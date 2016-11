Alles voll in der Züricher Straße, seit der Parkplatz am Klinikum Ost Gebühren kostet, kritisiert eine Anwohnerin. Mobile Pflege- oder Bringdienste würden keinen Parkplatz finden. (PETRA STUBBE)

Seit knapp einem Monat sind die Parkplätze am Klinikum Bremen-Ost gebührenpflichtig. Nicht nur Besucher und Patienten, sondern auch die Beschäftigten müssen für diese Parkplätze zahlen. Einige Autofahrer umgehen offenbar die Gebühren und nutzen die kostenlosen Parkplätze der anliegenden Straßen und Wohnanlagen. Anwohner berichten von zugeparkten Straßen und Behinderungen für Liefer- und Serviceverkehr.

70 Cent – so hoch sei der maximale Preis, den Beschäftigte des Klinikums am Tag für die Nutzung der klinikeigenen Plätze zahlen müssten, sagt Lenchen Schroeder. Eigentlich ein angemessener Preis, findet sie. Lenchen Schroeder wohnt in direkter Nachbarschaft zum Krankenhaus und hat beobachtet, dass gerade in den Morgenstunden die Straßen rund um das Klinikgelände zugeparkt werden. „Das betrifft vor allem die Züricher Straße, aber auch im Oewerweg und in der Osterholzer Landstraße ist alles zu.“

Aufgrund der Uhrzeit vermutet sie, dass es vor allem Klinikmitarbeiter und -mitarbeiterinnen sind, die sich an anderer Stelle einen Parkplatz suchen. Verständnis hat sie dafür nicht. „70 Cent pro Tag, das kann man doch bezahlen.“ Sie könne sich nicht vorstellen, dass Menschen nicht bereit seien, etwas Geld für einen Parkplatz auszugeben. Vielleicht hänge es auch einfach am Unwillen einiger Mitarbeiter, die jahrelang kostenlos auf dem Klinikgelände parken konnten, meint sie.

Sie weiß außerdem, dass die Idee für kostenpflichtige Parkplätze auf dem Klinikgelände schon älter ist. „Vor Jahren gab es schon mal die Idee dazu, das wurde aber von der Gewerkschaft erfolgreich abgeblockt“, sagt Lenchen Schroeder, die früher selbst im Klinikum-Ost gearbeitet hat.

Sie selbst betreffen die zugeparkten Straßen eher weniger – ihr und ihrem Mann steht eine Garage zur Verfügung. Aber Lenchen Schroeder hat beobachtet, dass gerade Lieferfahrzeuge nun Schwierigkeiten bekämen. „Und auch die Pflegedienste für die älteren Menschen finden keinen Parkplatz mehr.“

Das Klinikum selbst spricht dagegen von keinen größeren Problemen. „Grundsätzlich gilt, dass die Parkplätze erst seit Oktober Geld kosten“, sagt Stefanie Beckröge von der Pressestelle Gesundheit Nord. Daher werde sich vermutlich einiges noch „zurechtruckeln“. Auf offiziellen Wegen seien noch keine Beschwerden bekannt geworden.

Die Kosten für die Mitarbeiter richten sich nach der Lohngruppe und der Parkdauer, sagt die Pressesprecherin. Von drei Cent bis zu acht Cent pro halbe Stunde müssten die Beschäftigten der Klinik zahlen. Sie habe außerdem die Beobachtung gemacht, dass die Parkplätze der Klinik weiterhin gut angenommen werden, sagt Stefanie Beckröge. Möglich sei, dass Fremdparker, die bisher den kostenlosen Klinikparkplatz nutzten, nun auf die Nebenstraßen auswichen. „Die Fremdparker sind nicht mehr da“, betont Beckröge. Diese seien ja unter anderem ein Grund dafür gewesen, dass das jetzige System eingeführt worden sei.

Die Sprecherin möchte allerdings auch nicht ausschließen, dass einzelne Mitarbeiter ihre Fahrzeuge auf kostenfreien alternativen Plätzen abstellen. Dass es Ausweichverhalten bei den Autofahrern gibt, davon spricht auch die Polizei. Udo Lankenau, Revierleiter Osterholz: „Es wird ausgewichen und zum Teil auch falsch geparkt, aber es ist noch sehr frisch und wir schauen, wie sich das entwickelt.“ Die Polizei habe ein Auge drauf und werde die Situation dann bewerten.

Lenchen Schroeder hofft jedenfalls, dass der Winter die Autofahrer wieder auf den Klinikparkplatz treibt. „Da wird es den meisten wohl zu weit sein, um im Schnee zur Klinik zu gehen.“