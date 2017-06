Seit 25 Jahren produziert BMW im US-Werk Spartanburg. Der BMW Z3 war das erste Modell der Münchner, das komplett und ausschließlich außerhalb Deutschlands gebaut wurde. (Bmw_Ag und Petra Sigge, picture-alliance / dpa/gms)

Dass die Münchner in Spartanburg am Montag das 25. Jubiläum ihrer Entscheidung zum Bau des damals ersten Vollwerks außerhalb Deutschlands feiern, gerät zur Nebensache. Dass BMW-Chef Harald Krüger als Höhepunkt der Feierlichkeiten die dritte Generation des Stadtgeländewagens X3 enthüllen lässt, ebenso.

Acht Milliarden US-Dollar wurden bisher in das größte Produktionswerk des Konzerns investiert. Weitere 600 Millionen, so kündigt Krüger an, werden folgen. Außerdem sollen vor Ort zusätzlich 1000 neue Jobs zu den bestehenden 9000 dazukommen. Doch trotz dieser guten Nachrichten muss sich der Dax-Konzern, so wie viele andere Autobauer auch, in den USA ständig rechtfertigen.

Die Attacken von US-Präsident Donald Trump auf die Autoindustrie sind dabei schon legendär. Die Platzhirsche General Motors (GM), Fiat-Chrysler und Ford gerieten früh in die Schusslinie, weil sie angeblich zu viele Autos in Mexiko bauen und sie in die USA verkaufen.

Nicht der einzige Autobauer, der in beiden Ländern aktiv ist

Trumps Kritik: Die Arbeitsplätze fehlen im eigenen Land. Dass er sie zurückholt, hat er seinen Wählern versprochen. Auch BMW zog den Zorn des Präsidenten auf sich: „Wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen“, polterte er in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung und der „Times“.

Stein des Anstoßes: Das geplante Werk in San Luis Potosi, in dem die Münchner ab 2019 den 3er für den Weltmarkt bauen wollen. Doch BMW ist nicht der einzige Autobauer, der in den beiden benachbarten Ländern aktiv ist. So steht im mexikanischen Puebla eines der größten Werke von Volkswagen.

In der Fabrik arbeiten gut 15.000 Menschen. Produziert werden dort etwa der Jetta und der Beetle, viele der Fahrzeuge gehen in die USA. In den Vereinigten Staaten baut VW in Chattanoga seinen Passat. Das Werk hat mehr als 3000 Beschäftigte und eine Produktionskapazität von gut 150.000 Autos.

Tuscaloosa und Bremen

Auch Daimler ist sowohl in den USA als auch in Mexiko unterwegs. Derzeit baut der Konzern eine Fabrik in Aguascalientes, in der ab dem kommenden Jahr Kompaktwagen vom Band rollen sollen. Über seinen US-amerikanischen Standort Tuscaloosa gibt es wiederum enge Verbindungen nach Bremen: Dort wird der GLE, das GLE Coupé, der GLS sowie die C-Klasse für den nordamerikanischen Markt gefertigt.

Als Leitwerk für die C-Klasse wird von der Hansestadt aus die weltweite Produktion dieser Modellreihe gesteuert. Das unterstützt nach Angaben einer Sprecherin etwa bei Neuanläufen oder wenn Werkzeuge in den Produktionsabläufen verändert werden.

Allein in Tuscaloosa sind 3500 Daimler-Mitarbeiter beschäftigt, die Produktionskapazität liegt bei etwa 300.000 Autos im Jahr. Insgesamt sind laut Konzern in den USA 22.000 Beschäftigte für den Autobauer tätig. Ob die von Trump angedrohte 35-Prozent-Strafsteuer für Autos aus Mexiko am Ende tatsächlich kommt, ist unklar.

Bei Daimler wiegelt man ab

In seinem im April vorgestellten Steuerkonzept spielte die von den Republikanern ins Spiel gebrachte „Border Adjustment Tax“, eine „Grenzsteuer“ auf importierte Güter, zunächst keine Rolle. Aus Branchenkreisen der deutschen Autoindustrie heißt es aber, dass die US-Regierung durchaus konkrete Pläne dafür in der Schublade hat – und diese den Firmen auch schon präsentiert wurden, allerdings vor dem Konzept im April.

Bei Daimler wiegelt man ab. „Uns ist kein konkretes Gesetzgebungsverfahren bezüglich der Besteuerung von Fahrzeugen bekannt“, sagt eine Sprecherin. Deshalb werde man sich auch nicht an Spekulationen beteiligen. „Wir beobachten die weiteren Entwicklungen natürlich genau.“

Die Sprecherin hebt auch hervor, dass Daimler seit Jahrzehnten fest in den USA verwurzelt sei. Seit 2015 hat der Konzern demzufolge 4,5 Milliarden US-Dollar in das Werk in Tuscaloosa investiert. Weiteres Geld soll folgen: In den nächsten Jahren gehen zusätzliche 1,3 Milliarden in die Fabrik, um diese zum Hightech-Standort für die SUV-Fertigung auszubauen. An den Plänen für das Werk im mexikanischen Aguascalientes habe sich nichts geändert.

Gut Wetter in den USA

Die Sorge der Branche ist, dass Trump seine Importsteuer doch noch aus dem Hut ziehen könnte – um seine Versprechen sinkender Unternehmenssteuersätze zu finanzieren. Allerdings, so glauben die Fachleute in den Konzernen, fehlen ihm dazu momentan die nötigen Stimmen im US-Senat.

Aber wer weiß, was ist, wenn der Präsident unter Druck gerät. Dass Trump bisher nur wenige Auto-Jobs zurückgeholt hat, wurde erst kürzlich wieder offenbar. Da kündigte Ford nach einigen Kehrtwenden an, den nächsten Ford Focus weder in den USA noch in Mexiko, sondern in China zu bauen.

BMW-Chef Harald Krüger versucht jedenfalls, gut Wetter in den USA zu machen. Zuletzt als Teil einer Delegation im Weißen Haus und natürlich am Montag beim großen Jubiläum in Spartanburg, an dem auch ein US-Senator und der Gouverneur von South Carolina teilgenommen haben. Krüger hatte auch Donald Trump eingeladen. Gekommen ist er nicht.