Niels Stolberg. (dpa)

Die Vorsitzende Richterin hat dabei im sogenannten Selbstleseverfahren ­Dokumente in die Beweisaufnahme eingeführt, die unter anderem den Schriftverkehr zwischen Beluga und dem US-amerikanischen Hedgefonds Oaktree betreffen. Oaktree war im Jahr 2010 bei Beluga eingestiegen, hatte das Unternehmen später ganz übernommen und Stolberg wegen Betrugs angezeigt.

Seit Januar vergangenen Jahres wird gegen den ehemaligen Reeder vor Gericht verhandelt. Stolberg ist zwischenzeitlich schwer an Krebs erkrankt und saß am ­Mittwoch das erste Mal wieder auf der ­Anklagebank. Ein Amtsarzt hatte ihn für ­bedingt verhandlungsfähig erklärt.

Mehr als eine Stunde pro Sitzung darf ihm nicht ­zugemutet werden, unterbrochen von einer längeren Pause. Stolbergs Ärzte hatten den Angeklagten bis Ende Juni krank­­ge­schrieben. Wäre der Prozess bis zu diesem Termin unterbrochen worden, hätte er nach fast anderthalb Jahren Verhandlungsdauer komplett neu aufgerollt werden müssen.

Der nächste Verhandlungstermin ist am 29. Mai. Er könnte eine Zäsur bedeuten. Die Strafkammer hat die Staatsanwaltschaft und die Anwälte der Angeklagten gebeten, an dem Tag eine grobe Einschätzung des bisherigen Prozessgeschehens und des daraus folgenden Strafrahmens abzugeben. Einen Monat später will das Gericht nach einer Zwischenberatung selbst Stellung nehmen. Danach könnten die Plädoyers und die Urteile folgen.