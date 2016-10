200 Bäume sollen am Hulsberg gefällt werden. (Walter Gerbracht)

Es grünt so grün – noch. War 2014 noch von 170 Bäumen die Rede, die auf dem Klinikgelände zwischen St.-Jürgen-, Bismarck- und Friedrich-Karl-Straße sowie Am schwarzen Meer für den Bau eines neuen Wohnquartiers gefällt werden sollten, sprechen die Behörden seit einiger Zeit von 200 Bäumen, deren Schicksal besiegelt scheint. 280 neue Bäume will die Stadt nachpflanzen. Das reicht dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) nicht.

Der BUND habe eine offizielle Stellungnahme im laufenden Verfahren abgegeben, bei dem ein Bebauungsplan (B-Plan) für das Gelände entwickelt wird, sagt Gunnar Oertel aus dem Steintor, der Sprecher des Natur­schutzbeirats. Die Stellungnahmen von Bürgern und sogenannten Trägern öffentlicher Belange, zu denen der BUND gehört, konnten während der Auslegung des B-Plan-Entwurfs von Juni bis Juli eingebracht werden. Derzeit werden sie bearbeitet, ausgewertet und gegebenenfalls in die Bauleitplanung, so der offizielle Begriff, integriert. Wie lange das dauern wird, ist noch nicht raus. Auf Nachfrage teilt der Sprecher des Bauressorts, Jens Tittmann, mit, dass der Plan in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht fertig wird. Inwiefern die Eingabe des BUND berücksichtigt wird, ist also noch nicht raus. Bei einem Pressetermin auf dem Klinikgelände haben die Umweltschützer ihre Forderungen nun noch einmal bekräftigt.

Gunnar Oertel. (Roland Scheitz)

„Es gibt planerischen Spielraum“

In sechs Punkten fordert der BUND, dass deutlich weniger Bäume gefällt werden, als bislang vorgesehen. „Es gibt planerischen Spielraum“, betonte Gunnar Oertel. Die Bäume, gerade auch die älteren, die zum Teil seit über 100 Jahren auf dem Gelände stehen, seien wichtig für die Lebensqualität und der künftigen Bewohner und Klinikpatienten und auch für das Klima in der Stadt. „Bäume in diesem hochverdichteten Innenstadtquartier haben es schwer“, sagte Gunnar Oertel und verweist auf die, die beispielsweise am Dobben und am Sielwall gefällt worden sind – in einigen Fällen sind Bäume ersetzt worden.

Darüber hinaus seien 280 neue Bäume als Ersatz für 200 alte kein adäquater Ersatz. „Wir halten eine Relation von eins zu drei bis eins zu fünf für begründbar“, sagt Gunnar Oertel. Das richte danach, wie alt und groß ein gefällter Baum war. Wenn schon nicht genügend Bäume gepflanzt werden, sollten nach Meinung des BUND Regelungen zu Fassaden- und Dachbegrünung in den B-Plan, ersatzweise in den städtebaulichen Vertrag, der derzeit ebenfalls ausgearbeitet wird und zu dem es – voraussichtlich im kommenden Jahr - öffentliche Sitzungen geben soll. Und bei den Bäumen, die stehen bleiben können, sei eine besondere Sorgfalt und Rücksicht bei den Bauarbeiten gefragt, damit sie nicht beschädigt werden. „Der Bauüberwachung kommt hier eine besondere Verantwortung zu“, heißt es in der Stellungnahme des BUND.

Jens Tittmann. (Roland Scheitz)

Verärgerung im Bauressort

Vom WESER-KURIER mit den Forderungen konfrontiert, reagiert man im Bauressort verärgert. „Das größte Foulspiel, das ich je von einer NGO (Nichtregierungsorganisation, Anmerkung der Redaktion) erlebt habe“ nennt Jens Tittmann das Vorgehen des BUND. „Um jeden einzelnen Baum ist stundenlang diskutiert worden“, so der Sprecher. An den Diskussionen seien die hauseigenen Baumschützer des Umweltressorts, der Bau- und Umweltsenator sowie Florian Kommer, Geschäftsführer der städtischen Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte (GEG), der für die Vermarktung der Baufelder zuständig ist, beteiligt gewesen, „und das gemeinsam mit Nabu und BUND“, sagte Jens Tittmann. Von den rund 200 Bäumen, die gefällt werden sollen, seien 40 nicht schützenswert, weil sie sich selbst ausgesät haben, so der Sprecher. Ob von den restlichen 160 vielleicht doch noch welche stehen bleiben können, werde erst bei der Umsetzung der Pläne absehbar.

Auch auf einen weiteren Vorwurf des BUND, für die Mehrzahl der 280 geplanten Nachpflanzungen sei noch kein Standort gefunden worden, reagiert Jens Tittmann mit Unverständnis. „Wir werden auch bis das Hulsbergquartier fertig gebaut ist, nicht wissen, wo der letzte Baum stehen wird.“ Es könne sich in der laufenden Realisierung immer mal noch eine Garageneinfahrt verschieben, wobei Platz für einen neuen Baum entstehen könnte, oder ein Fahrradhüttchen oder ein anderer Baustein auf dem Gelände. Das könne derzeit noch nicht festgelegt werden.

Der BUND will Druck aufbauen. „Wir erwarten jetzt nicht, dass Oberneulander Grün ins Viertel kommt“, sagte Gunnar Oertel. Doch das, was da ist, müsse so gut es geht erhalten bleiben. Deshalb kämpfen die Umweltschützer jetzt um jeden großen Baum. Es ist der erste eigeninitiierte, öffentliche Auftritt des BUND in der Entwicklung des neuen Hulsberg-Viertels, die seit 2011 mit großer Bürgerbeteiligung läuft. Die Gruppe „BürgerInnen-Aktion neues Hulsberg“ gehörte bisher gemeinsam mit einigen Anliegerinnen zu denjenigen, die die Bäume auf dem Klinikgelände retten wollen.