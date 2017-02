Moderator Jörg Wontorra ist am 3. März zu Gast beim WESER-Stran (imago)

An jedem ersten Freitag eines Monats wird Moderator Brüggemann wieder mit bekannten Menschen aus Bremen zusammenkommen, um mit ihnen eine unterhaltsame Stunde zu verbringen. Erster Gast des Jahres ist am 3. März der Moderator Jörg Wontorra. Zuschauer sind an diesem Abend gern gesehen, der Kartenverkauf hat begonnen.

Brüggemann wird mit Wontorra über Bremen, die Medien und – natürlich – über Werder sprechen. Zwei Journalisten unter sich – aus Sicht Brüggemanns eine spannende Kombination: „Ich freue mich auf Wontorra. Er ist bodenständig, er lebt Bremen, und das Weserstadion ist sein Wohnzimmer.“

Einschätzung eines ehemaligen Insiders

Als langjähriger Beobachter Werders und einer, der als Aufsichtsrat die Entwicklung des Fußball-Bundesligisten ein Stück weit mitgestalten konnte, wird er beim WESER-Strand eine Einschätzung der aktuellen Lage abgeben können. Abstieg oder nicht? Wontorra wird‘s wissen.

Im vergangenen Jahr fand der erste Talk-Abend dieser Art im Café Sand statt. Spannende Leute haben sich in diesem Rahmen auf die Fragen und Spielchen Axel Brüggemanns eingelassen. Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray zum Beispiel oder Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Werder-Aufsichtsrat Marco Bode war da, Innensenator Ulrich Mäurer auch. Und das Duo aus Senatsbaudirektorin Iris Reuther und Landeskonservator Georg Skalecki hat Brüggemann sogar dazu gebracht, die Lloydpassage in die Luft zu sprengen – rein virtuell natürlich.

„Wir haben gesehen, dass unsere Gäste und auch das Publikum Spaß an diesem Format haben“, sagt Brüggemann, der neben seiner Tätigkeit als schreibender Journalist für mehrere Fernsehsender arbeitet und sich bevorzugt Kulturthemen widmet.

Sein Talk soll nicht nach dem Muster „Mensch trifft Mensch und Quatschen“ verlaufen. Vielmehr will er seine Gäste mit kleinen Spielen vor Herausforderungen stellen und auf diese Weise versuchen, den Menschen und seine Arbeit zu erkunden.

Professioneller Blick auf Bremens Medienlandschaft

Jörg Wontorra ist Brüggemann zufolge auch deshalb ein spannender Gast, weil man ihn schon lange zu kennen glaubt. Der 68-Jährige war schon vor Jahrzehnten im Bremer Regionalfernsehen zu sehen. „Mit 80er-Jahre-Bunt-Pulli und einem Riesenfax auf dem Schreibtisch“, erinnert sich Brüggemann. Wie viele andere große Fernsehleute hat Wontorra seine Karriere in Bremen begonnen. Insofern kann er auch einen Bremer Blick auf die Medienlandschaft werfen.

In dieser Landschaft gibt es auch ein Morgen, daher steht auch beim WESER-Strand der zweite Gast des Jahres schon fest. Am 7. April wird Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert im Café Sand erwartet. „Sie ist eine ausgesprochen streitbare Gesprächspartnerin“, sagt WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler. „Ich bin sehr gespannt auf ihren Besuch.“

Karten für den WESER-Strand mit Jörg Wontorra am Freitag, 3. März, 21.30 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr), gibt es im Pressehaus in der Martinistraße 43, in den regionalen Zeitungshäusern, unter weser-kurier.de/ticket oder telefonisch unter 0421/ 36 36 36. Der Eintritt inklusive Hin- und Rückfahrt mit der Sielwallfähre, Begrüßungsgetränk und Brezel kostet 10 Euro. Die Aufzeichnung des Talks ist ab 5. März unter www.weser-kurier.de abrufbar.