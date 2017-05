Menschenkette aus Protest: Einige Beschäftigte haben am Freitag in der Bremer Innenstadt vor Karstadt Sports ihren Unmut über ihre Bezahlung geäußert. (Stefanie Heitmann)

Sechs Prozent mehr Geld und ein tarifliches Mindesteinkommen: Angestellte im Einzel-, Groß- und Außenhandel wollen ein höheres Einkommen erstreiten und legen deshalb an diesem Freitag und Sonnabend die Arbeit nieder. Über den Warnstreik informierte am Freitag die Gewerkschaft Verdi.

Demnach beteiligen sich in Bremen und Niedersachsen Angestellte von etwa 30 Geschäften. Darunter sind die Modeketten H&M, Zara, Primark, Karstadt Sports, Galeria Kaufhof, der Supermärkte Real, Netto, Penny, Edeka und des Einrichtungshauses Ikea an den Warnstreiks. Am Freitagvormittag seien in Bremen 120 Personen beteiligt, sagte Verdi-Gewerkschafterin Kornelia Knieper auf Nachfrage. Für ganz Niedersachsen und Bremen rechnet Verdi mit 1200 Streikenden.

Am Freitag haben sich rund 80 Beschäftigte in der Bremer Innenstadt vor Karstadt Sport versammelt und eine Menschenkette gebildet. Das Geschäft Karstadt Sport und die Bremer H&M-Filialen blieben jedoch geöffnet, auch in den Ikea-Filialen laufe der Betrieb derzeit ohne Einschränkungen, teilte ein Sprecher mit.

"Die Beschäftigten im Handel erarbeiten tagtäglich die Gewinne der Unternehmen. Dafür verdienen sie Löhne, die zum Leben und im Alter nicht zu Armutsrenten führen", erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt.

Sechs Prozent mehr Gehalt gefordert

Für den Einzelhandel fordert Verdi sechs Prozent mehr Gehalt und ein Einkommen von mindestens 1900 Euro. Der Tarifabschluss soll mindestens ein Jahr gelten. Bislang böten die Arbeitgeber eine Erhöhung um 1,5 Prozent und weiteren 1,0 Prozent innerhalb von 24 Monaten an, moniert Verdi.

Für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel fordert Verdi 5,7 Prozent mehr Lohn und ebenfalls eine Laufzeit des Tarifs von einem Jahr. Für jene Angestellte liege bislang kein Angebot der Arbeitgeber vor, heißt es.

In Niedersachsen und Bremen arbeiten 340.000 Beschäftigte im Einzelhandel. Die meisten von ihnen sind Frauen in Teilzeit- oder Minijobs. (cah/dpa)