Alle Augen auf den Aufsichtsratschef: Stephan-Andreas Kaulvers leitete am Donnerstag die Hauptversammlung der BLG. (Frank Thomas Koch)

„Grundsätzlich ja“. So lautete die Antwort von Stephan-Andreas Kaulvers, Aufsichtsratsvorsitzender der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG (BLG), auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, dem Bremer Logistikkonzern auch nach Ablauf seines Mandats im kommenden Jahr als Chefaufseher zur Verfügung zu stehen. Die Frage hatte Peer Koch gestellt, der Landesgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Am Donnerstag in der Generalaussprache der BLG-Hauptversammlung war er der erste Redner.

Koch gehörte an diesem Tag zu den ganz wenigen Aktionärsvertretern, die die Causa Kaulvers überhaupt zum Thema machten. Er tat dies aber auch nur, um deutlich zu machen, dass die Frage des Aufsichtsratsvorsitzes für ihn gar kein Thema sei. Weil die Aufsichtsratswahl erst 2018 anstehe, so Koch, gehöre das nicht in die Diskussion der diesjährigen Hauptversammlung.

Seit 2012 ist viel geschehen

Kaulvers war als Vorstandsvorsitzender der Bremer Landesbank (BLB) in den Aufsichtsrat der BLG gekommen. 2012 wurde er zum Chefaufseher bestimmt. Den Vorsitz bekommt, so ist es der Brauch, eine Unternehmerpersönlichkeit aus Bremen. Seither ist viel geschehen: Im vergangenen Jahr trat der 61-Jährige als BLB-Vorstandschef zurück, weil das Institut wegen der Schiffskrise in Schieflage geraten war und Bremen seine Anteile an der Bank an die NordLB verkaufen musste.

Am Dienstag gab Kaulvers außerdem sein Aufsichtratsmandat bei EWE ab und kam damit dem Wunsch der Anteilseigner des Oldenburger Energieversorgers nach, dieses Amt neu zu besetzen. Und so waren am Donnerstag alle Augen auf den früheren Banker gerichtet, der wie in den vergangenen Jahren die Hauptversammlung der BLG leitete. Denn auch in Bremen waren Stimmen laut geworden, der 61-Jährige sei an der Spitze des Aufsichtsgremiums nicht mehr tragbar.

Aktionärsvertreter Koch nutzte die Hauptversammlung, um Kaulvers in Schutz zu nehmen. Der BLB-Aufsichtsrat trage ebenso eine Mitverantwortung dafür, dass die Bank in Schwierigkeiten geraten sei. Aufsichtsratschefin war bis zum Verkauf Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), die als Vertreterin der Stadt auch im Aufsichtsrat der BLG sitzt. Für die Hauptversammlung hatte sie sich wegen eines wichtigen Termins in Berlin entschuldigen lassen. „Wir hätten es für sehr gut gehalten, wenn Frau Linnert heute hier gewesen wäre“, rügte Koch.

Lob für Kaulvers

Lobende Worte für Kaulvers gab es von einem Unternehmensberater, der im Auftrag eines verhinderten Aktionärs ans Rednerpult trat: Der Ex-BLB-Chef sei „ein unabhängiger Aufsichtsratsvorsitzender“, mit dem man zufrieden sein könne. „Ich laufe keiner Aufgabe davon, aber ich klebe auch nicht an einem Posten“, erwiderte Kaulvers später.

Ob er nach Mai 2018 noch Aufsichtsratschef sei, hänge auch damit zusammen, ob er Zustimmung finde mit seinen Einschätzungen zu Themen wie Compliance, also dem Einhalten von Richtlinien innerhalb einer Firma, oder der klaren Trennung zwischen der Stadtgemeinde als BLG-Hauptanteilseignerin und einem operativen Geschäft frei von politischem Einfluss.

Die Veränderungen der Aktionärsstruktur waren ein weiterer Schwerpunkt der Hauptversammlung. Josef Gemmeke von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger wollte etwa wissen, ob es Auswirkungen auf den Logistiker habe, dass Bremen die früheren BLG-Anteile der Bremer Landesbank übernommen hat. Die Stadtgemeinde besitzt nun mehr als 60 Prozent der Anteile der börsennotierten Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG.

Veränderte Aktionärsstruktur

Bis Anfang des Jahres war es etwas mehr als die Hälfte. Weitere Anteile verteilen sich auf die Finanzholding der Sparkasse in Bremen (gut zwölf Prozent) und die Waldemar Koch Stiftung (circa fünf Prozent). Knapp 20 Prozent der Aktien sind in Streubesitz. An der Geschäftspolitik des Konzerns habe sich nichts geändert, versicherten Aufsichtsratschef Kaulvers und der BLG-Vorstandsvorsitzende Frank Dreeke.

Der Vorstandschef konnte den Aktionären am Donnerstag zudem von einem neuen Geschäftsabschluss berichten: Im April hat das Unternehmen die Inboundlogistik für Siemens in Falkensee bei Berlin übernommen. Dort fertigt Siemens Gasturbinen. Die Mitarbeiter der BLG kommissionieren die im Werk angelieferten Teile und verteilen sie in der Produktion an die entsprechenden Plätze. Bis Anfang kommenden Jahres wird am Standort im Auftrag des Bremer Konzerns nun ein neues 22 000 Quadratmeter großes Logistikzentrum gebaut, von dem aus die Arbeiten künftig gesteuert werden.

Zustimmung für die Arbeit der BLG im Jahr 2016 gab es am Ende der Hauptversammlung: Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat wurden mit 99 Prozent der Stimmen der anwesenden Aktionäre entlastet.