Erfolgreiche Schiffstaufe der neuen Fregatte „Rheinland-Pfalz“ bei Blohm + Voss. Die Taufe der fünf geplanten Korvetten für die Marine rückt dagegen in immer weitere Ferne. (dpa)

Zur Abwechslung hat es jetzt in Hamburg auf der Werft Blohm + Voss endlich mal wieder etwas zum Feiern gegeben. Denn die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) taufte die letzte von vier neuen Fregatten für die deutsche Marine auf den Namen ihres Bundeslandes. Dazu hatte die Ministerpräsidentin extra aus der rheinhessischen Kleinstadt Nierstein eine gute Flasche Sekt mitgebracht. Vor ihrer Rede spielte ein Luftwaffenmusikkorps „Sailing“ von Rod Stewart. Am Ende zerdepperte die Flasche am Schiffsrumpf, wie es sich gehört. Es ist also alles gut gegangen.

Nicht so gut sieht die weitere Entwicklung für die Bremer Werft Lürssen aus, was den Auftrag für die fünf Korvetten angeht. Denn vergangene Woche hatte das Bundeskartellamt das Vergabeverfahren des Bundesverteidigungsministeriums gestoppt. Auslöser war die Beschwerde seitens der Werft German Naval Yards (GNY) in Kiel, die an dem Auftrag nicht beteiligt ist – im Gegensatz zu Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS). Noch bis Montag kann das Verteidigungsministerium dagegen beim Oberlandesgericht Düsseldorf Einspruch einlegen.

Sollte das der Fall sein, wird das Verfahren seinen juristischen Weg gehen. Und damit würde es mit der Vergabe wohl in diesem Jahr nichts mehr werden, wie es aus Expertenkreisen heißt, die sich mit dem Thema befassen. Denn im September ist Bundestagswahl und bis sich nach Koalitionsgesprächen die neue Regierung formiert hat und die Arbeit aufnimmt und erste Entscheidungen beschließt, wird es 2018 sein.

Ausschreibung von Rüstungsgütern

Zumindest theoretisch wäre auch ein anderes Szenario möglich, das ist aber eher unwahrscheinlich: Das Bundesverteidigungsministerium lässt den Einspruch sein und akzeptiert den Vergabestopp des Bundeskartellamts. Anschließend setzt das Ministerium ein neues Vergabeverfahren auf. Das muss dann aber laut Bundeskartellamt über einen Wettbewerb laufen.

Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt sagte: „Auch für Militärausrüstung gilt der Grundsatz, dass diese im Wettbewerb zu beschaffen ist. Ausnahmen sind nur unter besonders engen Voraussetzungen möglich, die im vorliegenden Fall nicht hinreichend belegt werden konnten.“ Im Umkehrschluss bedeutet das: Wäre die hinreichende Dringlichkeit für den Auftrag im Vergabeverfahren ausreichend und wasserdicht begründet gewesen, hätte die Kartellbehörde nichts beanstanden können.

Denn die europäischen Richtlinien sehen vor, dass Rüstungsgüter, zu denen auch Marineboote gehören, unter bestimmten Voraussetzungen nicht europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das Verteidigungsministerium stufte den Korvetten-Auftrag bisher immer als Folgeauftrag ein. Die Marine benötigt die Boote dringend aufgrund bestehender Bündnisverpflichtungen.

Enger Zirkel

Bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit hatte das Verteidigungsministerium auch immer wieder zu einer Konstellation gefunden, von der alle großen Werften in Deutschland profitieren. Dies habe jetzt nicht stattgefunden. „Im Gegensatz zu vergangenen Aufträgen war der Zirkel, der sich mit dem Thema beschäftigt hatte, wirklich sehr eng“, sagte ein Kenner dem WESER-KURIER. So habe es Mitglieder im Verteidigungsausschuss gegeben, die davon zuerst aus der Zeitung erfahren hatten, dass es diesen Auftrag gibt.

Ein Experte, der nicht genannt werden möchte, geht nun einen Schritt weiter und sagt: „Damit könnte der Korvetten-Auftrag sogar ganz tot sein.“ Denn in der neuen Legislaturperiode will das Bundesverteidigungsministerium den Zuschlag geben für den Bau von vier neuen Mehrzweckkampfschiffen der Klasse 180 (MKS 180). Bei dieser neuen Fregattenklasse geht es um einen Auftrag in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Diesen Auftrag hatte das Ministerium allerdings europaweit ausgeschrieben.

Drei Bieterkonsortien gibt es noch, die Interesse an dem Auftrag haben. Es sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen Lürssen und TKMS, die niederländische Damen-Werft sowie GNY und die britische BAE. Der Experte weiter: „Sollte der Auftrag an Lürssen zusammen mit TKMS oder an GNY mit BAE gehen, müssen die sich die Frage stellen, ob sie denn überhaupt die Kapazitäten haben, um die MKS zu bauen und gleichzeitig die Korvetten.“

IG Metall fordert schnelle Lösung

Je mehr Zeit ins Land geht beim Korvetten-Auftrag, desto mehr könnte sich der Bau mit den neuartigen Fregatten überschneiden, die imstande sein sollen, Ziele auf und unter Wasser, in der Luft und an Land bekämpfen zu können.

Wer eine schnelle Lösung fordert, ist die IG Metall Küste. „Das Geld steht bereit, wir haben die Werften bei uns, die die Schiffe bauen können, aber irgendwie kommt man nicht zusammen“, sagte Heiko Messerschmidt von der IG Metall Küste. Wenn es nicht bald zu einer Entscheidung kommt, fürchtet die Gewerkschaft weiteren Stellenabbau bei Blohm + Voss, vielleicht auch bei Lürssen. Wenn es nach der IG Metall geht, sollten alle Beteiligten schnell an einen Tisch, um eine Lösung zu finden – mit der auch German Naval Yards leben kann.

Für die Kieler wäre der Korvetten-Bau ein gutes Werbeargument. Denn wer für die inländische Marine baut, kann diese Schiffe auch besser im Ausland verkaufen. Zumindest Marco Thiele, Vorsitzender Marine im Deutschen Bundeswehrverband, ist sich sicher: „Außerhalb der Bundeswehr haben die handelnden Personen hier zu keinem Konsens gefunden.“ Noch gibt es in den Berliner Regierungskreisen Optimisten, die an eine Einigung bis zur letzten Sitzung des Haushaltsausschusses vor der Bundestagswahl glauben. Die wird im Juni sein.