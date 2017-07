Fünf Tage Breminale sind vorbei: die Kulturmeile am Osterdeich mit Blick vom linken Weserufer. Im nächsten Jahr geht es hier weiter. (Christian Walter)

Beim Auftritt von Sänger Ingo Pohlmann am Sonntagnachmittag füllte sich der Deich noch einmal so richtig. Mit diesem Konzert, dem Deichbankett und zahlreichen Aktionen auf dem gesperrten Osterdeich sowie vielen musikalischen Programmpunkten ist am Sonntagabend die Breminale zu Ende gegangen. 220.000 Besucher strömten nach Schätzungen der Veranstalter an den fünf Festivaltagen zur 30. Auflage des eintrittsfreien Kulturfestivals.

Die Organisatoren, die Polizei und der Rettungsdienst zogen vorläufig insgesamt eine sehr positive Bilanz des Festivals mit zufriedenen Künstlern, friedlichen Besuchern und bestem Sommerwetter. Mit Bands wie Dear Reader, Erdmöbel oder den Isländern von Vök standen noch einmal zahlreiche Musiker auf den Bühnen zwischen Am Tiefer und der Sielwall-Fähre.

Wegen Koffer: Band-Auftritt verzögert sich

„Wir genießen hier eine unglaubliche Wertschätzung“, sagt Susanne von Essen, künstlerische Leiterin der Breminale. Gemeinsam mit Projektleiter Max Maurer ist sie mit dem Verlauf der Veranstaltung rundum zufrieden. Vor allem mit dem durchweg guten Wetter habe man Glück gehabt. Nur am Freitag hatten die Wetterdienste für kurze Zeit ein Unwetter angekündigt. Da die Warnung aber schnell widerrufen wurde, konnten die gerade erst zugeknöpften Zelte ein paar Minuten später wieder geöffnet werden. So gab es von den Veranstaltern nur eine einzige Push-Nachricht über die Breminale-App, die eine Verzögerung des Auftritts der Band Kadebostany im Zelt Deichgraf ankündigte. Ein Koffer der Band war nicht rechtzeitig in Bremen angekommen.

Durch ein ausgewogenes Programm an allen Spielorten hätten sich in diesem Jahr die Besucher über die Kulturmeile verteilt und seien stets in Bewegung gewesen, sagt von Essen. Man habe beim 30. Geburtstag bewusst auf die ganz großen Namen im Programm verzichtet. „Das ist ein bisschen bremisches Understatement, wodurch wir eine gute Balance erreicht haben“, sagt von Essen. So habe beispielsweise auch ein Künstler wie Pohlmann mal am Nachmittag gespielt und „nicht zur Primetime“. Dafür sei das Programm auf den Osterdeichwiesen und hinter der Kunsthalle so vielfältig wie nie aufgestellt gewesen.

Hoher Frauenanteil auf der Bühne

Zwei Merkmale habe es im Programm aber gegeben: Zum einen hin und wieder etwas Ruhigeres zum Ausklang, wie beispielsweise Jean Luke im Deichgraf, zum anderen fiel die Anzahl von auftretenden Künstlerinnen auf. Mit Chefboss, Dear Reader, Lotte, Gurr, Alice Merton oder Alexa Feser, um nur ein paar zu nennen, war der Frauen-Anteil auf den Brettern der Bühnen relativ hoch. Negative Vorfälle haben die Veranstalter kaum zu vermelden. Es habe etwa einige Drohnen über dem Festivalgelände gegeben. Durch eine Ansprache der Polizei und durch das 65 Personen starke Organisatoren-Team seien die kleinen Luftfahrzeuge aber schnell wieder am Boden gewesen.

Breminale-Künstler treten auf dem Osterdeich auf. (Roland Scheitz)

Aus Sicht der Bremer Polizei fällt die vorläufige Bilanz für die Breminale 2017 positiv aus. Uwe Koslowsky, Polizeiführer des Breminale-Einsatzes, und Michael Nägele, Revierleiter Innenstadt, sprechen am Sonntagnachmittag von 14 Strafanzeigen. Darunter seien einfache Diebstähle, beispielsweise von Smartphones, Körperverletzungsdelikte und auch zwei Fälle von sexueller Belästigung. Zudem sei eine Gruppe von zehn Personen auffällig gewesen, denen aber bislang noch keine Straftaten zuzuordnen seien. Die Beamten weisen darauf hin, dass sich Betroffene bei der Polizei melden sollten.

„Die Menschen sind sensibler geworden und passen mehr aufeinander auf“, sagt Polizeiführer Koslowsky. Durch das mit den Veranstaltern abgestimmte Konzept sei das gefühlte Sicherheitsempfinden der Besucher gut gewesen. Alle Mitarbeiter der Organisatoren und auch die Betreiber der Bierbuden waren zudem mit Funkgeräten ausgestattet.

Drei Schlägereien auf der Breminale

Insgesamt verlief die Kulturveranstaltung für die eingesetzten Kräfte der Polizei in einer friedlichen Atmosphäre. „Wenn eine so große Anzahl von Menschen aufeinandertrifft, kommt es immer zu einigen Vorfällen“, sagt ein Sprecher der Polizei-Pressestelle. Die Polizei verweist immer wieder auf das aktuelle Sicherheitskonzept, das trotz der personellen Unterstützung der Hamburger Polizei beim G 20-Gipfel erfolgreich gewesen sei. Durch das Umstellen von Dienstplänen und damit verbundenen Überstunden sei die vorgesehene Einsatzstärke sowohl auf der Breminale als auch im Stadtgebiet jederzeit gewährleistet worden.

Fast schon begeistert sind die Einsatzkräfte des privaten Rettungsdienstes „Centraler Krankentransport“ aus Hameln, die bei der Breminale die Verletzten versorgten. „Das dankbare Publikum und die Organisation hier sind fantastisch“, sagt Chef Reinhold Klostermann. Bis zum Sonntagnachmittag zählten er und sein Team insgesamt rund 130 Behandlungsfälle. Darunter fanden sich vor allem Insektenstiche, kleinere Schnittverletzungen oder allergische Reaktionen. Es habe „nur“ drei Schlägereien gegeben, so Klostermann, das sei für diese Masse an Menschen relativ wenig.

Zwei Personen – eine nach einer Schlägerei und eine mit einer Kopfplatzwunde durch einen Sturz – mussten nach seinen Angaben ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Notarzteinsatz habe es nicht gegeben. „Wir sind hochzufrieden, da hatten wir in den vergangenen Jahren schlimmere Sachen“, sagt Klostermann.

Die Wertschätzung der Festivalbesucher machen die Veranstalter auch an dem Verkauf von Breminale-Bändchen fest. Mehr als 3000 Bändchen kauften die Unterstützer am erstmalig eingerichteten ZOB direkt an der Weser. So werde es auch dank der Erlöse weitergehen: Vom 25. bis 29. Juli 2018 können dann wieder Breminale-Quadratmeter symbolisch erworben werden.