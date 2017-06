Bis die Felder vom Müll befreit und alle Zelte, Duschen, Zäune und Bühnen abgebaut sind, dauert es viele Tage. (Lisa Boekhoff)

Sachte wehen die Flamingos im Wind. Tapfer. Denn triste Zerstörung und Verlassenheit umgibt sie. Der Pavillon, an dem die Lichterkette aus pinkfarbenen Vögeln hängt, ist längst zusammengebrochen. Darunter ein Stillleben aus zwei Anglerstühlen, einem roten Tisch, Büchsen, Plastikflaschen. Überall auf der Wiese liegen verlassene Zelte, überall der Geruch von Erde.

Das Hurricane Festival in Scheeßel ist vorbei. Nicht ganz. Denn bis die Felder vom Müll befreit und alle Zelte, Duschen, Zäune und Bühnen abgebaut sind, dauert es viele Tage. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Peter Bassen und schaut auf das Chaos um ihn. Der Unternehmer ist mit seiner Bremer Spedition beim Abbau beteiligt. Am Wochenende soll der Müll weg sein. Das kann der 56-Jährige sich derzeit nicht vorstellen.

Penny hatte einen mobilen Supermarkt auf dem Gelände aufgebaut. Im 2000 Quadratmeter großen Bierzelt verkaufte der Discounter hier mehr als 400 Artikel: vom Grillfleisch bis zu Gummistiefeln. 250 Mitarbeiter waren dafür in drei Schichten im Einsatz. Ladenöffnungszeit: 69 Stunden am Stück.

Penny ist auch auf anderen Festivals vertreten. Sie passen nach Aussage des Discounters gut in die Strategie, weil ein junges Publikum erreicht werde, so eine Sprecherin: „Das sind unsere Kunden von morgen.“ Biere und Backwaren seien auf den Festivals besonders beliebt.

Nun aber ist Aufbruchstimmung im Zelt. Teile des Innenlebens sind schon abgebaut – etwa die 20 Kassen. Auf dem Boden sind noch Spuren des Supermarkts zu sehen: Brötchen, ein Pfannenwender, ein Preisschild mit dem Aufdruck „Laugenknoten 39 Cent“. Gabelstapler fahren umher.

Bassen Logistic und die Firma Wurzel aus Elze bei Hildesheim sorgen dafür, dass die 28 Umluft- und 40 Tiefkühltruhen des Discounters zurück ins Lager kommen. Die Speditionen aus Bremen und Niedersachsen arbeiten als Partner zusammen auf dem Festival. Seit Dienstagmorgen um acht Uhr sind die Mitarbeiter hier. Um kurz nach halb zehn macht sich der erste Lkw auf den Weg. Am Donnerstag soll das Zelt leer sein.

„Da macht sich keiner einen Kopf drüber, dass das alles wieder weg muss. Doch ohne Lkw läuft nichts“, sagt Peter Bassen. Er wünscht sich mehr Anerkennung für die Branche und seine 45 Kraftfahrer. „Sie sind mit Herzblut dabei.“ Insgesamt 30 Lkw zählt der Fuhrpark seiner internationalen Spedition aus Woltmershausen.

Überdimensionales Durcheinander

Jan Wiegand und Mathias Bruns vom Partner Wurzel sind an diesen Tagen sogar rund um die Uhr auf dem Gelände in Scheeßel. Kühltruhe um Kühltruhe müssen aus dem Zelt auf die Fahrzeuge der Kollegen befördert werden. Das dauert. Die beiden Fahrer übernachten deshalb direkt in ihrem Lkw.

Das überdimensionale Durcheinander hier stört Bruns nicht: „Wenn die Gardine zu ist, ist sie zu. Das ist nicht anders als auf dem Rasthof.“ Bruns nimmt den negativen Blick auf sich und seine Kollegen mit Humor: „Solange der Joghurt nicht per E-Mail kommt, müssen wir uns die Straße eben teilen.“ Seinen Beruf finde er auch nach 21 Jahren spannend.

Mehr zum Thema Vorverkauf für das Hurricane-Festival 2018 startet Gerade ist das Hurricane-Festival 2017 zu Ende gegangen, da beginnt auch schon der Vorverkauf für ... mehr »

An Bord seines Brummis habe er außerdem alles, was er brauche: Laptop, Fernseher, einen Grill – und den Fan-Schal von Hannover 96 über der Liege im Fahrerhaus. Das hätte bei Fahrerin Anja Forchinis keine Chance: Ihr Lkw steht im Zeichen von Werder Bremen. Zusammen mit den Kollegen von Bassen und Wurzel packt sie die Ladung, dann beginnt ihre erste Tour.

Der Arbeitsplatz Festival hat etwas Unwirkliches. 78 000 Besucher kamen, sind verschwunden und nun bleibt nur noch ihr Müll: Löffel, Strohhüte, Grillkohle, Dosen, Tüten. Konfetti und Ketchup haben sich in den Schlamm gefressen. Am Horizont bewegen die Windräder langsam und völlig unbeeindruckt ihre Rotoren. In der Ferne zischt und brummt es. Trecker transportieren Absperrgitter. Zelte werden abgebaut.

Es bleibt viel zurück

Mitten auf dem Campinggelände ist es menschenleer – fast. Eine Frau sucht auf dem weiten Feld nach Brauchbarem. Ein paar Nektarinen hat sie bereits aufgetan und ein Bündel Stangen, das sie an einen Schrottplatz verkaufen will. Ein anderer Sammler hat ein paar T-Shirts gefunden und einen Friesennerz. „Das ist schon skurril – die Wegwerfgesellschaft. Was die jungen Leute bezahlt haben müssen.“

Alles, was liegen bleibt, landet nach und nach in den Containern von Nehlsen. Der Entsorger ist mit 150 Mitarbeitern ebenfalls am Aufräumen beteiligt. Schon drei Wochen vor dem Festival beginnt für die Bremer das Hurricane: 60 Container werden aufgestellt und 700 Mülltonnen. 80 Mitarbeiter sind an den vier Tagen im Wechsel permanent im Einsatz. Pavillons, Gummistiefel, Lebensmittel – es bleibt viel zurück.

Insgesamt 500 Tonnen Müll sind in den vergangenen Jahren angefallen. „Das entspricht etwa 75 Müllfahrzeugen“, sagt Nehlsen-Sprecher Michael Drost. Sonntag soll das Gelände wieder der Landwirtschaft übergeben werden. „Bis dahin soll auch der letzte Flaschenverschluss aus der Erde gepult sein.“ „Hurricane“ – auch der Festival-Schriftzug liegt nun abgebaut auf dem Boden. Dann also bis zum nächsten Jahr, wenn Bassens und Wurzels Mitarbeiter wieder mit einem kompletten Supermarkt anrücken.