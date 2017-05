Die Formulierung, die die Vergabekammer des Bundes bei ihrer Absage an den geplanten Korvetten-Deal gewählt hat, ist eindeutig: „Auch für Militärausrüstung gilt der Grundsatz, dass diese im Wettbewerb zu beschaffen ist“, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, bei dem die Vergabekammer angesiedelt ist. Ausnahmen seien nur unter besonders engen Voraussetzungen möglich. „Und die konnten im vorliegenden Fall nicht hinreichend belegt werden.“

Damit fällt die Entscheidung der Behörde eindeutig aus: Die beabsichtigte Vergabe des Auftrags an ein Konsortium der Bremer Lürssen-Werft und Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) verstößt gegen das Vergaberecht. So steht es in einer Mitteilung des Bundeskartellamtes. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien über die Entscheidung des Institutes berichtet. Öffentlich machte die Behörde diese aber erst am Donnerstag.

Konstruktionsmängel bei Korvette

Rückblick: Das Bundesverteidigungsministerium wollte für die Marine schnellstmöglich fünf zusätzliche Korvetten vom Typ K130 kaufen. Den Zuschlag sollten Lürssen und TKMS erhalten, allerdings ohne formale Ausschreibung. Denn die Politik stufte das Geschäft als Folgeauftrag ein. Lürssen und Thyssen-Krupp haben bereits in der Vergangenheit fünf Korvetten des Typs K130 für den Bund gebaut. Ein Auftrag, der allerdings nicht problemlos verlief: Das „Handelsblatt“ berichtete, dass das letzte Schiff mit viereinhalb Jahren Verzug ausgeliefert wurde. Dem Bericht zufolge sollen die Korvetten außerdem Konstruktionsmängel aufgewiesen haben.

Dennoch sollten Lürssen und Thyssen-Krupp für den neuen Auftrag nun mindestens 1,5 Milliarden Euro bekommen. Die Bremer hatten zuletzt bestätigt, dass sie zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden waren. Dem Vernehmen nach waren es die Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Eckhardt Rehberg (CDU), die das Geschäft forciert hatten. Die beiden Politiker haben ihre Wahlkreise in Hamburg und Rostock, wo beide Werften mit Standorten vertreten sind.

Die Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) durchkreuzte die Pläne allerdings. Denn GNYK wollte sich nicht gefallen lassen, dass keine anderen Unternehmen bei der Vergabe beteiligt wurden. "Die Entscheidung, die Verträge direkt zu vergeben und ohne jegliche Beteiligung von GNYK an einem solchen Prozess, ist rechtswidrig“, hatte ein Sprecher der Privinvest-Gruppe mit Sitz in Beirut, zu der GNYK gehört, gesagt. Das Unternehmen drohte mit Klage, weil das Geschäft das Wettbewerbsrecht und das internationale Investitionsschutzrecht verletze. Außerdem beschwerten sich die Kieler beim Kartellamt. Kritik an dem Geschäft kam auch von der Opposition im Bundestag.

Nur Lürssen und TKMS können die Schiffe bauen

Vor der Vergabekammer des Bundes argumentierte die Bundeswehr nun laut Mitteilung, dass nur TKMS und Lürssen aufgrund ihrer Vorkenntnisse und Erfahrungen in der Lage seien, die Schiffe innerhalb eines einzuhaltenden Zeitrahmens nachzubauen. Weiter heißt es, die Begründung der Bundeswehr für den eng gestrickten Zeitrahmen beziehe sich auf die internationalen Bündnisverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.

Die Vergabestelle folgte dieser Argumentation offensichtlich nicht. „Im Laufe des Verfahrens konnte aus Sicht der Vergabekammer kein hinreichender Nachweis dafür erbracht werden, dass nur der bisherige Auftragnehmer den Nachbau innerhalb der einzuhaltenden Zeit leisten kann“, heißt es in der Erklärung des Bundeskartellamtes.

„Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis und werden weitere Handlungsoptionen prüfen“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. „Wir haben den dringenden Bedarf für weitere Schiffe und Boote für die deutsche Marine.“ Eine Entscheidung noch dieses Jahr wäre wünschenswert.

Die Gewerkschaft IG Metall forderte von Politik und Unternehmen nun eine schnelle Lösung in dem Konflikt. „Die Marine braucht die Schiffe, die Werften können sie bauen, da muss man doch eine Lösung finden“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Sollte in diesem Jahr der Auftrag nicht mehr erteilt werden, so drohten bei den beteiligten Werften Probleme mit der Beschäftigung. „Die Auslastung in den anderen Bereichen Jachten und Reparatur ist auch nicht so, wie wir uns das wünschen“, sagte Geiken. Die Bremer Lürssen-Werft hatte erst im vergangenen Herbst die Hamburger Traditionswerft Blohm + Voss übernommen.

Über eine mögliche Beschwerde des Ministeriums gegen den Beschluss des Kartellamtes müsste das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden. Wie eine alternative Lösung des Konflikts aussehen könnte, ist indes offen. Denkbar wäre, dass Lürssen und TKMS auch GNYK an dem Bau beteiligen. Das ist jedoch spekulativ. In der nächsten Woche wollen Betriebsräte aus den betroffenen Werften und die IG Metall über das Thema beraten.