Die Tester kritisierten vor allem Sensorik und Geschmack. (Archivbild) (FR)

Die Tester kritisierten das Wasser aus der Region vor allem bei der Sensorik und beim Geschmack. Gerade bei letzterem kritisierten sie „Deutlich sauer. Deutlich nach Kunststoff.“ Damit kam Vilsa auf die Note 4,0, also ausreichend. Dieses Ergebnis ging bei dem Test zur Hälfte in die Endnote ein.

Das Wasser aus der Mehrweg-Plastikflasche kam bei den kritischen Inhaltsstoffen auf gut (1,6), allerdings gab es Kritik bei den Nitratwerten. Bei der Deklaration auf der Wasserflasche erhielt Vilsa befriedigend (2,6). Als Endnote kam das Mineralwasser in der Plastikflasche mit 3,5 gerade noch auf befriedigend. Schlechter schnitt nur noch die Naturalis Fonte Guizza Quelle mit einem Ausreichend (3,7) ab. Das Wasser ist in der Einweg-Plastikflasche als Eigenmarke vom Netto-Marken-Discount erhältlich.



Am besten schnitt bei dem Test das Edeka Gut & Günstig (Vitaqua Quelle) Medium ab zum Preis von 19 Cent pro 1,5-Liter-Plastikflasche plus 25 Cent Einwegpfand – Note 2,2, also gut. Von den 30 Medium-Mineralwässern schnitten nur elf gut ab. Die Stiftung Warentest kritisierte, dass viele Wässer nach Acetaldehyd schmecken, das bei der Herstellung von Kunststoff entsteht und von den Flaschen ins Wasser übergehen kann. Schon kleinste Mengen führen zu Geschmacks­ver­änderungen. Beim Schluss­licht fanden die Tester außerdem einen vergleichs­weise hohen Gehalt an Chrom (VI).