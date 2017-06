Umfangreiche Reparaturarbeiten an der Kaiserschleuse gab es bereits 2015. Trotzdem sind weitere Baumaßnahmen notwendig. (Frank Miener)

Für etwa 14 Millionen Euro wurde die neue Kaiserschleuse bereits umfangreich repariert – jetzt soll noch einmal nachgebessert werden. Die Gesamtkosten inklusive der erfolgten und der künftigen Arbeiten werden bei etwa 22,5 Millionen Euro liegen, sagte Robert Howe, Geschäftsführer der stadtbremischen Hafengesellschaft Bremenports, auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Zustimmung zu diesem Gesamtpaket gebe es bereits vom Hafenausschuss. Abschließend muss das Geld in dieser Woche noch vom Haushalts- und Finanzausschuss freigegeben werden. Danach müsste Bremen ein Drittel der Kosten übernehmen, der Rest würde auf die Arbeitsgemeinschaft (Arge), die die Kaiserschleuse von 2007 bis 2011 für mehr als 230 Millionen Euro neu gebaut hatte, entfallen.

Mehr als ein Jahr lang war die wichtige Passage zu den Häfen in Bremerhaven bereits gesperrt. Erst im Dezember 2015 wurde die Schleuse wieder freigegeben. Bis dahin wurden die Seeschiffe über die 1932 erbaute Nordschleuse in den Überseehafen geleitet. Die Ergebnisse der umfänglichen Reparaturarbeiten am sogenannten Außen- und Binnenhaupt sind eine Zwischenlösung: Die Konstruktion soll so angepasst werden, dass die Schleuse auch den Anforderungen der nächsten 100 Jahre standhält.

Probleme an der Schleuse

Die Probleme an der Schleuse waren bei Routineuntersuchungen aufgefallen: Im Oktober 2014 hatte ein Taucherteam von Bremenports Schäden an den Unterwasser-Schienen und an deren Verankerung am weserseitigen Schleusentor – dem Außenhaupt – festgestellt. Betroffen war auch das Binnenhaupt.

Das stellte sich allerdings erst ein halbes Jahr später heraus. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Außenhaupt sei man bereits davon ausgegangen, dass auch am Binnenhaupt ähnliche Schäden auftreten werden, hatte Howe damals erklärt. Schließlich sei dort das gleiche Rad-Schienen-System eingesetzt worden. Allerdings hatte die Hafengesellschaft die entsprechenden Arbeiten erst in ein oder zwei Jahren erwartet, weil die Druckbelastungen am Binnenhaupt wesentlich geringer seien als am Außenhaupt.

In beiden Fällen hatte Howe mit Gewährleistungsfällen gerechnet. Das Schadensbild habe erkennen lassen, dass der Defekt nicht durch eine unsachgemäße Bedienung der Schleuse habe entstehen können. Die Schienenabnutzung, die an der Kante bereits 17 Millimeter aufgewiesen habe, hätte erst in 30 Jahren auftreten dürfen. Gebaut wurde die Kaiserschleuse von einem Konsortium aus Hochtief, Strabag und August Prien.

Technische Arbeitsgruppe soll Lösung finden

Statt einer langwierigen Auseinandersetzung vor Gericht hat man sich laut Howe mit Gutachtern und dem Konsortium nun darauf geeinigt, eine technische Arbeitsgruppe zu bilden, um schnell eine Lösung zu finden. „Die baulichen Maßnahmen sollen 2018 und 2019 erfolgen“, sagte der Bremenports-Chef. Dabei könne es passieren, dass die Kaiserschleuse komplett geschlossen wird. Das müsse man in Kauf nehmen, um langfristig die Leistungsfähigkeit der Anlage zu sichern.

„Wir brauchen eine pragmatische Lösung“, sagte Tim Cordßen, Sprecher von Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD), am Montag. Die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Häfen habe höchste Priorität. „Deshalb sind wir überzeugt davon, so den richtigen Weg zu gehen, statt einen langjährigen Prozess vor Gericht auszufechten – auch wenn wir uns rechtlich in einer sehr guten Position sehen.“ Man könne es sich nicht leisten, dass die wirtschaftliche Funktion der Häfen erneut über einen längeren Zeitraum beeinträchtigt wird.

Sollte in den nächsten Wochen in der gemeinsamen Arbeitsgruppe keine Lösung gefunden werden, sei man auf dem jetzigen Stand, so Cordßen. Mit anderen Worten: Durch den jetzt eingeschlagenen Weg würden Ansprüche gegenüber dem Konsortium nicht verloren gehen.

Anlage soll optimiert werden

Eine Drittel-Lösung, wie nun vorgesehen, sei bei solch komplexen Verfahren nicht unüblich, sagte Howe. Hinzu komme, dass die gesamte Konstruktion und das Design in der Verantwortung der Arge liege. Hätte man Dritte hinzugezogen, würde es noch einmal mindestens ein Jahr länger dauern, bis diese überhaupt in der Lage gewesen wären, die Konstruktion so einzuordnen, um daraus die richtigen Schlüsse für notwendige Veränderungen zu ziehen.

Zu den 22,5 Millionen Euro kommen noch zusätzlich zwei Millionen Euro hinzu. Geld, das Bremenports bezahlt. „Wir nutzen die Arbeiten an der Schleuse, um die Anlage noch weiter zu optimieren“, sagte Howe. Das seien Maßnahmen, die man sonst ohnehin irgendwann ergriffen hätte – so sei das vom Ablauf her aber einfacher. Unter anderem soll vor den Schleusentoren eine Schlickfangwand installiert werden.

Seit die Kaiserschleuse neu gebaut wurde, ist die Leistungsbilanz des Bauwerks insgesamt eher ernüchternd ausgefallen: Nach Fertigstellung 2011 hatte es die Schleuse gerade mal auf drei störungsfreie Jahre gebracht. Die Vorgängerin, die alte Kaiserschleuse, war da wesentlich zuverlässiger: Insgesamt 110 Jahre wurde die Anlage, die 1932 bei ihrer Entstehung sogar als das größte Schleusenbauwerk der Welt galt, in Bremerhaven genutzt.

Umschlag geht leicht zurück

Der Gesamtumschlag in den bremischen Häfen ist im ersten Quartal leicht zurückgegangen. Wie der Häfensenator am Montag mitteilte, haben die Häfen in Bremen und Bremerhaven von Januar bis einschließlich März 18,25 Millionen Tonnen Seegüter umgeschlagen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Minus von 83.000 Tonnen oder 0,5 Prozent. Insgesamt wurden demnach an der Weser im ersten Quartal 2017 1,39 Millionen Standardcontainer (TEU) umgeschlagen und damit 1,0 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Zulegen konnten die bremischen Häfen indes beim Fahrzeugumschlag, der sich nahezu ausschließlich auf Bremerhaven konzentriert. Von Januar bis März gingen 530.450 Fahrzeuge und damit 13,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum über den Kajenrand.

Bremen-Stadt konnte unterdessen in den ersten drei Monaten des Jahres beim Umschlag von Stückgut, dazu zählen neben konventionellem Stückgut auch Container, zulegen: von 15,87 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr auf 15,93 Millionen Tonnen in 2017 (plus 0,4 Prozent). Einen Rückgang gab es allerdings beim Massengut von 2,47 Millionen Tonnen im ersten Quartal 2016 auf nun 2,31 Millionen Tonnen (minus 6,2 Prozent).