David Joël von der Roller Dancing Crew. Die Rollschuh-Plattform finden Breminale-Besucher auf der Himmlischen Wiese zwischen Kunsthalle und Osterdeich. (Leona Ohsiek)

Bunte Wimpel aus Stoff hängen in der Luft. Zwischen der Rollschuhbahn der „Rookie Roller Dancing“-Crew und einem Zelt mit Bar, Siebdruck und kleinem Shop stehen Stehtische und Holzschilder. Dazwischen rennen Kinder herum. Die leicht erhöhte Bahn, auf der die insgesamt acht Künstler von Toto Black am Abend ihre Shows abliefern, ist zum ersten Mal bei der Breminale aufgebaut worden. Die kultige Rollschuh-Plattform steht auf der sogenannten Himmlischen Wiese auf der Altmannshöhe zwischen Kunsthalle und Osterdeich. Ein Ort, der sich von der Kulturmeile unten an der Weser von der Tiefer bis zur Sielwall-Fähre abhebt. Eine Fläche, die verwinkelt und hügelig ist, auf der viele alte, große Bäume stehen. Eine Wiese, die erst seit vier Jahren von den Breminale-Machern bespielt wird.

Kinder fahren am Freitagnachmittag über die Rollbahn. Sie können sich bei dem Franzosen David Joël die alten Schuhe ausleihen. Am Abend schallen Disko-Klänge aus den Boxen, und die französischen Künstler rasen in halsbrecherischen Kurven umher. Was Joël und sein Team machen, erinnert an die 1980er-Jahre. An der bunt angemalten Bar gegenüber verkaufen sie mit kleinen Showeinlagen französischen Käse, Pastis und Wein.

Unten, am Eingang des Fahrradtunnels, ist es schon nachmittags auf der Bühne Dreimeterbretter laut. Die Band „Wonach wir suchen“ spielt schrammeligen Akustik-Punk, um die Bühne herum ist es wuselig. Die Himmlische Wiese ist da weniger krawallig. Ein Kontrastprogramm. „Die Fläche hier hat ihren eigenen Charme“, sagt Florian Steinberg, der Koordinator des Areals. Bei einem Rundgang mit dem Wiesenwart zeigt er immer wieder Kleinigkeiten, versteckte Ecken und ausgefallene Details. Plätze, um sich zurückzuziehen.

In den Bäumen hängen Lampions aus Regenschirmen, die nachts den Weg beleuchten. Unter einer Kastanie steht Laura Moreno aus dem Bremer Viertel und massiert die Besucher. Überall gibt es Sitzgelegenheiten – Palettenkonstruktionen, Sofas, Bierbänke, Sessel oder Liegestühle. Die Bäume werden nachts angestrahlt. „Es ist auch ein Ort zum Durchatmen, um auch mal Schatten zu finden, und er hat viel Platz“, sagt Steinberg. Es ist eine Erlebnis- und Wohlfühloase zugleich – so steht es im Programmheft.

Das sehen auch zahlreiche Familien so, die ihren Nachwuchs hier nicht nur zum Kinderprogramm bringen, sondern auf Decken den Tag mit ihnen verbringen. „Die Atmosphäre ist großartig“, sagt ein Familienvater. Oben an der Weltkriegs-Gedenkstätte Altmannshöhe stehen Jurten. Eine Bühne, ein Cafe und ein großes Zelt sind dort aufgebaut, wo es auch das Programm für die kleineren Besucher gibt. Hier spielen die ruhigen Singer-Songwriter des Festivals.

Die Roller Dancing Crew. (Leona Ohsiek)

Ein paar Meter weiter hat die Stadtbibliothek ihren Stand und bietet in Liegestühlen ein „Speed date with a book“ an. Bei der Bremer Barthaar-Bande wird Siebdruck geboten, direkt daneben haben die Kreativen aus der Neustadt vom Papp und vom Karton ihre Buden. Und auch hier gibt es die Handbrotzeit zwischen den zahlreichen Essenständen. Am Abend wird es dann doch etwas lauter auf der Himmlischen Wiese: Am Sonnabend stehen Digger Barnes oder Fil Bo Riva auf den Bühnenbrettern des Bremer Himmelwärts-Zelts.

An den ersten Tagen war es auf der Himmlischen Wiese fast durchgehend voll. „Es ist ein poetisch, entschleunigter Platz mit vielen Überraschungen“, sagt Susanne von Essen, künstlerische Leitung der Breminale. Vermutlich ist dieser Ort das heimliche Highlight der Veranstaltung.