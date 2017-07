Bremer Versicherungsbeschäftigte ‒ unter anderem von der Allianz ‒ waren bereits vor drei Wochen auf die Straße gegangen, um in Hannover an einer Großkundgebung teilzunehmen. (Verdi)

Im bundesweiten Tarifkonflikt des Versicherungsgewerbes mit seinen rund 170 000 Beschäftigten haben am Dienstag auch in Bremen und Nieder­sachsen Hunderte Beschäftigte die Arbeit nieder­gelegt. Der Grund dafür sind die bisher ­ergebnislosen Tarifverhandlungen. „Mit der dritten Streikwelle wollen wir den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen, damit sie endlich ein angemessenes Gehaltsangebot unterbreiten“, sagte Markus Westermann von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Zentrum des Protests war diesmal in Niedersachsen die „Versicherungs-Hochburg“ Hannover, wo sich etwa 500 Streikende einem Protestzug anschlossen. Alleine in der niedersächsischen Landeshauptstadt wird die Zahl der Beschäftigten in der Branche auf etwa 13 000 Mitarbeiter geschätzt. In Bremen, wo die Branche auf etwa 3000 Beschäftigte kommt, streikten den Angaben zufolge rund drei Dutzend Versicherungs-Mitarbeiter. Die meisten von ihnen arbeiten bei der ÖVB Versicherung oder bei der Allianz. Der Streik erfasste nach Verdi-Angaben am Dienstag auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Gewerkschaften fordern mehr Lohn und höhere Ausbildungsvergütung

Die Gewerkschaften fordern 4,5 Prozent mehr Lohn im Innendienst der privaten Versicherer und um 50 Euro erhöhte Ausbildungsvergütungen. Die Arbeitgeber bieten dagegen jährliche Erhöhungen von durchschnittlich 1,1 Prozent über einen Zeitraum von drei Jahren. Es sind bisher keine weiteren Verhandlungstermine angesetzt. Allerdings erklärte der zuständige Verdi-Referent Westermann: „Es gibt jetzt Anzeichen für Sondierungsgespräche mit den Arbeitgebern.“

Die ÖVB-Versicherung hat in Bremen mehr als 100 Beschäftigte. (Schwiegershausen)

Die Bremer Gewerkschaftssekretärin Susanne Hylla zeigte sich über die Zahl der Streikenden angesichts der laufenden Sommerferien zufrieden: „Das wird auch noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein.“ Schließlich seien Sondierungsgespräche keine erneuten Verhandlungen. Der Gewerkschaft gehe es bei den Verhandlungen auch um eine bessere Absicherung der Mitarbeiter – angesichts der Tatsache, dass die großen Unternehmen, die in Bremen ansässig sind, auch in den vergangenen Jahren Stellen abgebaut haben. „Wir wollen, dass die Unternehmen Gelder für Mitarbeiter bereitstellen, mit denen diese qualifiziert werden sollen im Falle des Jobverlusts“, sagte Hylla dem WESER-KURIER. Dafür sollen die Versicherungen Rückstellungen bilden, die dann in Transfergesellschaften gesteckt werden. In diesem Punkt hätten sich die Arbeitgeber bisher ebenfalls nicht bewegt.

3000 Beschäftigte in Bremer Versicherungsbranche

Die Allianz hat am Standort Bremen mehr als 400 Mitarbeiter, die ÖVB-Versicherung mehr als 100 Mitarbeiter. Die dritte große Versicherung in der Hansestadt, die Basler Securitas, befindet sich im Abbau und hatte ursprünglich einmal 350 Beschäftigte. Die übrigen Mitarbeiter von insgesamt 3000 Beschäftigten in der Bremer Versicherungsbranche verteilen sich auf kleinere Maklerbüros. Diese sind vor allem in der Industrieversicherung tätig sowie bei Versicherungen für kleine und mittelständische Unternehmen inklusive der Fahrzeugflottenversicherung. Nach Expertenangaben haben gerade die Maklerbüros von Industrieversicherungen nicht mehr als zehn Mitarbeiter.

Besonders Versicherungen sind von der Digitalisierung betroffen wie kaum eine andere Branche. Vieles lasse sich automatisieren, wie Gewerkschaftssekretärin Susanne Hylla erläutert: „Die Rede ist von der sogenannten Dunkelverarbeitung. Da generieren die Computer bereits E-Mails, die automatisch an die Kunden verschickt werden, und rechnen vieles allein aus, worum sich zuvor ein Mitarbeiter gekümmert hat. „Was das in absoluten Jobzahlen bedeutet, mag kaum einer offiziell sagen.“

Wegen Digitalisierung: 40 Prozent weniger Stellen?

Ein Versicherungsexperte, der nicht genannt werden möchte, drückt es so aus: „Offiziell sagen die Unternehmen, dass sie das auffangen werden, indem sie weiter wachsen. Hinter vorgehaltener Hand sagen sie dann jedoch, dass durch die Digitalisierung 40 Prozent der Mitarbeiter nicht mehr benötigt werden, einige gehen sogar von 50 Prozent aus.“ Dies treffe vor allem die Mitarbeiter in den Verwaltungen. So hat zuletzt die Allianz vor zwei Wochen angekündigt, dass bundesweit bis 2020 etwa 700 Stellen abgebaut werden sollen.

Das Problem seien außerdem die Kosten. So würden beispielsweise von den Beiträgen für eine Hausratversicherung 40 Prozent für die Kosten draufgehen – sechs Prozent für die Schadensquote miteingeschlossen. „In den vergangenen Jahrzehnten, wo es gut lief, hat das niemanden interessiert“, so der Experte. Auf der anderen Seite werden immer noch jedes Jahr sieben Milliarden Euro an Provisionen für Lebensversicherungen gezahlt. „An diese Summe traut sich die Branche aber nicht dran, weil das ja den Vertrieb treffen würde“, ergänzt der Experte. Da gehe man lieber an die anderen Kosten ran. Angesichts dieser Aussichten sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Hylla: „In den großen Versicherungen in Bremen haben wir starke Betriebsräte. Sie zeigen einen großen Einsatz.“