Die neue Kaiserschleuse in Bremerhaven braucht schon wieder eine Reparatur (der WESER-KURIER berichtete). Die Kosten dafür liegen voraussichtlich bei 22,5 Millionen Euro. Davon wird wohl 7,5 Millionen Euro das Land Bremen zahlen, den Rest soll die Arbeitsgemeinschaft (Arge) aus Hochtief, Strabag und August Prien übernehmen, die die Kaiserschleuse zwischen 2007 und 2011 für mehr als 230 Millionen Euro neu gebaut hatte.

Doch die Bremer FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft hat dazu noch Gesprächsbedarf. Sie möchte genauer wissen, warum schon wieder eine Reparatur notwendig ist. Denn bereits 2014 und 2015 musste das Bauwerk, das in Bremerhaven vor allem für die großen Autotransportschiffe von wichtiger Bedeutung ist, saniert werden. Zuvor waren bei Kontrollen Schäden an den Unterwasser-Schienen und an deren Verankerung am weserseitigen Schleusentor festgestellt worden. Die Liberalen wollen nun ergründen, inwiefern es bei dem Bau zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Es stelle sich die Frage, ob der abermalige Reparaturbedarf ein „hausgemachtes Übel durch Kurzsichtigkeit“ sei, heißt es in einer Kleinen Anfrage der FDP.

Mit dem Vergabeverfahren und dem Bau hatte sich bereits der Bremer Landesrechnungshof in einem Sonderbericht im Jahre 2009 beschäftigt. Damals kritisierten die Haushaltskontrolleure, dass es niemals zu dem sogenannten Detailpauschalvertrag hätte kommen dürfen, den die städtische Hafenmanagementgesellschaft Bremenports damals mit der Arbeitsgemeinschaft Kaiserschleuse schloss. Denn zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe hätte der Umfang der Leistungen und die Art der Ausführung im Detail noch nicht festgestanden. Die Planung sei dadurch baubegleitend gewesen. Dies führte zu mehreren Nachtragsaufträgen, die so im eigentlichen Vertrag nicht vorgesehen waren.

Schleuse sollte zur Sail 2010 fertg sein - wurde sie aber nicht

Doch als im Herbst 2007 mit den Arbeiten begonnen wurde, hatten die Verantwortlichen das Windjammer-Treffen Sail im August 2010 vor Augen. Bis dahin sollte die neue Kaiserschleuse fertig werden. Wurde sie aber nicht. Erst ein halbes Jahr später öffnete die neue Kaiserschleuse zum ersten Mal ihre Tore für die Schiffe. Wegen des ursprünglichen Zeitfensters hatte man den Weg vom anfänglichen Dialogverfahren ohne öffentliche Ausschreibung gewählt bis zum Detailpauschalvertrag. Schon 2009 kritisierte der Landesrechnungshof, dass bei einem normalen Zeitfenster ohne Eile die später anfallenden Leistungen bereits in die Ausschreibung hätten mit einbezogen werden können. Statt der ursprünglich bewilligten knapp 233 Millionen Euro wurden die Arbeiten für die Kaiserschleuse fast 20 Millionen Euro teurer.

Dazu interessiert die FDP-Fraktion in ihrer Anfrage nun, wie die Arbeitsverteilung damals zwischen Bremenports und der Arbeitsgemeinschaft gewesen ist. Bremenports selbst habe Konzeption und Planung für die Kaiserschleuse ausführen sollen und auch wollen, so die Liberalen. Im Raum steht der Verdacht, dass Bedenken wegen der Konstruktion der neuen Schleuse damals zur Seite gewischt wurden.

Inwiefern dabei Hafensenator Martin Günthner (SPD) der richtige Adressat der Fragen ist, muss ebenso geklärt werden. Der Neubau der Kaiserschleuse wurde im Jahre 2005 beschlossen. Damals war Jörg Kastendiek (CDU) Bremens Hafensenator. Der Baubeginn im Herbst 2007 und die meiste Zeit des Baus fiel in die Amtszeit von Ralf Nagel (SPD). Er war bis 2010 Hafensenator und schied auf eigenen Wunsch aus. Danach wechselte er zum Verband Deutscher Reeder, wo er bis heute Geschäftsführer ist. Ihm folgte dann schließlich Günthner. Der war zuvor acht Jahre lang der Vorsitzende des Hafenausschusses.

Geschäftsführer bei Bremenports waren damals Jürgen Holtermann und Stefan Woltering. Woltering wechselte nach Fertigstellung der Kaiserschleuse zum Unternehmen Hochtief in die Offshore-Sparte. Inzwischen arbeitet er in einem kleinen Unternehmen für die Planung von Offshore-Windparks. Die offizielle Begründung für den Wechsel des Diplom-Ingenieurs zum Baukonzern hatte mit den Planungen des Offshore-Terminals zu tun. Daran wollte er nicht mehr beteiligt sein, um keine Interna zu seinem neuen Arbeitgeber mitzunehmen.

Die FDP möchte nun genauer erfahren, inwiefern die Probleme bei der Kaiserschleuse in Zusammenhang stehen mit dem damaligen Vergabeverfahren. Außerdem stelle sich die Frage, was der Senat daraus für die Zukunft gelernt habe – und ob „die an der fehlerhaften Vergabe beteiligten Personen persönlich haftbar zu machen sind“.

Wirtschaftssenator Günthner will in den kommenden Monaten in einer Arbeitsgruppe zusammen mit Vertretern der Arge nach einer Lösung suchen für die Pannen-Schleuse. Angesichts der baulichen Mängel könnte das Land Bremen aber auch den Klageweg einschlagen. Doch einen langwierigen Prozess vor Gericht will der Senator vermeiden. „Wir brauchen eine pragmatische Lösung“, sagte Günthners Sprecher Tim Cordßen. Ziel ist es, die Probleme an der Schleuse bis spätestens 2019 zu beseitigen. Die Zeit drängt – schließlich geht es darum, die negativen Auswirkungen für den Autoumschlag in Bremerhaven so gering wie möglich zu halten.