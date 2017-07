Breminale-Besucher sitzen am Sonnabend am Osterdeich – gerne mit einem Wegbier. (Christina Kuhaupt)

Tanzende oder am Osterdeich sitzende Menschenmassen bestimmen das Bild der Breminale im 30. Jahr. Entspannte laue Sommerabende, viel Sonne an den ersten vier Tagen und nur ein paar Tropfen Sprühregen am Sonnabend sorgten für beste klimatische Bedingungen beim Kulturfestival zwischen am Tiefer und der Sielwall-Fähre.

Im Mittelpunkt steht natürlich das musikalische Programm in den Zirkuszelten entlang der Weser mit Bands wie Lotte, Goldroger oder Wankelmut am Sonnabend. Allerdings gibt es ein paar Dinge, Bühnen oder Angewohnheiten, die bei den Festivalbesuchern auf der Konzertmeile besonders beliebt sind im Jahr 2017.

Ein Bier to go. (Leona Ohsiek)

Das Wegbier

Namen gibt es unzählige für die Flasche in der Hand. Das Geh- oder Wegbier, einfach nur das Handbier oder die Dose to go? Witzigerweise nennen es auch einige Festivalbesucher der Breminale auch das Fußpils. Bei der Breminale ist es das Getränk der Wahl: der Gerstensaft aus der Flasche oder der Pfanddose. Und so sitzen die Menschen am Osterdeich und haben sich ihren eigenen Getränke-Proviant aus dem Supermarkt oder Kiosk ihrer Wahl mitgebracht. Und dann haben sie das Feierabendbier in der Hand.

Natürlich gibt es auch die Vertreter, die sich alkoholfreie Hopfengetränke, Biermixgetränke oder zahlreiche Craftbiere mit an den Deich bringen. Das Wegbier gehört irgendwie zum Lebensgefühl der Bremer wie die Breminale selbst. Es ist ein Ritual, das die Festivalbesucher mit Inbrunst pflegen. Die leer getrunkenen Flaschen werden dann an den Deich gestellt oder auf einen Haufen gelegt. Die zahlreichen Pfandsammler freut es.

Partystimmung am Tanzboden. (Pascal Faltermann)

Der Tanzboden

Kein Durchkommen mehr möglich. Am Tanzboden zwischen Bio Promenade und dem Baroness Zelt ist es voll. Richtig voll. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung, Partyalarm oder wie viele Besucher selbst sagen "der totale Abriss". Eigentlich war der Tanzboden in den vergangenen Jahren nicht als eine richtige Bühne angedacht, auch wenn dort Künstler auftraten. 2017 ist die kleine Auftrittsplattform einer der Besuchermagneten. Bands wie Chefboss, Lemmon am Sonnabend oder Bausa, der Newcomer in der Deutschrap-Szene, zogen die Menschen an.

Die Crew an der Rollschuhbahn. (Leona Ohsiek)

Die Rollschuhbahn

Unter den Bäumen zwischen der Kunsthalle und dem Osterdeich steht die Rollschuhbahn dieses Jahr zum ersten Mal bei der Breminale. Die französische Roller Dancing Crew um Organisator und Discjokey David Joël heizen am Abend mit den kultigen Roller Skates über die leicht erhöhte Plattform. Zu Disko-Klängen dürfen auch die Festivalbesucher auf der Himmlischen Wiese selbst ran. In einem bunten kleinen Container können sie sich die Schuhe von den französischen Künstlern ausleihen. Besonders beliebt ist der Roll-Spaß bei Kindern, die das Angebot am Nachmittag nutzen.

Handbrot geht immer. (Charlotte Behr)

Handbrotzeit

Bei der Handbrotzeit stehen die Menschen am längsten. Die Schlangen sind meterlang vor den Buden mit dem Namen in großen blauen Buchstaben auf dem Dach. Hier muss Wartezeit eingeplant werden, um ofenfrisches Handbrot entweder mit Käse und Schinken, Käse und Champignons oder mit einer vegetarischen Füllung zu bekommen. Das Brot der Macher aus Leipzig scheint das ideale Festivalessen sein, nicht umsonst steht der Stand auch bei zahlreichen anderen Großveranstaltungen in Deutschland. Das Brot wird direkt vor Ort zubereitet und im Holzofen gebacken.

Schönes Licht am Flutzelt. (Pascal Faltermann)

Lichtinstallationen

Verschiedene Lichtinstallationen begeistern die Breminale-Besucher und lassen sie kurz innehalten. Hinter den Bühnen Dreimeterbretter und Tanzboden gibt es ein großes Lichterspiel über der Weser. Wasser wird in die Luft gesprüht, um in dem Nebel ein Logo oder Bilder zu projizieren. Ein paar Meter weiter auf der himmlischen Wiese hängen Lampions in den Bäumen, die Blätter werden in wechselnden Farben angestrahlt und kleinere Lichterketten weisen den Weg. Über der Spitze des Flut Zeltes hängt eine Diskokugel, die bei Einbruch der Dunkelheit ein beliebtes Fotomotiv ist.