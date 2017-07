Dieses Vorzeige-Bändchen können Besucher kaufen und damit die Breminale unterstützen. (Leona Ohsiek)

Auf die Festivalbändchen sind Fledermäuse, Eichhörnchen, Koalas und Kamele gedruckt: Die Tiere, die in diesem Jahr das Plakat der Breminale zieren. Karen Goldbecker hat sich gerade so ein einen gelben Stoffstreifen des Kulturspektakels am Osterdeich gekauft. „Wir wollen unseren Teil zur Breminale beitragen und den anderen auch signalisieren, dass man spenden kann“, sagt sie.

Direkt neben dem Deichgraf-Zelt an der sogenannten ZOB-Wiese, dem Festival-eigenen Busbahnhof, sind die Bändchen am Breminale-Bus für drei Euro zu haben. Mit dem Kauf erhalten die Besucher einen Viertel Quadratmeter Fläche der Breminale – ein symbolischer, ideeller Gegenwert. Wer einen Turnbeutel, ein T-Shirt oder einen Kapuzenpullover ersteht, sichert bis zu vier Quadratmeter.

Festivalbesucherin Goldbecker und ihr Partner wollen mit dem Bändchen am Handgelenk auch ein bisschen Werbung für die Veranstaltung laufen. Ihnen ist es wichtig, das Kulturfestival zu unterstützen. „Es ist ein schönes und großartiges Festival. Es wäre sehr schade, wenn es das nicht mehr geben würde“, sagt Goldbecker.

Das sieht auch Sigi Brüns so, die ihrer Tochter Lilli ein Band gekauft hat: „Ich finde es gut, dass es ein eintrittsfreies Festival gibt, das Kultur für jedermann anbietet, unabhängig vom Geldbeutel.“ Lilli hingehen sieht noch einen ganz anderen Aspekt: Sie findet das Bändchen einfach schön und will es allen zeigen. Eine Frau aus Gröpelingen sagt: „Es hat auch was mit einer inneren Haltung zu der Veranstaltung zu tun“.

Wertschätzung ist groß

Am ersten Festival-Tag standen die Besucher bereits vor der Eröffnung des Breminale-Busses Schlange, um ein Bändchen zu erwerben. „Die Identifikation mit dem Festival und dessen Wertschätzung sind groß“, sagt Philipp Wolff, Projektleiter für Merchandise und Sponsoring bei der Breminale.

Gut 700 bis 800 Bändchen gingen bereits am Mittwoch über den Ladentisch, auch am Donnerstag blieb die Nachfrage hoch. Demnach sind bereits mehr als 200 Quadratmeter der Breminale gesichert. Die Besucher wollen zeigen, dass sie ein Teil des Ganzen sind.

„Es ist ein Preis, den wohl jeder aufbringen und damit für den Erhalt sorgen kann“, sagt Wolff. Um die Gesamtfläche der Breminale zu sichern, müssten gut 50.000 Bändchen verkauft werden. Das scheint utopisch. Das Areal hat eine Quadratmeter-Größe im unteren fünfstelligen Bereich.

Mehr zum Thema Panini-Tauschaktion auf der Breminale Am Freitag gibt es eine erneute Tauschaktion für das Paninialbum „Bremen sammelt Bremen“ auf der ... mehr »

Beitrag zu einer nachhaltigeren Infrastruktur

Ganz genau ist die Veranstaltungsfläche nicht zu beziffern, da die Besucher auch Flächen nutzen, die nicht zum eigentlichen Gelände gehören. Es geht aber nicht nur um den Erhalt des Festivals, sondern auch um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Infrastruktur, erklärt die künstlerische Leiterin Susanne von Essen.

Im vergangenen Jahr starteten die Organisatoren den Verkauf der Bändchen, mit den Spenden wurde eine kilometerlange Lichterkette mit energiesparenden LED-Lampen bestückt. Insgesamt etwa 1500 LED-Lampen – Einzelpreis fünf Euro – wurden so verkauft, macht rund 7500 Euro. In den Jahren davor gab es Rubbellose am Spendenzaun.