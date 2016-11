heike Klatte ist Bäuerin aus Leidenschaft. (Klaus Göckeritz)

Sie sind Milchbäuerin mit 70 Kühen – wie sehr schmerzt es Sie, wenn Sie in den Discounter gehen und dabei feststellen, dass der Liter Milch nur 46 Cent kostet?

Heike Klatte: Der niedrige Preis schmerzt uns Milchbauern natürlich schon. Der Verbraucher hat berechtigte Ansprüche. Der Lebensmittelhandel schraubt seine eigenen Ansprüche ebenfalls immer höher. Er gibt die gestiegenen Anforderungen des Kunden an uns weiter. Gleichzeitig drückt er aber die Preise immer weiter in den Keller. Der Lebensmittelhandel und die Kunden wollen zwar immer bessere Haltungsbedingungen, immer modernere Techniken, Lebensmittel ohne Gentechnik – dafür gibt es für uns Milchbauern aber nicht mehr Geld. Der Lebensmittelhandel kauft sich die Qualitätssteigerungen zum Normalpreis ein.

Wie viele Kosten haben Sie pro Liter Milch?

Mit etwa 35 Cent muss ich rechnen.

Wie teuer müsste der Liter Milch dementsprechend sein, damit Sie kostendeckend arbeiten können?

Mein Auszahlungspreis von der Molkerei sollte nicht unter diesen 35 Cent liegen.

Machen Sie als Milchbäuerin Verluste?

Ja, ganz eindeutig. Die letzten zwei Jahre, wo der Milchpreis so rapide gefallen ist, haben wir draufgezahlt. Das geht dann an die Rücklagen, Reparaturen werden ausgesetzt, Investitionen werden nicht gemacht. Man spart, wo man kann. Da können ganze Existenzen bei draufgehen.

Hatten Sie mit dem Gedanken gespielt, die Viehwirtschaft aufzugeben und die Kühe zum Schlachter zu bringen?

Nein, das kam für mich nicht infrage. Krisen gibt es immer, und es wird auch wieder welche geben. Aber natürlich fragt man sich, wie es weitergehen kann und wie man sich für die Zukunft aufstellen soll. Bremen ist eine Grünlandregion. Das Gras kann ich außer mit Kühen gar nicht anders verwerten. In anderen Regionen gibt es zusätzliche Betriebszweige. Dort können die Milchbauern ihre Verluste etwa über den Ackerbau ausgleichen oder sie halten Geflügel.

Heike Klappe ist Milchbäuerin in Bremen Borgfeld. (Jonas Völpel)

Das haben wir hier in Bremen nicht. Wir Milcherzeuger haben wirklich nur diese Milch und sind dann natürlich sehr gekniffen in Situationen, in denen der Milchpreis abrutscht. Und dann muss man gucken, ob man die Möglichkeit hat, das auszuhalten.

Sie haben die schwierige Situation ausgehalten, vielleicht gerade deswegen, weil Sie bereits Jahre vor Beginn der Milchpreiskrise Ihren Betrieb aufgestockt hatten. Halten sie sich an den Grundsatz des Bauernverbandes, bei dem es heißt: „Wachse oder weiche“?

2012 haben wir für 61 Kuhplätze neu gebaut. Für heutige Verhältnisse ist das klein. Jetzt erreicht unser Stall eine Mindestgröße, die man schon haben muss, um einigermaßen zukunftsfähig zu sein. Weder der Bauernverband noch die Bank hat zu mir gesagt, ich soll wachsen. Wenn ich 35 Milchkühe habe und ich möchte, dass es meinen Kühen besser geht, kann ich nicht für 35 Kühe einen Stall bauen. Da war ein Stall mit Platz für 60 Kühe schon das unterste Mindestmaß. In Bremen haben Familienbetriebe im Durchschnitt 60 bis 80 Kühe. Es gibt nur zwei oder drei Familienbetriebe, die bis zu 200 Kühe melken.

Tragen die Bauern durch die Vergrößerung ihrer Betriebe nicht zu ihrem eigenen Unglück bei? Sobald ein Betrieb wächst, produzieren die Kühe mehr Milch, es kommt zu einem Überfluss, der keine Abnehmer findet und dann sinkt der Preis.

Natürlich hatte ich eine Leistungssteigerung innerhalb der letzten Jahre. Vielleicht kann man schon sagen, dass wir ein bisschen zu effektiv sind. Trotzdem kann man nicht alles der Produktion zuschieben, es spielen mehrere Faktoren rein.

Hier in Bremen befindet sich Deutschlands größte Molkerei, das Deutsche Milch Kontor (DMK). Ob der Liter Milch im Supermarkt 40 Cent oder einen Euro kostet, ist für Molkereien wie das DMK unwichtig, denn ihren Gewinn machen sie trotzdem, während Bauern um ihre Existenz bangen müssen. Sind die Molkereien schuld an der misslichen Lage der Bauern?

Das DMK ist eine Genossenschaftsmolkerei. Jeder Milcherzeuger könnte sich dort an den demokratischen Entscheidungen beteiligen. Das machen wahrscheinlich aber viel zu wenige. Die Strukturen der Molkereien kann man nur schwer durchschauen. In dieser Frage möchte ich mir deswegen kein abschließendes Urteil erlauben.

Discounter sind das Feindbild vieler Bauern. Welche Rolle spielen Lidl, Aldi und Co?

