Das Boot fuhr während der Breminale mehrfach auf der Weser entlang der Kulturmeile. (Kukoon/ msgan)

Mehrere Boote und Fähren fuhren während der Breminale die Weser rauf und runter. Darunter auch ein Schiff, mit dem die Koordinatoren von "Mit Sicherheit gut ankommen" in Bremen auf das sozial-kulturelle Schiffsprojekt zu Flucht und Migration aufmerksam machten. Mit einem großen Banner an der Seite des Bootes und zahlreichen Flyern und Plakaten wiesen die Bremer Organisatoren am Rande der fünftägigen Kulturveranstaltung zwischen Am Tiefer und der Sielwall-Fähre auf das Projekt in ganz Deutschland an 65 Tagen vom 28. Juli bis 1. Oktober 2017 hin.

„Mit Sicherheit gut ankommen“ heißt es Ende Juli in insgesamt 22 deutschen Städten. Unter diesem Motto fahren 70 Kupferfiguren des dänischen Künstlers Jens Galschiot auf zwei Schiffen entlang der deutschen Nordseeküste und kreuz und quer auf deutschen Binnenwasserstraßen bis nach Berlin. In Bremen geht es am Freitag, 28. Juli, los, wenn die MS Anton mit seinen Passagieren am Europahafen anlegt. Jede, dieser lebensgroßen Figuren trage individuelle Gesichtszüge, die Männer, Frauen und Kinder aus allen Kontinenten darstellen sollen, lassen die Bremer Koordinatoren Sebi Berens, Tina Berg und Gerit Mennen aus dem Kulturzentrum Kukoon in der Bremer Neustadt wissen.

Die Figuren und die Besatzung der MS Anton sollen an dem Freitag Nachmittag unter anderem von der Schirmherrin in Bremen, der Sozialsenatorin Anja Stahmann, empfangen werden. Das Schiff mit seinen Passagieren soll drei Tage im Europahafen verweilen, bevor es Kurs auf Norderney nimmt.