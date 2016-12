Sportkoordinator Mansur Faqiryar (l.) mit den Flüchtlingen Mobin, Shahab, Rashid, Mawlid in Walle. (Christina Kuhaupt)

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die entsprechenden Ministerien der Bundesländer einigten sich auf eine Vereinbarung. Das geht aus einem Dokument hervor, mit dem sich der Bremer Senat am Dienstag befassen wird. Gezahlt werden die 58 Millionen Euro von den Bundesländern, die weniger junge Flüchtlinge aufgenommen haben, zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Mehr aufgenommene Jugendliche als jedes andere Bundesland

Bremen betreut anteilig an der Bevölkerung mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als andere Bundesländer, zum Stichtag 31. Oktober 2015 waren es rund 2300. Bis zu diesem Zeitpunkt war jeweils das Bundesland für die jungen Flüchtlinge verantwortlich, in dem sie ankamen, und in Bremen kamen überdurchschnittlich viele an. Ab dem 1. November wurden die jungen Flüchtlinge dann – genauso wie es für Erwachsene und für Familien gilt – nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Dafür hatten sich Bremen und auch Bayern eingesetzt. Ab diesem Zeitpunkt nahm Bremen kaum neue Unbegleitete auf, Jugendliche bleiben nur in Ausnahmefällen im Bundesland, etwa im Krankheitsfall.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bis zum 31. Oktober schon im Land waren, blieben aber. Und um die Kosten auszugleichen, die Bremen deswegen zu tragen hat, gibt es nun eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über Ausgleichszahlungen. Insgesamt zahlen die neun Länder, die weniger junge Flüchtlinge aufgenommen haben, rund 450 Millionen Euro an sieben Länder, die mehr aufgenommen haben. Die größte Summe bekommt das Land Bayern: rund 219 Millionen Euro. Bayern betreute zum Stichtag rund 14 800 junge Flüchtlinge. Insgesamt betreuten die Bundesländer am 31. Oktober 2015 etwa 51.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Überwiegend Männer, nur wenige Frauen

Die meisten unbegleiteten Flüchtlinge sind junge Männer, sie kommen vor allem aus Afghanistan und Syrien, Somalia und Gambia. Nur sechs Prozent sind Frauen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden von der Jugendhilfe betreut, sie leben in Wohnheimen und Unterkünften speziell für Jugendliche, Jungen und Mädchen bleiben unter sich. Sobald sie 18 Jahre alt sind und die Betreuer es für angebracht halten, dürfen die Jugendlichen in eigene Wohnungen ziehen. Soweit die Theorie, in der Praxis finden die jungen Flüchtlinge auf dem überfüllten Bremer Wohnungsmarkt kaum Zimmer oder Wohnungen. Sie bleiben deshalb oft länger in Jugendhilfe-Einrichtungen, als eigentlich nötig.

Für jeden jungen Flüchtling, der bis zum 31. Oktober 2015 ins Land kam und dort betreut wird, erhalten die Länder eine Pauschale von 31.850 Euro. Die neun Länder haben bis zum 30. Juni kommenden Jahres Zeit, das Geld an das Bundesverwaltungsamt zu überweisen. Eine Ratenzahlung ist möglich, aber spätestens bis zum 28. Februar 2018 müssen die Länder die volle Summe gezahlt haben. Das Bundesverwaltungsamt leitet das Geld dann weiter. Die 58 Millionen Euro kommen für Bremen nicht überraschend – aus Senatskreisen heißt es, das Geld sei bereits verplant.