Niels Stolberg (links) im Mai 2016 mit seinen Anwälten Bernd Buchholz (Mitte) und Bernd Groß. Noch nie dauerte eine Hauptverhandlung in Bremen so lange. (Frank Thomas Koch)

Als Niels Stolberg das erste Mal, nachdem er wegen seiner Krebserkrankung operiert worden war, wieder vor Gericht erschien, machte er einen geschwächten Eindruck. Er hatte stark an Gewicht verloren und nicht mehr den gewohnten Glanz in den Augen. Ein anderer Mann, zum Teil jedenfalls, gezeichnet von seiner Krankheit.

Das war Mitte März, zwei Monate her. Stolberg sollte damals eigentlich noch in der Reha bleiben, er hatte das abgelehnt und sich gegen den Rat der Ärzte gestellt. Sein Prozess, der ihn und drei weitere Angeklagte im Beluga-Betrugsverfahren seit mehr als einem Jahr in Beschlag nimmt, sollte auf keinen Fall platzen. „Ich bin ein Kämpfer“, sagte er damals dem WESER-KURIER.

Drei Wochen später sah Stolberg bei einem weiteren Gerichtstermin tatsächlich wieder besser aus, man durfte annehmen, dass der Prozess doch noch seinen Gang nimmt und womöglich im Sommer abgeschlossen wird. Dann der Rückschlag, weitere Operationen. Seine Ärzte haben Stolberg bis Ende Juni krankgeschrieben. Verhandlungsfähig ist er trotzdem, allerdings nur sehr eingeschränkt. Das hat jetzt der Amtsarzt entschieden, der vom Gericht beauftragt wurde. Am Mittwoch geht die Verhandlung nach sechs Wochen Unterbrechung weiter.

Auf dem Weltmarkt vorne mit dabei

Was ist das für eine Geschichte, was für ein Drama um den Bremer Ex-Reeder. Er fing mit nichts an, hatte ein kleines Charterbüro auf dem Teerhof und war mit Mühe irgendwann soweit, das Geld für einen eigenen Frachter aufzutreiben. Dann ging es Schlag auf Schlag. Die Reederei Beluga wurde immer größer und war mit zuletzt mehr als 70 Spezialschiffen auf dem Weltmarkt für Schwerguttransporte auf See ganz vorne mit dabei.

Stolberg, als Emporkömmling von der Bremer Kaufmannschaft zunächst kritisch beäugt, reüssierte auch in der Gesellschaft. Er war Unternehmer des Jahres und durfte als einer von drei kaufmännischen Schaffern die Schaffermahlzeit ausrichten. Mehr geht nicht in Bremen.

Drei Jahre später der jähe Absturz. Stolberg wollte zu viel und hatte sich und sein Unternehmen heillos überfordert. Das Ergebnis waren Chaos, Misswirtschaft, am Ende wohl auch Betrug. Aufstieg und Fall in nur 15 Jahren. Vergessen wird man das in der Stadt nie, schon weil auf dem Teerhof, wo für Beluga alles klein anfing, ein imposanter Backsteinbau an das Unternehmen erinnert. Das Gebäude hat 30 Millionen Euro gekostet und war bis zur Pleite Sitz der Reederei. In dem Haus, das heute von anderen Unternehmen genutzt wird, spiegelt sich der Ehrgeiz von Stolberg wider.

Längste Hauptverhandlung in der Bremer Justizgeschichte

Fünf Jahre lang hat die Staatsanwaltschaft von Frühjahr 2011 an gegen Stolberg und die drei anderen Angeklagten aus dem Management der Reederei ermittelt. Ein ungeheurer Aufwand, dokumentiert in 875 Seiten Anklageschrift. Die Richter der Großen Wirtschaftsstrafkammer 2 des Bremer Landgerichts haben vor dem Prozess anderthalb Jahre nichts anderes getan, als meterweise Akten zu sichten, um die juristisch und wirtschaftlich höchst komplexe und komplizierte Materie wenigstens halbwegs zu durchdringen.

