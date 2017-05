In Bremen wird mit Vertretern der G20-Staaten diskutiert, wie die Vermüllung der Meere gestoppt werden kann. (dpa)

Die Vermüllung der Meere steht im Mittelpunkt einer am Dienstag beginnenden dreitägigen Konferenz mit Vertretern der G20-Staaten in Bremen. Dabei geht es um Möglichkeiten, wie die Plastikmüll-Belastung eingedämmt werden kann.

Über einen Aktionsplan soll dann auf dem G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg beraten werden. An der Konferenz in Bremen werden auch Wissenschaftler und Experten teilnehmen. Nach Schätzungen befinden sich zurzeit mehr als 140 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wird am Donnerstag in Bremen erwartet.

Wie gefährlich ist dieser Müll in den Meeren?

"In den abgelegensten Gebieten wie in der Arktis und Antarktis, wo man hinsieht, sieht man Plastikmüll", sagt Sandra Schöttner von Greenpeace. Für Fische, Muscheln, Meeresfrüchte sei Mikroplastik eine Bedrohung. Plastikpartikel seien schon in Kabeljau, Thunfisch und anderen Fischen nachgewiesen worden. Schon vor Jahren kritisierte der BUND, dass Tiere mit vollem Plastikmagen verhungerten. Etwa 100.000 Meerestiere verenden jährlich an der Vermüllung.

Werden die Menschen auch bedroht?

Plastikabfälle seien nicht harmlos, enthielten chlorierte Kohlenwasserstoffe, Verhärter oder Weichmacher, sagt Natja Ziebarth, Meeresschutzreferentin des BUND Bremen. Diese Kleinteile würden von Würmern, Muscheln, Krebsen gefiltert, die dann als Nahrung der Fische dienten. Erforscht sind Auswirkungen auf den Menschen noch nicht. Das Thema steht erst seit wenigen Jahren im Fokus der Wissenschaft. "Es ist aber davon auszugehen, dass Mikroplastik über die Nahrungskette auch wieder auf unseren Tellern landet", sagt Schöttner.

Wird der Plastikmüll in den Meeren abgebaut?

Der Plastikmüll wird aus Sicht der Experten noch viele hundert wenn nicht tausend Jahre erhalten bleiben. Plastik zersetzt sich, bleibt aber in kleinsten Teilchen, sogenannter Mikroplastik erhalten. Der größte Teil des Plastikmülls im Meer ist unsichtbar. Etwa 15 Prozent halten sich an der Oberfläche, nur fünf Prozent gelangen an die Strände. Ein niedersächsisches Forschungsprojekt des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) in Wilhelmshaven befasst sich seit August 2016 mit dem Plastikmüll in der Nordsee. Dabei geht es um sogenannte Makroplastik-Teile ab einer Größe von fünf Millimetern und deren Ausbreitung in der südlichen Nordsee.

Sind alle Länder gleichermaßen betroffen? Wie kann Abhilfe geschaffen werden?

Es ist ein weltweites Problem. Jährlich würden auf der ganzen Welt rund 300 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert, sagt Jörg-Olaf Wolff vom ICBM. Es sei wichtig, den Blick in alle Regionen der Erde zu werfen. "Als erster Schritt, um die weitere Vermüllung zu stoppen, muss nicht mehr so viel Plastik produziert werden. Und aus der Kosmetik-Herstellung sollten flüssige, gel- und wachsartige Mikrokunststoffe ganz verschwinden", sagt Greenpeace-Expertin Schöttner. (dpa)