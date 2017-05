Wollen mehr Geld: Mitarbeiter von Ikea haben schon 2015 für ein höheres Gehalt gestreikt. (Janina Rahn)

Sechs Prozent mehr Geld und ein tarifliches Mindesteinkommen: Die Angestellten im Einzel, Groß- und Außenhandel wollen ein höheres Einkommen erstreiten und legen deshalb an diesem Freitag und Sonnabend die Arbeit nieder. Über den Warnstreik informierte am Freitag die Gewerkschaft Verdi.

Demnach werden sich Angestellte der Modeketten H&M und Zara, des Supermarktes Real und des Einrichtungshauses Ikea an den Warnstreiks beteiligen. Am Sonnabend werde es laut Verdi um 11 Uhr eine gemeinsame Aktion aller Beschäftigten in der Bremer Innenstadt geben.

"Die Beschäftigten im Handel erarbeiten tagtäglich die Gewinne der Unternehmen. Dafür verdienen sie Löhne, die zum Leben und im Alter nicht zu Armutsrenten führen", teilte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt mit.

Sechs Prozent mehr Gehalt gefordert

Für den Einzelhandel fordert Verdi sechs Prozent mehr Gehalt und ein Einkommen von mindestens 1900 Euro. Der Tarifabschluss soll mindestens ein Jahr gelten. Bislang böten die Arbeitgeber eine Erhöhung um 1,5 Prozent und weiteren 1,0 Prozent innerhalb von 24 Monaten an, moniert Verdi.

Für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel fordert Verdi 5,7 Prozent mehr Lohn und ebenfalls eine Laufzeit des Tarifs von einem Jahr. Für jene Angestellte liege bislang kein Angebot der Arbeitgeber vor, heißt es. (cah)