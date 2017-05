Bremer Spediteure klagen über Containerraten, die um mehr als das Doppelte gestiegen sind. Daher sind sie auf der Suche nach Alternativen. (dpa)

Bremens Spediteure schätzen die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, Europa und weltweit als positiv ein. Doch was ihnen seit Jahresanfang zu schaffen macht, sind die gestiegenen Raten für Schiffscontainer. Das kostet plötzlich mehr als das Doppelte, wie der Vorsitzende des Vereins Bremer Spediteure, Oliver Oestreich bei der Jahrespressekonferenz am Montag in der Bremer Handelskammer erläutert.

Doch die gestiegenen Kosten garantierten noch lange nicht, dass der Container auch wirklich mit aufs Schiff kommt. „Dass Verlader und Spediteure in diesem Frühjahr teilweise sechs Wochen warten mussten zwischen Buchung und Verladung eines Containers an Bord eines Schiffes, darf sich nicht wiederholen“, sagt Oestreich, der beim Bremer Unternehmen Leschaco der zuständige Geschäftsführer für die See- und Luftfracht ist. Hier sei eine Schmerzgrenze erreicht.

Außerdem haben sich laut Oestreich einige Reedereien nicht an ihre Absprachen gehalten. So sei es im Frühjahr vorgekommen, dass Reedereien trotz fester Vereinbarungen und Buchungen für bestimmte Abfahrten plötzlich deutlich höhere Raten eingefordert haben. Das sei verbunden gewesen mit der Androhung, den Container sonst gar nicht erst mit an Bord zu nehmen. „Hanseatische Kaufmannsgebaren sehen anders aus“, sagt Oestreich. Dennoch sei das erste Quartal ordentlich gelaufen, zumal einige Kunden beim höheren Preis mitgegangen seien.

Reedereien machen weiter Verluste

Seit Herbst würden die Reeder versuchen, ihre Kapazitäten zu verknappen und die Raten zu erhöhen. „Doch die Reedereien machen dadurch immer noch keine Gewinne. Gerade im ersten Quartal haben die wieder einen zweistelligen Millionenbetrag verloren“, ergänzt Oestreich, aber: „Wir brauchen zuverlässige Partner.“ Die Reedereien versuchen, durch zunehmende Konzentration und das Schmieden von Allianzen, Kosten zu reduzieren.

Von den ehemals etwa 20 großen Containerlinien-Reedereien werden in absehbarer Zeit nur zwölf ihre Dienste anbieten. Die drei großen Allianzen sind 2M (Maersk und MSC), die Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco, Evergreen und OOCL) sowie die THE Alliance (Hapag-Lloyd zusammen mit NYK Line, MOL, „K“ Line und Yang Ming Line.“ Laut Oestreich sind die Allianzen reine Zweckgemeinschaften: „Zum Beispiel sind Maersk und MSC nicht die besten Freunde.“

Angesichts all dieser Unsicherheiten haben die Spediteure bereits Alternativen gesucht. Für Kunden in Bayern wäre es beispielsweise eine Möglichkeit, die Container per Zug nach Italien zum Hafen von Triest zu bringen, um sie dort am Mittelmeer zu verladen. Für Container Richtung Asien gibt es inzwischen eine andere Alternative. Eduard Dubbers-Albrecht, der ebenfalls dem Vereinsvorstand angehört und Geschäftsführer von Ipsen Logistics ist, fügt an: „Der Bahnweg in den Fernen Osten ist zuverlässig. Dies kann man als Variante sehen, auch wenn es sich hier bisher um ein kleines Ladevolumen handelt.“

Spediteure fordern Verlass und Berechenbarkeit

Ein Container braucht per Bahn etwa 18 Tage bis er in China ist, mit dem Schiff seien es 45 Tage. Damit wäre der Container sogar schneller im Zielland. „Bremerhaven muss sehr aufpassen“, sagt Dubbers-Albrecht. Für Kunden in Nordrhein-Westfalen seien Antwerpen und Rotterdam eh wichtiger als Bremerhaven.

Oestreich, dem Vorsitzenden der Bremer Spediteure, schlagen dabei zwei Herzen in der Brust: „Wir sind Bremer Unternehmen. Natürlich wollen wir in erster Linie, dass Ladung über Bremen und Bremerhaven geht, oder im nächsten Schritt dann über Hamburg oder Wilhelmshaven, bevor es nach Rotterdam oder Antwerpen geht.“ Grundsätzlich erwarten die Spediteure weitere Mengensteigerungen vor allem im internationalen Seeverkehr. Gleichzeitig fordern sie bei steigenden Raten der Reedereien Verlass und Berechenbarkeit – auch bei der Verfügbarkeit von Stellplätzen für Container.

Einen wichtigen Standortfaktor für ­Bremen sieht Oestreich auch in der Ausbildung von Groß- und Außenhandelskaufleuten. Aus diesem Grund setzen die Spediteure alles daran, dass die marode Berufsschule in Utbremen endlich durch einen Neubau ersetzt wird. „Es gibt Unternehmen, die sich daran beteiligen würden“, sagt der Vereinsvorsitzende.