander ausbalancieren.

Das heißt: Wächst ein Portfolio, müssen die anderen Sparten parallel auch wachsen – ansonsten muss gegengesteuert werden. Und das möglicherweise auch auf Kosten von Ertrag, wenn auf Geschäft verzichtet werden muss. Andernfalls gibt es zu hohe Klumpenrisiken. In meiner Zeit als BLB-Chef haben wir deswegen angefangen, die Windenergie oder auch die Sozialimmobilien, neben dem gut entwickelten Firmenkundengeschäft zu wesentlichen Ertragsbringern der Bank aufzubauen. Parallel zu den Kreditportfolien haben wir die bis heute sehr erfolgreiche Vermögensverwaltung der BLB gestartet.

Seit vergangenem Jahr residiert die BLB im neuen Gebäude am Domshof. (Frank Thomas Koch)

Das hört sich jetzt so an, als wären Schiffe ein unbedeutender Teil Ihrer Strategie gewesen. Unbestritten ist aber doch, dass die BLB in den letzten drei Jahren unter Ihrer Führung ihr Neugeschäft und damit ihren Bestand im Bereich Schiffsfinanzierungen stark gesteigert hat. Allein von 2003 zu 2005 haben Sie das Neugeschäft von einer Milliarde Euro auf dann 3,8 Milliarden Euro mehr als verdreifacht.

Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass wir uns nicht übernehmen, und haben die Rahmenbedingungen jedes Jahr neu überprüft. Die Limite haben wir dem Aufsichtsrat kommuniziert und uns mit dem Gremium darüber beraten, wie weit wir im nächsten Jahr wachsen wollen. Dabei haben wir auch festgelegt, dass mindestens ein Drittel des Neugeschäfts auf kürzer laufende Bauzeitfinanzierungen von Schiffen entfallen muss, für 2005 entsprechend 1,3 Milliarden Euro.

Zur aktiven Steuerung unserer Kreditbestände haben wir 2004 einen Syndizierungsbereich gegründet und auch hier Ziele vorgegeben, wie viel aus dem Neugeschäftsvolumen und aus den Beständen an andere Banken und Sparkassen weiterplatziert werden soll. Es stimmt: Das Neugeschäft hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Aber wir haben eben einen Teil der Finanzierungen weitergegeben und mit anderen Banken Konsortien gebildet und damit unser Risiko reduziert.

Die Bremer Landesbank hat den Bereich Schiffsfinanzierungen nach eigenen Angaben im Vergleich mit anderen Instituten eher konservativ geführt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Für meine Zeit kann ich das bejahen, denn wir haben uns auf verschiedenen Ebenen bei der Finanzierung selbst beschränkt. Unser Hauptfokus war die mittelständische Reederkundschaft an der Nordseeküste. Außerdem haben wir Containerschiffe nur bis zur sogenannten Panamax-Klasse finanziert. Kurz: Wir haben nur dort finanziert, wo wir schon Erfahrung aufgebaut hatten, Kunden und Märkte kannten.

In den guten Jahren haben Schiffe wahnsinnige Erträge gebracht. Wenn Sie, wie Sie sagen, so konservativ Kredite vergeben haben: Wie hoch war der Druck der Anteilseigner, für die Erträge bares Geld sind?

Es gehört zu den Aufgaben eines Vorstandes, mit seinen Anteilseignern darüber zu sprechen, wo Vorteile und Risiken liegen, welche Reservenbildung notwendig ist. Am Ende kommt es darauf an, wie man sich miteinander verständigt – es kann dabei auch zu Dissenz kommen. Die Stadt Bremen habe ich aber als sehr verständnisvoll und sehr an der Bank interessiert erlebt.

Die Bremer Landesbank musste ihre Risikovorsorge in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal erhöhen. Die Zahlen sind öffentlich. War die Risikovorsorge aus Ihrer Sicht hoch genug?

