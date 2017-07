Auf der Kinder- und Jugendfarm lernen Kinder, Verantwortung für Tiere zu übernehmen. Die kleine Frieda übt sich schon früh im tierischen Zwiegespräch. (Frank Thomas Koch)

Hühner laufen über den gepflasterten Platz, Gänse stapfen durch Pfützen. Dann kommt eine Gruppe von Kindern. Vorsichtig tragen sie Meerschweinchen und Kaninchen auf dem Arm. Bis ein Meerschweinchen plötzlich aus dem Arm eines Mädchens fällt. Betretenes Schweigen. Schnell eilt Hannah heran, sie macht ihr freies ökologisches Jahr auf der Farm. Sie leistet erste Hilfe, kontrolliert die Beine des Tieres. Und dann die gute Nachricht: Es geht allen Beteiligten gut – auch das kleine Mädchen hat den Schrecken verwunden. Das Meerschweinchen wird dann ohne weitere Zwischenfälle in den Stall gebracht.

Der Stall ist eine selbst gebaute Hütte. Die Kinder haben, unter Anleitung der Mitarbeiter der Farm, eine geräumige Hütte gezimmert. Das Material dafür kommt von einer Firma aus Arsten, erklärt Susanne Molis. Sie ist die Leiterin der Farm bereits seit 27 Jahren. Und auch davor war sie schon regelmäßig auf der Farm: Ihre eigenen Kinder sind auch gerne und häufig dorthin gegangen. Kein Einzelfall. Beim Rundgang über die Farm begrüßt sie eine junge Frau, die als Kind selbst häufig vorbei kam. „Jetzt bringt sie ihre Tochter zu uns“, sagt Molis.

Seit 1984 in Obervieland

So ist das Konzept der Farm gedacht. „Alle, die zu uns kommen, sollen sich wohlfühlen“, sagt die Leiterin. Dafür steht Kaffee und Tee auf einem von Bäumen gesäumten Platz. Die Getränke sind kostenlos. „Wer will, kann etwas in die Kasse werfen.“ Das klappe eigentlich immer. Die Farm will ein Platz sein, an dem Menschen zusammen kommen. „Die Kinder können bei uns arbeiten, wenn sie wollen. Die Eltern können mal mit anderen Menschen als nur ihren Kindern sprechen.“

Die Farm ist seit 1984 in Obervieland. Sie wurde von Studenten als ein pädagogisches Projekt ins Leben gerufen. „Eigentlich sollte die Farm nach Kattenturm“, erklärt Molis. Aber dort habe es kein geeignetes Gelände gegeben. Die heutige Werkstatt war das erste Haus der Farm. Damals waren die Mitarbeiter in erster Linie als sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angestellt. „Die Personen wechselten schnell“, sagt die Leiterin. Dadurch sei eine pädagogische Arbeit kaum möglich gewesen. 1990 kam die heutige Leiterin dann in das Team und führt seitdem die Farm, obwohl sie und ihr Kollege nach zwei Jahren eigentlich aufhören sollten.

Auf der Farm sollen sich alle wohlfühlen. (Frank Thomas Koch)

„Wir haben uns erfolgreich dagegen gewehrt.“ Während des laufenden Betriebes wurde die Farm dann erweitert. „Neue Bauten kamen Schritt für Schritt hinzu.“ Das liege daran, dass es nicht immer leicht sei, entsprechende Gelder aufzutreiben. Die Farm finanziert sich aus Spendengeldern, Tierpatenschaften und öffentlichen Geldern. Truhen für Futterspenden stehen am Eingang der Farm und auch an der Straße, die dorthin führt. Momentan spart die Farm auf einen neuen Trecker. „Der alte ist 50 Jahre alt, hat keine Servolenkung.“ Entsprechend schwer sei das Fahren für die Kinder. Ab einer Größe von 1,50 Meter dürfen sie auf dem Gelände einen sogenannten Treckerführerschein machen. Hausmeister Stan kümmert sich dann darum.

An diesem Tag fährt er auch mit dem Trecker, aber ohne Kinder. Er karrt Bauzäune aus Holz über das Gelände. Sie dienen für vieles, wie man auf der Farm erkennen kann. Der Kaninchenstall ist aus den Latten gezimmert. Aber auch die Budenlandschaft, die direkt dahinter liegt. Dort können die Kinder Buden bauen, Wege miteinander verbinden und spielen. Aber sie müssen stets aufpassen. „Das vermitteln wir ihnen“, erklärt Molis.

Überhaupt setzt die Farm auf das Mitbestimmungsrecht der Kinder und Jugendlichen. Es gibt einen gewählten Farmrat, der mitentscheidet und sich einbringt. Die vier Mitglieder, je zwei Kinder und Jugendliche sowie zwei Mädchen und Jungen, wollte gerne Alpakas für die Farm anschaffen. „Da hatten wir grundsätzlich nichts gegen“, sagt Molis. Der Rat ist dann nach Huchting gefahren, um sich über die Haltung von Alpakas zu informieren. Und ist schließlich von dem Plan abgekommen.

Wollschweine statt Alpakas

Stattdessen leben jetzt zwei Wollschweine auf der Farm. Neben den Schweinen leben auch noch Hühner auf der Farm. Während der Ferien sind es sogar mehr als sonst. „Wir haben Pflegehühner.“ Das heißt, Menschen aus der Umgebung haben während ihres Urlaubes die Hühner auf der Farm abgegeben. Auch bei den Kaninchen ist das der Fall. Da gibt es auf der Farm extra zwei eigene Ställe für die Urlaubsgäste. Im Urlaub, also auf der Weide, sind die Pferde des Hofes. Zehn gibt es davon; während der Sommerferien wird nicht auf ihnen geritten. „Dann haben die Tiere auch mal Ruhe“, sagt Molis. Die Pferde grasen auf der Weide, dann müsse auch der Rasen nicht gemäht werden.

Noch nicht ganz im Urlaub, beziehungsweise Winterschlaf, befinden sich die Bienen der Farm. „Unsere Imkerin kauft bald das Winterfutter“, erklärt Molis. Damit kommen die Tiere dann über die kalte Jahreszeit. Bis dahin schauen immer noch Kindergruppen im Schaukasten nach der Bienenkönigin oder nähern sich sogar den Bienenstöcken. „Da müssen die Kinder dann besonders ruhig sein, keine schnellen Bewegungen machen.“ Das sei nicht für jedes Kind etwas. Müsse es ja auch nicht. „Denn es gibt ja genug zu erleben auf der Farm.“