Kommentar über die Breminale

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Positiv

Pascal Faltermann

In diesem Jahr gab es so gut wie keine negativen Meldungen während der Breminale. Die Besucher sollten dieses positive Lebensgefühl als Geschenk mit in ihren Alltag nehmen, schreibt Pascal Faltermann.