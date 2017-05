In Deutschland häufen sich die Proteste gegen Luftbelastungen durch Diesel-Stickoxide. (dpa)

Nach dem Abgasskandal bei Volkswagen basteln immer mehr Unternehmen an ihrem Sauber-Image und wollen mit Dieselmotoren nichts mehr zu tun haben. Nun sind es auch die Autobauer selbst, die sich so langsam vom Diesel verabschieden wollen.

Der schwedische Hersteller Volvo will in Zukunft kein Geld mehr in die Entwicklung neuer Dieselmotoren stecken. Volvo-Vorstandschef Hakan Samuelsson sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln.“

Das Unternehmen wolle zwar seinen 2013 eingeführten derzeitigen Diesel noch verbessern und an die nächsten Abgasgrenzwerte anpassen. Danach werde der finanzielle Aufwand für eine Neukonstruktion aber zu hoch, zitierte die Zeitung Samuelsson.

Diese Entscheidung ist offenbar auch der chinesischen Konzernmutter geschuldet. Volvo gehört seit 2010 dem chinesischen Konzern Geely. China ist beim Thema Elektromobilität führend. Im Reich der Mitte wurden 2016 erstmals mehr als eine halbe Million Elektrofahrzeuge verkauft.

Bei Mercedes ist dagegen noch kein Ende des Dieselmotors in Sicht. Die Zukunft sieht der Autobauer dabei vor allem bei Pkw im Premium-Segment. Der neue Vierzylinder-Motor OM 654 wird seit vergangenem Jahr ins Mercedes-Modell E 220 D eingebaut.

2020 nochmals strengere CO2-Ziele

In die Entwicklung und die Produktion hat das Unternehmen drei Milliarden Euro investiert. Weitere Varianten dieses Motors werden folgen. Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche sagte bereits auf dem Genfer Autosalon im März: „Unser Motor OM 654 bestätigt, dass es mit bezahlbarer Technologie möglich ist, einen Diesel praktisch so sauber wie einen Ottomotor zu machen.“

Dies haben nach Angaben Zetsches auch Tests ergeben, die unter dem realitätsnäheren sogenannten RDE-Verfahren gemacht worden seien. Die RDE-Tests sollen noch in diesem Jahr für Typzulassungen in der EU verpflichtend werden. Für das Jahr 2020 sieht die Europäische Union nochmals strengere CO2-Ziele vor.

Um diese zu erreichen, brauchen die Autohersteller den Diesel. Dessen Ruf leidet zwar wegen hoher Abgaswerte bei Stickoxiden, angesichts ihres geringeren Kraftstoffverbrauchs punkten sie aber andererseits beim CO2. Auch die anderen Autobauer in Deutschland setzen weiterhin auf den Diesel.

Klimaziele ohne Dieselautos nicht erreichbar

Anfang Mai betonte BMW-Chef Harald Krüger in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, dass ohne Dieselautos die Klimaziele der EU nicht erreichbar seien: „Der saubere Diesel hat noch eine lange Zukunft vor sich.“ Auch VW investiert in die Weiterentwicklung des Diesels in den nächsten Jahren Milliarden.

Dabei ist die Verunsicherung bei den Autokäufern bereits spürbar. Bei den Neuzulassungen in Deutschland sank im April der Diesel-Anteil gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,3 Punkte auf 41,3 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sank die Zahl der Diesel-Neuzulassungen um 8,1 Prozent.

Nach einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger dürfte der Diesel-Anteil bei Mittel- und Oberklasseautos in Europa bis 2030 auf ein Drittel, bei Kleinwagen sogar gegen Null fallen.

Höhepunkt überschritten

Dass die Hersteller die Dieseltechnologie noch brauchen, um die Kohlendioxid-Grenzwerte zu erreichen, sieht auch Stephan Bratzel so: „Das wird noch 15 Jahre so sein.“ Der Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach bei Köln sagt aber gleichzeitig: „Das Diesel-Zeitalter hat seinen Höhepunkt überschritten.“

Es brauche indes noch Zeit, um für Elektrofahrzeuge ein flächendeckendes Netz an Ladestationen aufzubauen. Entsprechend meinte auch Daimler-Chef Zetsche bei der Hauptversammlung Ende März, niemand könne heute mit Gewissheit sagen, wann sich Elektroautos am Markt durchsetzten: „Schon deshalb sind effiziente Verbrenner in der Übergangszeit ein wesentlicher Teil der Lösung.“

Wie lange Volvo die bestehende Generation an Dieselmotoren im Programm behalten möchte, wollte Vorstandschef Samuelsson nicht genau sagen. Dem FAZ-Bericht zufolge könnte das bis ins Jahr 2023 dauern – üblicherweise rechnet man bei den Entwicklungszyklen in der Autobranche mit sieben Jahren.

Plug-in-Hybride

Momentan verkauft Volvo in Deutschland jedes Jahr 40 000 Autos, mehrheitlich mit Diesel-Motor. Erst 2019 will Volvo das erste reine E-Auto auf den Markt bringen. Bis dahin plant der Autobauer mit Plug-in-Hybriden, die mit Benzin und Strom fahren. Mit einem Vorteil punktet Volvo aber gegenüber deutschen Autobauern schon seit Jahren: Viele Volvo-Modelle können ohne Umrüstung mit dem Kraftstoff E85 fahren.

Der besteht zu 85 Prozent aus (Bio-)Ethanol und zu 15 Prozent Benzin. Das Ethanol wird beispielsweise aus Mais oder aus den Resten des Zuckerrohrs gewonnen. In Brasilien fahren daher etwa 40 Prozent aller Autos mit Ethanol. Gleichzeitig kritisieren Umweltschutzverbände aber, dass durch den Anbau von Mais, aus dem das Ethanol gewonnen wird, Regenwald vernichtet werde.