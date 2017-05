Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Korvettenkauf Ministerium ficht Entscheidung des Kartellamts an

In der Auseinandersetzung um die Anschaffung von fünf Korvetten setzt sich das Verteidigungsministerium gegen einen Beschluss des Kartellamts zur Wehr. "Wir werden sofortige Beschwerde einlegen", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Beschwerde werde noch am Mittwoch per Post zugestellt.