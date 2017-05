Oliver Juckenhöfel, Leiter des Raumfahrt-Standortes von Airbus in Bremen, hier bei einer Pressekonferenz im Februar, ist vom Projekt Orion begeistert. Für ihn werde ein Traum wahr. (Frank Thomas Koch)

Eigentlich ist alles im Zeitplan, aber die Entwicklungs- und Produktionsabteilung von Airbus Defence and Space (DS) am Bremer Standort bekommt mehr Spielraum: Denn die US-Weltraumagentur Nasa hat den für September 2018 geplanten Jungfernflug ihrer Raumkapsel Orion auf 2019 verschoben.

Airbus DS in Bremen ist maßgeblich am Orion-Projekt beteiligt. Die Verzögerung habe sich bereits seit einigen Tagen angedeutet, heißt es in Fachkreisen. Bei der Mission soll die Raumkapsel mehr als 64 000 Kilometer über den Mond hinaus fliegen. Drei Jahre später soll dann die erste bemannte Mission erfolgen.

ESM ist ein Schlüsselelement von Orion

Airbus DS ist federführend für den Bau des sogenannten Europäischen Servicemoduls (ESM) verantwortlich. Das Modul, das in Bremen gefertigt wird, ist für Antrieb, Energie und Thermalkontrolle zuständig und soll Astronauten auf ihren Missionen über den Mond hinaus und zu weiter entfernten Zielen wie dem Mars mit Wasser und Sauerstoff versorgen.

Das ESM ist damit ein Schlüsselelement von Orion, dem Raumfahrzeug der nächsten Generation. Erstmals seit 1972 – dem Ende des Apollo-Programms – würden dann Astronauten wieder die erdnahe Umlaufbahn verlassen. Orion ist maximal für ein vierköpfiges Team ausgelegt.

Allerdings ist der bemannte Flug erst der zweite Schritt. Beim Jungfernflug geht es zunächst nur um eine unbemannte Mission. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump den Wunsch geäußert, dass bereits beim Erstflug Astronauten an Bord von Orion sind. Aber das hat die Nasa abgelehnt.

Verzögerung bei Trägerrakete

„Wir bestätigen, dass die Nasa nun davon ausgeht, den ersten Start des Space Launch Systems ins Jahr 2019 zu verschieben – unabhängig von der Entscheidung, diese erste Mission bemannt oder unbemannt durchzuführen", sagte ein Sprecher von Airbus DS am Mittwoch auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Grund dafür seien weitere Herausforderungen bei der Entwicklung der Trägerrakete SLS und des Orion-Raumfahrzeugs. Bill Gerstenmaier, bei der Nasa zuständig für die bemannte Exploration, habe die Verzögerung in einem Bericht an die US-Regierung bereits am 27. April bekannt gegeben, so der Airbus-DS-Sprecher.

Darin werde erklärt, dass die Explorationsmission 1 das ursprünglich geplante Startdatum im November 2018 nicht einhalten könne. Die Nasa sei nun dabei, ein neues Ziel in 2019 zu ermitteln. In Sachen Servicemodul liegt Airbus DS insgesamt aber im Zeitplan: So hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr vier Treibstofftanks für das sogenannte Orion Propulsion Qualification Model an die Nasa ausgeliefert.

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Programms

Mit diesem Modell wurde das Antriebssystem des ESM für das Orion-Raumschiff der Nasa getestet. Allerdings werden diese vier Tanks „made in Bremen“ niemals in Richtung Weltraum aufbrechen: Mit ihnen wurde nur getestet, das Original wird erst später geliefert.

Dennoch stellen die vier maßgefertigten Behälter, die jeweils ein Volumen von 2000 Litern haben, einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Orion-Programms dar: Denn bevor solch komplexe Systeme als Flug-Hardware ins All gebracht werden, werden sie zunächst nur auf der Erde erprobt und qualifiziert.

Beteiligt an diesem Test-Modell war neben Airbus DS ein weiteres Unternehmen aus der Hansestadt: Die Firma Christophers hatte die vier Edelstahltanks geliefert. Im Februar erfolgte zwischen Airbus Defence and Space und der europäischen Weltraumorganisation Esa dann der Auftrag für den Bau des zweiten ESM. Dieser Auftrag hat ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro. Der Auftragswert für das erste Modul lag bei 390 Millionen Euro.

Vierflügeliger Solargenerator

In das ESM-Flugmodell werden mehr als 20.000 Bauteile und Komponenten eingebaut – von elektrischer Ausrüstung bis zu Raketentriebwerken, Solarpaneelen, Tanks für Treibstoff und Lebenserhaltungsmaterial sowie Hunderte Meter Kabel und Röhren. Das ESM ist ein Zylinder mit einer Höhe und einem Durchmesser von etwa vier Metern.

Es verfügt wie schon der in Bremen entwickelte Raumtransporter ATV für die Internationale Raumstation über einen markanten, vierflügeligen Solargenerator mit 19 Metern Spannweite nach Entfaltung, der genug Energie liefert, um zwei Haushalte mit Strom zu versorgen. Die 8,6 Tonnen Treibstoff des Servicemoduls sind für das Haupttriebwerk und 32 kleinere Antriebe vorgesehen.

Das ESM hat ein Gesamtgewicht von etwas mehr als 13 Tonnen. Für Airbus DS war dieser Tag im Februar mehr als nur eine einfache Vertragsunterzeichnung: Für ihn werde ein Traum wahr, sagte der Leiter des Airbus Raumfahrt-Standortes in Bremen, Oliver Juckenhöfel, der für bemannte Raumfahrt und Weltraumerforschung zuständig ist.

Bemannte Mission frühestens 2021

Denn mit Orion würden Menschen weiter denn je ins Weltall gebracht. Der Experte sagte, er glaube grundsätzlich, dass die Orion-Kapsel in einer etwas erweiterten Konfiguration auch zum Mars fliegen könne. Wegen der Verzögerung der ersten Mission, ist nach Aussagen der Nasa nun auch unsicher, ob der bemannte Orion-Flug wie geplant 2021 stattfindet kann.

Dass die Nasa dem generellen Trump-Wunsch nicht entsprochen habe, schon früher Astronauten ins All zu schicken, liege laut „Frankfurter Allgemeine“ auch daran, dass das mindestens 600 Millionen Dollar Mehrkosten verursacht und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an der Kapsel erfordert hätte.