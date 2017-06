Ab Donnerstag sollen die Rolläden der geschlossenen Filiale von Kentucky Fried Chicken in der Waterfront wieder hochgehen. (Christina Kuhaupt)

Die seit Mai geschlossenen Filialen von Kentucky Fried Chicken in Bremen und Stuhr sollen am Donnerstag wieder öffnen. So heißt es aus der Kanzlei des zuständigen Insolvenzverwalters Uwe Kuhmann. Gemeint sind die Fast-Food-Restaurants in Stuhr, Habenhausen und in der Waterfront in Bremen.

Ebenfalls in der Waterfront soll der Pizza Hut Express seinen Betrieb wieder aufnehmen. „Da kann es noch zu einer minimalen Verzögerung kommen, sodass das Geschäft eventuell erst am Freitag aufmacht“, sagt Marco-Hinnerk Fiddelke, Vertreter der Kanzlei Kuhmann Insolvenzverwaltung.

Alle Standorte gehören den zwei Gesellschaften ASA Food & Beverage Company und ASA Food & Beverage Company Store 04 mit Sitz in Achim. Der Achimer Franchisenehmer beantragte Anfang Juni Insolvenz (der WESER-KURIER berichtete). Die rückständigen Mai-Gehälter sollen die rund 100 Mitarbeiter in den kommenden Tagen erhalten. Der Insolvenzverwalter konnte mit einer Bank eine Einigung erzielen, die das Geld vorfinanziert. Die Arbeitsagentur gab die dafür notwendige Zustimmung. "Wir haben es sehr schnell durchgebracht, dass die Menschen ihr Geld bekommen", sagt Fiddelke.

Bei der Belegschaft herrscht Erleichterung. „Die Situation war unerträglich“, sagt eine Mitarbeiterin aus der Filiale in der Waterfront.