Tonnenweise Kabel, Gold und technische Überreste der europäischen Idee: In Bremerhaven gibt es seit vergangenem Herbst eine Recyclingfirma, die ein besonderes Konzept verfolgt. Siwona verwertet alte Computer und Bürotechnik aus Unternehmen und der Verwaltung der Europäischen Union. Taugen die Rechner noch etwas, werden sie auf den aktuellsten Stand gebracht und verkauft. Sind sie Schrott, bauen die 17 Mitarbeiter von Siwona die Rechner auseinander und verwerten sie.

„Eigentlich muss man gar nicht soviel Respekt davor haben, sich einen Rechner mal von innen anzusehen“, sagt Siwona-Geschäftsführer Thomas Christoffers, während er seinem Mitarbeiter zuschaut. Der schraubt gerade eine Platine aus einem Notebook. „Wer als Kind mal mit Lego gebaut hat, kann auch einen Computer zerlegen“, sagt Christoffers.

Und auch das Modernisieren sei gar nicht schwer: Man nehme einen vor vier Jahren noch richtig teuren Leasing-PC, verpasse ihm eine neue Festplatte und vielleicht noch etwas mehr Arbeitsspeicher, ein neues Betriebssystem und schon ist das gute Stück bereit für ein zweites Arbeitsleben. Das ist die Geschäftsidee von Siwona.

Der Geschäftsführer-Kollege von Christoffers, Wolfgang Boelmann, hat als Technikleiter für die Bremerhavener Awo schon seit 2008 alte Rechner instand gesetzt. „Wir waren damals schon Abnehmer für Altgeräte aus der Brüsseler Verwaltung und haben eigentlich nie neue Computer kaufen müssen“, sagt er. Dann kam 2014 die Anfrage, ob man vielleicht noch viel mehr der Altgeräte verwerten könne. „Brüssel gibt diese Geräte an gemeinnützige Gesellschaften mit der Auflage ab, dass alle Erlöse sozialen Projekten zufließen“, sagt Boelmann.

Mit fünf Mann angefangen

Tatsächlich ist schon die Firma selbst ein soziales Projekt: Siwona beschäftigt Menschen mit Beeinträchtigungen. Das überzeugte auch die EU-Vertreter. Siwona hat jetzt als gemeinnützige Gesellschaft mit der Awo als Hauptgesellschafter einen Rahmenvertrag mit Brüssel über die Abnahme der Geräte.

Dabei ächzen Boelmann und Christoffers schon ein bisschen, wenn sie sich an den Entstehungsprozess ihrer jungen Firma erinnern. Nach der Idee mussten sie erst einmal die Tragfähigkeit des Konzepts nachweisen und ungezählte Anträge schreiben. „In einen Integrationsbetrieb mit Förderung aus öffentlichen Kassen gucken alle möglichen Ressorts und Instanzen hinein.

Das reicht vom Gutachter für das Fachkonzept über die Ressorts Arbeit und Umwelt bis zu Zustimmungen in den Bürgerschafts-Deputationen jeweils für Arbeit und für Umwelt“, sagt Boelmann. Das machte es nicht leichter. Im Oktober 2016 ging es dann aber los. Seit Juni ist Siwona außerdem auch ein zertifizierter Elektro-Entsorgungsbetrieb.

Mit fünf Mann hat Siwona im Fischereihafen angefangen. Nebenan wurde gleichzeitig die ehemalige Waltranfabrik in der Oststraße des Fischereihafens von Grund auf für Siwona umgebaut. Christoffers und Boelmann haben beide eine Vergangenheit in technischen Berufen und greifen bis heute auch noch selbst zu Werkzeug und Messgerät, um neue Mitarbeiter anzulernen. „Der Ausbildungsstand unserer Mitarbeiter ist momentan noch sehr unterschiedlich. Da ist es hilfreich, wenn da kein Anzugstyp hinter ihnen steht, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat“, sagt Christoffers.

