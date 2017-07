Daniela Eiche und Uğur Erdem arbeiten mit ihren beiden Tee-Start-ups nun zusammen. Sie setzen auf ausgefallene Geschmäcker und modernes Design. (Frank Thomas Koch)

Tee ist nicht mehr nur einfach ein Begleiter zum Frühstück, an kalten Wintertagen oder bei der Erkältung auf dem Sofa, sondern Teil eines Lifestyles geworden. Er ist nach Wasser sogar das weltweit beliebteste Getränk: Allein in Deutschland lag der Pro-Kopf-Konsum im vergangenen Jahr bei 28 Litern – rund drei Liter mehr als noch vor zehn Jahren.

Dass das heiße Aufgussgetränk sein Image vom biederen Gesundmacher inzwischen abgelegt hat, ist auch Start-ups wie Pop Tee aus Bremen zu verdanken. Uğur Erdem, Florian Rauch und Meron Tecle ärgerten sich darüber, dass das Getränk trotz seiner vielfältigen Möglichkeiten noch immer ein Schattendasein führe.

Das wollten sie ändern: „Tee ist eigentlich viel cooler als Kaffee“, sagt Erdem. 2013 hat der studierte Wirtschaftsingenieur deshalb gemeinsam mit seinen langjährigen Freunden aus Schulzeiten eine Firma für hochwertige Bio-Tees gegründet. „Tee ist ein Produkt, das zum Statusobjekt avancieren kann“, war sich Erdem damals sicher.

Tee aus recycelbaren Blechdosen

Obwohl die Jungunternehmer selbst leidenschaftliche Teetrinker waren, wussten sie, dass sie dem Image des beliebten Heißgetränks noch ein wenig auf die Sprünge helfen mussten. „Bei Tee fragen die Leute schnell: Bist du krank?“, sagt der Unternehmer aus Bremen. Diese Assoziation wollten die Gründer bei ihrem Produkt vermeiden und gingen deswegen schon beim Design einen anderen Weg.

Abgefüllt und verkauft werden die Tees aus China, Brasilien, Japan und Südafrika in recycelbaren Blechdosen mit bunten Etiketten. Dabei ließen sich die Jungunternehmer von der Kunstrichtung Pop Art inspirieren, die in den 1950er-Jahren in England und den USA entstanden ist. Für das ungewöhnliche Design ihrer Dosen erhielten sie bereits 2014 den Red Dot Design Award. Auf den Preis sind die Bremer Gründer ganz besonders stolz, immerhin setzten sie sich in dem Wettbewerb gegen Großkonzerne wie Pepsi durch. „Da wussten wir, dass wir es richtig gemacht haben“, sagt Erdem.

„Milchbubi“, „Sonnenkönig“ oder „Süßholzraspler“: Auch bei der Bezeichnung der Sorten ließ das Tee-Start-up seiner Kreativität freien Lauf und kreierte zum Start von „Pop Tee“ 15 verschiedene Geschmacksrichtungen. Irgendwann kam jedoch der Zeitpunkt, an dem die Gründer ihre bisherige Ausrichtung hinterfragten. „Wir überlegten, ob das Produkt noch besser geht“, sagt Uğur Erdem. Das Start-up wollte sich künftig stärker fokussieren und entwickelte entsprechend ihrer Wirkung acht Teesorten für vier Kategorien: Lean Detox (Abnehmen, Entgiften), Inner Balance (Ruhe, Entspannung), Natural Beauty (Hautfreundlichkeit, Antioxidation) sowie Power Booster (Energie, Ausdauer). „Für unterschiedliche Lebensbereiche und Anlässe“, wie Erdem sagt.

"Traditioneller Teemarkt ist eher langweilig"

Und die Jungunternehmer entschieden sich für eine weitere Veränderung: Sie haben nach einem Partner gesucht und sind bei Daniela Eiche fündig geworden. Sie ist Geschäftsführerin des Essener Tee-Start-ups Pi Tea. Auch Eiche fand das bisherige Angebot an Teesorten wenig inspirierend und gründete 2013 ihr eigenes Unternehmen. „Der traditionelle Teemarkt ist eher langweilig“, sagt die Geschäftsführerin, die mit ihrer Marke auf ausgefallene Mischungen wie Blaubeeren mit Popcorn setzt.

„Es ist ein alteingesessener Markt, der jedes Jahr wächst, aber wenig außergewöhnlich ist“, sagt Eiche. Deshalb sei auch ihr Interesse für eine engere Zusammenarbeit mit dem Bremer Start-up besonders groß gewesen. Seit dem Frühjahr gehört die Firma Pop Tee nun offiziell zu Pi Tea. Damit bleibe die Kreativschmiede in Bremen, während das Know-how aus Produktion und Logistik nun aus Essen gesteuert werde. „Das ergänzt sich bestens“, sagt Eiche über die Fusion. „Wir teilen dieselbe Leidenschaft.“

Bremer Gründer haben klare Vision

Inzwischen haben die Gründer aus Bremen eine klare Vision: Sie wollen den Markt für sogenanntes Superfood in Angriff nehmen. Als Superfood gelten beispielsweise Lebensmittel wie Goji-Beeren, Chia-Samen oder Hanf, die sich laut Eiche durch eine hohe Nährstoffdichte auszeichnen und daher als besonders gesund gelten. „In unseren Sorten verbinden wir die Wirkungsweisen verschiedener Superfoods mit denen bewährter Hauskräuter wie Ingwer oder Brennnessel“, sagt die Unternehmerin aus Essen. „Mit dem Schwerpunkt Superfood haben wir im Teebereich ein Alleinstellungsmerkmal.“

Zurzeit gibt es die Produkte von Pop Tee in vereinzelten Geschäften wie etwa dem Kolonialwaren-Laden im Viertel. Der Hauptvertriebsweg ist bislang aber der Onlineshop des Bremer Start-ups. Dabei soll es aber nicht bleiben: Eiche und Erdem wollen den Verkauf über den stationären Handel deutschlandweit ausdehnen.