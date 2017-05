Damit alle Kinder betreut werden können, sollen statt 20 Kindern zukünftig 21 Kinder in einer Gruppe betreut werden. (dpa)

Sie wollen gegen die Pläne von Bildungssenatorin Bogedan demonstrieren, die Gruppengröße in Kitas von 20 auf 21 Kinder zu erhöhen.

Auf diese Weise will die Bildungssenatorin 600 zusätzliche Kita-Plätze schaffen. Die Maßnahme soll laut Bildungsbehörde nur eine Übergangslösung sein, bis zusätzliche Einrichtungen geschaffen wurden.

Die Kritik an der Behörde fällt besonders drastisch aus, da schon seit Längerem abzusehen war, dass es in Bremen an Kita-Plätzen mangelt. Container-Kitas sollten das Problem kurzfristig abfedern, jedoch gab es bei einigen Einrichtungen Probleme mit den Baugenehmigungen. Zudem sind noch nicht alle Stellen besetzt. (wk)