Seit Januar vergangenen Jahres wird verhandelt. Noch nie in der Bremer Justizgeschichte hat es eine so lange Hauptverhandlung gegeben. Dutzende von Zeugen und Gutachtern, die auftraten. Hunderte von Dokumenten, die studiert wurden. Anfangs fesselte das noch die Öffentlichkeit, doch das ist vorbei. Nur ein paar Unentwegte sitzen noch auf den Zuhörerbänken.

Grob wissen sie mittlerweile alle, was damals geschehen ist und müssen dafür eigentlich keine weiteren Details mehr erfahren. Für die Zuhörer hätten die Urteile bereits im vergangenen Jahr gesprochen werden können, für manchen Prozessbeteiligten auch. Aber so funktionieren Gerichtsverhandlungen nicht. Haken drunter und gut – das lässt sich mit der Akribie von Rechtsfindung, die keine Revision riskieren will, nicht vereinbaren.

Durchschaubarer Trick

Stolberg und seine Leute haben nach eigenem Geständnis die Bilanzen gefälscht. So viele Aufträge wie in den Büchern standen, hatte Beluga nicht. Die Differenz zum tatsächlichen Bestand war enorm. Ähnlich lief es mit dem Eigenkapital. Stolberg gaukelte zuletzt nur noch vor, welches zu haben, um die Banken zu weiteren Darlehen für den Bau von Schiffen zu bewegen. Ein Trick, der durchschaubar war, weshalb die Anwälte von Stolberg immer wieder mutmaßten und fleißig Anhaltspunkte dafür sammelten, dass die Banken, darunter in erster Linie die Bremer Landesbank, Bescheid wussten.

Sollte das so gewesen sein, war es entweder Gier, weil mit Beluga in den ersten Jahren gutes Geld zu verdienen war und vielleicht die Hoffnung bestand, dass es der Reederei bald wieder besser geht. Oder die Banken fühlten sich ausgeliefert, so in etwa: Machen wir nicht mehr mit, geht Beluga unter, und alles, was wir hinein gesteckt haben, ist verloren.

Um dieses Panorama geht es, ungeachtet aller Details. Das ist in den 15 Monaten seit Prozessbeginn verhandelt worden. Beim vorerst letzten Termin am 5. April sah es so aus, als ob das Verfahren auf die Zielgerade zusteuert. Ende Mai sollten die Anwälte aller Angeklagten eine Einschätzung darüber abgeben, in welchem Rahmen sich die Strafen für den jeweiligen Mandanten bewegen sollten. Danach wollte sich die Kammer äußern, um dann in die eigentliche Phase der Pläydoyers und des Urteils einzutreten. Ein Plan, der wackelig geworden ist, nachdem sich Stolberg nicht so schnell wie erhofft erholen kann.

Sitzungen dürfen nicht länger als eine Stunde dauern

Bis zu vier Wochen darf eine Hauptverhandlung unterbrochen werden. Bei Krankheit sind es im Ganzen zehn Wochen. Nach Ablauf dieser Frist geht nichts mehr – „dann wird das gesamte Verfahren auf Null gesetzt“, erklärt Nikolai Sauer, Sprecher des Bremer Landgerichts. Auf Null heißt, dass alles von vorne losgeht, sobald das möglich ist. „Alles“, sagt Sauer, „von der Verlesung der Anklage bis zu den Beweisen, die neue eingebracht und geprüft werden müssen.“ Das sei wie bei einer Revision – ein völlig neues Verfahren.

Dieser Fall droht nun zunächst nicht mehr, sollte Stolberg am Mittwoch tatsächlich vor Gericht erscheinen. Der Amtsarzt hat ein strenges Regiment festgelegt, um den Hauptangeklagten zu schonen. Es darf jeweils nicht länger als eine Stunde verhandelt werden, unterbrochen von einer längeren Pause.

Die Verhandlung am Mittwoch, 17. Mai, vor dem Bremer Landgericht beginnt um 9.30 Uhr im Saal 231.