Boelmann lacht. „Und manche sind bei Altgeräten für die Verwertung auch schlicht zu vorsichtig. Will man nur noch an die Wertstoffe in einem Gerät herankommen, muss man sich auch schon einmal robuster einsetzen.“ Rund 2000 Geräte haben die Bremerhavener in ihrer noch jungen Firmengeschichte wieder für den Einsatz fit gemacht – und daneben auch noch hundert Tonnen Wertstoffe aus Altgeräten gewonnen.

Für den Aufbau der Warenwirtschaft greifen die beiden Geschäftsführer auf die Erfahrung ihres Minderheitsgesellschafters Arbeit für Behinderte (AFB) zurück, der an zehn Standorten in Deutschland insgesamt 250 Menschen in ähnlichen Tätigkeiten beschäftigt. So groß soll Siwona vorerst gar nicht werden.

Um die 35 Menschen könne das Unternehmen in Bremerhaven wohl beschäftigen, schätzen die beiden Geschäftsführer und laden zur Fahrt einmal durch die Stadt ein. In der Straße Twischlehe im Einkaufskomplex Nordsee-Wirtschafts-Zentrum hat Siwona seinen ersten Laden mit zwei festangestellten Verkäufern aufgemacht.

"Einen PC mit ordentlichen Leistungsdaten für 88 Euro"

Manfred Franken freut sich immer noch, wenn Kunden zu ihm in das Geschäft kommen und die Preise für die Computer, Notebooks, Smartphones, Monitore und Tablet-Computer erst gar nicht glauben wollen: „Die meisten reagieren auf Berichte wie in der Awo-Zeitschrift, gucken mal rein und staunen dann.“ Für 88 Euro bekommt man hier einen PC mit ordentlichen Leistungsdaten von führenden Herstellern, einst produziert für professionelle Anwendungen. Notebooks in bestem Zustand gehen hier für zehn Prozent ihres ursprünglichen Wertes über den Tisch.

„Dabei handeln wir überhaupt nicht mit weißer oder brauner Ware, also Consumer- und Unterhaltungselektronik. Das sieht man den Geräten natürlich auch an deren Verarbeitung an“, sagt Boelmann. Ein Jahr Garantie bekommen die Geräte auch, auf Wunsch sind auch Garantieverlängerungen möglich. Boelmann verrät, dass ihnen der Ladenbetrieb Lust auf mehr gemacht hat. Zurzeit sucht Siwona nach einer Geschäftsfläche in Bremen.

Neben den Standbeinen Wiederverkauf und Verwertung bietet das Unternehmen sich mit seinen Mitarbeitern auch als PC-Werkstatt an. Wer Computer um- und aufrüsten kann, kann sie selbstredend auch reparieren. „Dass wir auch ein Reparaturbetrieb sind, muss sich aber noch besser herumsprechen“, sagt Boelmann. Er kann sich sogar vorstellen, in Bremerhaven auch in die Fertigung von Neugeräten als Auftragsarbeiten einzusteigen.

Für das Labor für maritime Technologien der Hochschule Bremen hat Siwona gerade Neugeräte gebaut. „Immer wenn man besondere Computerschnittstellen – etwa für besondere Messsysteme – braucht, kommt man an einer Spezialfertigung eigentlich kaum vorbei. Der Markt gibt da meist keine solchen Spezialgeräte her“, sagt Boelmann.

In der Ecke des Ladens ist noch ein ganzer Bereich ungenutzt. Boelmann nickt in die Richtung und erklärt gleich noch eine weitere Geschäftsidee: Siwona steht als Abkürzung für „Servicegesellschaft für intelligentes Wohnen und nachhaltiges Wirtschaften“. Aus der Ecke im Geschäft soll eine Schauwohnung werden, in der Siwona schon bald technische Lösungen für eine bessere Pflege zeigen will. „Wir haben mit der Awo als Gesellschafter ein sehr großes Potenzial an Erfahrungen in der Pflege.

Und wir verfügen über einen riesigen Strauß an technischen Möglichkeiten. Das wollen wir zusammenbringen für das Ziel, Menschen besser zu helfen“, sagt Boelmann. Man könne also gespannt sein, was sich die Leute bei Siwona in Zukunft noch alles einfallen lassen.