Bei einem Schiffsportfolio von 7,3 Milliarden Euro eine jährliche Risikovorsorge von 260 Millionen Euro zu bilden, ist sicherlich nicht sehr konservativ. Das war 2013, im Jahr fünf der Krise, der Fall. In den Folgejahren musste die Risikovorsorge stark gesteigert werden, entsprechend deutlich ist die Kernkapitalquote gesunken. Am Ende führte das zur Übernahme durch die NordLB, schon aus EU-beihilferechtlichen Zwängen konnte das Land Bremen kein neues Kapital geben.

Die Bremer Landesbank hat zu lange am Schiffsportfolio festgehalten und sich damit am Ende verspekuliert – ist das eine Aussage, die Sie unterschreiben würden?

Um das Klumpenrisiko in noch vertretbarer Relation zur Größe der Bank und des haftenden Eigenkapitals zu halten, hätte das Portfolio früher reduziert und in engeren Limiten geführt werden müssen – auch unter Verzicht auf Erträge. Wenn eine Bank Jahr für Jahr ihre Finanzierungsvolumina nach oben setzt, dann muss sie sich immer auch die Frage stellen, ob sie sich die erforderliche Risikovorsorge leisten kann, wenn es mal eng wird.

Unterm Strich: Wer ist denn nun Schuld an der Misere der BLB?

Da ich seit 2006 keinen Einblick mehr in die Geschäftspolitik und die internen Entscheidungsprozesse hatte, kann ich es nicht beurteilen. Eine Bewertung müssen andere vornehmen.

Sie haben die Bremer Landesbank zu Beginn 2006 verlassen, weil Ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Auch, weil zuvor ein Streit zwischen Bremen und Niedersachsen um die Zukunft der BLB entbrannt war. Sehen Sie sich als Bauernopfer?

Überspitzt kann man das so formulieren, es hat eine Weile gebraucht, bis ich Abstand gewonnen hatte. Denn ich habe sehr an die Bank geglaubt. Natürlich war ich enttäuscht, dass ich nicht mehr dabei sein durfte.

Sie haben sich bei Ihrem Abschied aus Bremen noch einmal für die Rolle der BLB als starke, eigenständige Regionalbank stark gemacht, die ihre Identität nicht verlieren sollte. Genau das passiert jetzt. Wie ist das für Sie?

Die dramatische Entwicklung in den Schiffsmärkten hat aus meiner Sicht keinen anderen Weg mehr zugelassen. Man muss aber auch die NordLB als Eigentümerin verstehen. Sie hat wegen ihres eigenen Schiffsportfolios selbst große Themenstellungen, kann sich aber als öffentliche Anstalt – im Gegensatz zu einer Deutschen Bank – kein neues Kapital durch die Ausgabe von Aktien von den Kapitalmärkten holen. Deswegen kann primär nur über die Thesaurierung von Gewinn ihre Kapitalbasis weiterzuentwickeln. Am einfachsten ist das, wenn alles aus einer Hand gesteuert wird.

Hängen Sie noch an der Bremer Landesbank?

Auf jeden Fall, auch wenn ich die Veränderungen nur noch aus der Ferne mitbekomme. Das vergangene Jahr und die Entwicklungen dahin haben mich sehr betroffen gemacht. Als ich gehört habe, dass die Bremer Landesbank komplett von der NordLB gekauft wird, war das ein sehr ernüchternder Moment. Zehn Jahre Bremen, die vielen Kontakte zu Mitarbeitern und Kunden – das kann einen nicht unberührt lassen. Ich habe für die Bank gelebt und wünsche mir, dass zumindest der Markenkern erhalten bleibt.

Das Gespräch führte Maren Beneke.

Thomas Christian Buchbinder (60) gehörte bis 2001 dem Sparkasse-Bremen-Vorstand an. Dann ging er zur BLB, deren Vorstandschef er 2003 wurde. 2006 zog es ihn zur SaarLB, die er als Vorstandsvorsitzender führte.