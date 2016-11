Mitarbeiter Fabian Maloney präsentiert im Allegria eine Auswahl an Speisen. (Frank Thomas Koch)

Wenn man das Allegria betritt, merkt man schnell, dass es sich um ein Restaurant handelt, in dem gehobenere Küche serviert wird. Meiner Begleitung und mir werden sofort die Mäntel abgenommen und wir werden zum Tisch begleitet. Das Allegria ist in zwei Bereiche aufgeteilt: in eine Anhöhe, die auch barrierefrei zugänglich ist, und in den Bereich darunter, den man nur über eine Treppe erreicht. Die Einrichtung in verschiedenen Brauntönen strahlt Gemütlichkeit aus. Abends beginnen im Allegria die Preise für ein Steak bei 42 Euro, zur Mittagszeit bietet das Lokal Gerichte zu erschwinglicheren Konditionen an.

Freundlicher und flinker Kellner