Die Übermacht des Lebensmittelhandels darf man nicht unterschätzen. Es gibt aber noch andere Faktoren. Wir sind als Milchbauern auch abhängig vom Weltmarkt. Von der Globalisierung kann man die Landwirtschaft nicht ausnehmen.

Die Koalition in Berlin hat erst kürzlich beschlossen, den Milchbauern mit vom Steuerzahler finanzierten Subventionen und von der Politik abgesegneten Bürgschaften zu helfen. Rufen Bauern zu schnell nach dem Staat, anstatt selbst Probleme zu lösen?

Bauern sollten sich selbst so weit helfen, wie sie es können. Da ist jeder landwirtschaftliche Verband selbst gefragt, sich auch einzubringen und seine Interessen von unten nach oben zu tragen. Ich finde aber auch, dass die Art, wie in der Politik debattiert wird, teilweise richtige Hetze gegen uns Bauern ist. Die Politik schafft ein Klima, das die Stimmung gegenüber den Landwirten anheizt.

Wie meinen Sie das?

Es heißt, Bauern verseuchen das Grundwasser mit Nitrat und quälen Tiere in zu engen Ställen. In der Politik gibt eine Doppelmoral. Ich kann nicht auf der einen Seite eine ganze Branche schlecht machen und sie dann im Zuge der Milchpreiskrise mit allen Mitteln retten wollen. Wenn die Politik ihre Agrarwende so durchzieht, wie sie es plant, bleiben wir kleineren Betriebe auf der Strecke, weil wir die hohen Anforderungen nicht erfüllen können. Unsere Regierung auch hier in Bremen könnte uns Milchbauern helfen, indem sie die Anforderungen nicht immer weiter nach oben schraubt.

Wenn Politik, Molkereien und Discounter versagen – dann muss es der Kunde richten? Soll er einen fairen Preis für die Milch zahlen und damit Ihre Existenz als Milchbäuerin sichern? Ist das die Lösung für die Misere?

Es gibt einkommensstarke und einkommensschwache Familien. Was ich nicht habe, kann ich auch nicht ausgeben. Da kann man dem Kunden auch keinen Vorwurf machen. Ich kann als Kunde aber auch nicht höhere Qualitätsstandards fordern, wenn ich nicht bereit bin, meinen Beitrag dafür zu leisten.

Sie haben für sich und ihre Familie selbst vorgesorgt, indem Sie sich ein zweites Standbein aufgebaut haben. Im Frühjahr kommenden Jahres eröffnen Sie Ihren Hofladen.

Ich hatte die Idee, Milch direkt zu vermarkten. Mit der ländlichen Gegend in Borgfeld konnte ich mir das gut vorstellen. Der Hofladen war zuerst eine Spinnerei, jetzt nimmt er aber immer mehr an Form an. Einen neuen Betriebszweig, etwa Geflügelzucht, können wir hier nicht umsetzen, das gibt die örtliche Struktur nicht her. Deswegen ist der Hofladen die richtige Wahl.

Ist der Standort Borgfeld für Sie als Milchbäuerin attraktiv?

Unsere Kühe weiden in Timmersloh. Dadurch, dass wir hier in Bremen so viele Naturschutzflächen haben, werden wir allerdings benachteiligt.

Heißt das: Weg mit all den Naturschutzflächen?

Nein, das nicht. Es sind aber nicht alle naturschutzrechtlichen Anforderungen aus landwirtschaftlicher Sicht richtig.

Haben Sie ein Beispiel?

In den Borgfelder Wümmewiesen dürfen wir keine Gülle, sondern nur Festmist ausbringen. Beim Festmist dauert es jedoch viel länger, bis er vom Boden aufgenommen wird. Hinzu kommt, dass ich mich an die Sperrfristen halten muss, die vorschreiben, wann ich den Festmist rausbringen darf und wann nicht. Dann kommt noch das Problem, dass ich auf den Wiesen viel Wasser habe. In den Wintermonaten sind die Flächen überschwemmt. Im Frühjahr, wenn die Flächen nicht überschwemmt sind, habe ich wiederum das Problem mit der Befahrbarkeit. Und wenn die Flächen befahrbar sind, darf ich das mitunter nicht, weil die Vögel darauf rasten.

Sind die Bio-Bauern im Blockland für Sie als Hersteller von konventioneller Milch eine Konkurrenz?

Nein, überhaupt gar nicht. Das sind befreundete nachbarschaftliche Betriebe für uns.

Dennoch ist ihr Leben als Milchbäuerin seit der Milchpreiskrise und der Billigkonkurrenz aus Osteuropa schwieriger geworden. Es gibt das Sprichwort „Stirbt der Bauer, stirbt das Dorf“. Was bedeutet das für einen Stadtteil wie Borgfeld?

An dem Sprichwort ist etwas Wahres dran. Der dörfliche Zusammenhalt, traditionelle Brauchtümer, wie das Erntedankfest – ganze Strukturen würden wegbrechen, wenn es keine Bauern mehr gäbe. Die Landwirtschaft schafft ja auch Arbeitsplätze. Ob das nun das Handwerk ist, Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen oder Werkstätten. Viele Bremer genießen die Landschaft, wenn sie am Wochenende im Blockland Fahrrad fahren. Wenn es in Bremen keine Landwirte mehr gibt, die diese Landwirtschaft pflegen, dann werden es selbst die Stadtbewohner merken, was der Verlust von landwirtschaftlichen Betrieben bedeutet. Von daher ist auch Bremen auf seine Landwirte angewiesen.

Die Fragen stellte Silvia Pucyk.