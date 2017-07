Massimo Rubino unterwegs mit seinem Wagen. Der gebürtige Italiener ist schon seit vielen Jahren unterwegs im Bremer Westen und verkauft sein eigenes Eis. (Frank Thomas Koch)

Früher zogen die Eismacher mit Schokolade, Erdbeere und Vanille durch die ganze Stadt. Vom Wagen aus verkauften sie Kugel für Kugel. Massimo Rubino kann sich daran noch erinnern. Viele Kollegen seien früher in Bremen wie er unterwegs gewesen. Heute ist der gebürtige Italiener fast allein – Rubino ist einer der letzten Eiswagenfahrer.

Im Sommer hat er wenig Zeit, denn im Sommer ist Eiszeit. Rubinos Tag beginnt früh. Zum Wachwerden gibt es einen Lạtte macchiato mit Keksen, dann geht es um 6 Uhr in die Eisküche im Haus in Oslebshausen, um seine Ware vorzubereiten. Gegen 15 Uhr fährt der 45-Jährige raus, in den Ferien etwas früher. Bei gutem Wetter ist er bis zum Abend unterwegs. Im Bremer Westen macht er seine Tour durch Gröpelingen, Walle und Oslebshausen. Manchmal winken ihn Eishungrige zu sich, eigentlich aber klingelt er seine Kundschaft herbei.

Vor 27 Jahren den Betrieb übernommen

Schon seine Eltern taten das. Sie stiegen 1983 mit einem ersten Wagen in das Eisgeschäft ein, wenige Jahre nach ihrem Umzug nach Bremen. Später konnten sie sich eine eigene Eisdiele in Gröpelingen leisten.

Rubino übernahm den Betrieb vor 27 Jahren und konzentrierte sich irgendwann auf den Verkauf aus dem Wagen. Im Westen sei auch „Eis Molin“ unterwegs. Konkurrenten seien sie aber nicht. „Wenn ich den Eiswagen sehe, dann fahre ich eben in die andere Richtung. Umgekehrt ist es genauso.“ Außerdem habe er genug zu tun: Sommerfeste, Hochzeiten – überall sei sein Eis gefragt. Rubino scherzt: „Demnächst machen wir auch Scheidungen.“

An diesem Tag hat sich ein Altenheim gemeldet und ihn um einen Besuch gebeten. Doch bevor die Tour beginnt, müssen noch zwei Klassiker vorbereitet werden: Erdbeereis und Stracciatella. Rubinos Eismaschine muss noch mal alles geben. Die Zutaten sind für ihn wichtig: „Milcheis mit Milchpulver? Das geht gar nicht.“ Und auch die Erdbeersoße fürs Spaghettieis bereite er immer selbst zu.

Nun geht es los. Massimo Rubino startet den Motor seines knallgrünen Eiswagens. Spanische Musik kommt von seiner CD. Die lockere Atmosphäre ist ihm wichtig – für seine Kunden und ihn selbst. Ob nun italienische oder lateinamerikanische Musik: Urlaubsstimmung soll entstehen. Am Rückspiegel baumelt ein Rosenkranz. „Ich bin katholisch“, sagt er. Regelmäßiger Kirchgänger sei er nicht. „Ich bete jeden Abend und danke Gott. Das ist wichtiger.“

Rubino weiß viel zu erzählen, während er routiniert durch Gröpelingen und Walle fährt. „Da war früher unsere alte Eisdiele und weiter da vorne, das war der erste Laden meines Vaters.“ Hier kennt er sich aus, kennt die Menschen. Die Leute am Straßenrand sehen ihn und grüßen. An der Ampel steht ein Freund. Rubino lehnt sich aus dem Fenster und plaudert mit ihm. Als es grün wird, ruft er noch „I love You“ und fährt an. Ein Bild seines mittlerweile gestorbenen Vaters ist auch jetzt noch dabei: Am Eiswagen zeigt ein altes Foto Sebastiano Rubino als Kind im sizilianischen Carlentini in der Nähe von Catania – mit einem Eis in der Hand.

Als Rubino auf den Hof des Altenheims Almata-Stift Friedehorst fährt, betätigt er energisch die Klingel. „Ja, die freuen sich alle." Sofort, nachdem er den Wagen abgestellt hat, öffnet er das Fenster seines Wagens und ruft: „Einen wunderschönen guten Tag, Signoras!“

Rubino ist gerne unterwegs und unter Menschen. Zwei Monate habe er mal in einer Fabrik gearbeitet, dann sei er krank geworden. Gastfreundschaft ist ihm wichtig und ohnehin: „Es kostet doch nicht viel mehr, freundlich zu sein.“ Seine gute Laune lässt er sich nicht nehmen. Wenn der Bremer Sommer pausiert, dann sei das eben so. „Was sollen wir machen?“

An die 20 Sorten hat Rubino in seinem Wagen dabei. Die Kugel liegt bei einem Euro. „Als ich ein Kind war, hat sie noch 30 Pfennig gekostet“, erinnert sich Rubino. „Zwei Kugeln Vanille“, bestellt eine Dame. „20 Kugeln?“, fragt Rubino und strahlt wie so oft über das ganze Gesicht. Es geht weiter. Die Schlange ist noch lang. „Eine Kugel Erdbeere für Frau Müller.“

Große Pläne

Im Winter steht die Eismaschine in Rubinos Küche eigentlich still. Das wird in Zukunft anders sein. Denn der Bremer hat große Pläne für das nächste Jahr. Er möchte in Gröpelingen wieder eine Eisdiele eröffnen. „Im Stadtteil gibt es nichts, wo man mal zusammen sitzen kann – gerade abends.“ In seinem italienischen Café soll es nicht nur Eis, sondern auch Frühstück, Panini und italienische Kuchen geben – zum Beispiel die süßen Teigrollen Cannoli. Die Gäste sollen durch eine Glasscheibe in die Küche sehen können. Einen Entwurf für das Gebäude in der Gröpelinger Heerstraße gibt es schon.

Ausnahmsweise haben Rubino und seine Frau Anetta mit den beiden Kindern in diesem Jahr nun in den Sommerferien Urlaub in der alten Heimat gemacht, bevor im nächsten Jahr das neue Projekt ansteht. „Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt.“ Ende Mai will Rubino eröffnen. Die Zeiten seien vorbei, in denen es reicht, Eis allein anzubieten. „Die Menschen machen Urlaub in Rom oder der Toskana und möchten hier ein ähnliches Erlebnis."

Ihm selbst bleibt nur bei schlechtem Wetter Zeit für ein Eis. Wenn die Sonne scheint, könne er es auch gar nicht richtig genießen. Dann wartet die Kundschaft darauf, die Klingel seines grünen Wagens zu hören.