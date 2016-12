Auch der Fahrradverkehr soll im Zuge der Umgestaltung in neue Bahnen gelenkt werden. Es mehren sich Bedenken, dass während des Umbaus Autofahrer mit langen Wartezeiten rechnen müssen. (PETRA STUBBE)

Für Autos und Busse auf der Parkallee lief es Anfang November am Stern stadteinwärts nicht gut, nachdem die Zufahrt in die Hollerallee für einige Tage wegen Baumschnittarbeiten gesperrt worden war. So jedenfalls sieht man es in der SPD-Bürgerschafts-Fraktion – und sorgt sich bereits jetzt um den reibungslosen Verkehrsfluss ab Mai 2017, wenn der große Umbau am Stern beginnt.

Anfrage an den Senat

Im November seien auf der Parkallee Wartezeiten von 30 bis 50 Minuten entstanden, heißt es aus der Fraktion. In einer Anfrage an den Senat hat sich die SPD deshalb erkundigt, wie man vergleichbare Wartezeiten ab Mai vermeiden könnte. Konkret interessiert die Fraktion dabei, ob während der Bauphase eine Vorfahrtsregeländerung für Fahrradfahrer als sinnvoll erachtet wird.

„Während der anstehenden Bauarbeiten soll die Parkallee stadteinwärts verengt werden“, erklärt Matthias Koch, Sprecher der SPD-Fraktion. Dass der Verkehrsfluss dadurch beeinträchtigt werde, sei unvermeidlich. „Der Fraktion geht es darum, diese Beeinträchtigungen – und damit auch den Abgasausstoß durch die Fahrzeuge, die vor der Engstelle stehen werden - möglichst gering zu halten.“ Die Verengung sei das eine Problem, die Einfahrt auf den Stern werde für Autos aber zusätzlich durch kreuzende Radfahrer erschwert, wie die Sperrung Anfang November gezeigt habe.

Ampel für Radfahrer angeregt

„Aus Sicht der SPD-Fraktion soll daher zumindest geprüft werden, ob während der Bauphase nicht eine Ampel für die Radfahrer, die aus der Wachmannstraße kommen, zur Entspannung der Situation beitragen kann“, erklärt der Sprecher. „So würde für die Wartenden auf der Parkallee zumindest gelegentlich eine Lücke entstehen, die eine Einfahrt ermöglicht.“ Beim Koalitionspartner kommt dieser Lösungsansatz nicht gut an. „Ich bin für ein sorgfältiges Gesamtkonzept, das nicht einzelne Verkehrsarten bevorzugt oder benachteiligt, zumal es verschiedene Bauphasen geben wird“, betont Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Wichtig sei ihm neben Störungsarmut auch Verkehrssicherheit. „Dass der Stau damals vor allem mit den Radfahrern zusammenhing, halte ich für zweifelhaft“, erklärt er außerdem.

Verkehrsressort sieht keinen Handlungsbedarf

Auch im Verkehrsressort sieht man mit Blick auf den Umbau keinen Handlungsbedarf, was die Vorfahrtsregeln am Stern angeht. Denn die würden für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen gelten, heißt es in der Senatsvorlage. Eine einseitige Optimierung im Stern zugunsten des motorisierten Verkehrs könne darüber hinaus zu neuen Problemen in punkto Verkehrssicherheit führen. Die Verkehrssituation während der geplanten Umbauarbeiten lasse sich zudem nicht mit der Situation zum Zeitpunkt der Hollerallee-Sperrung vergleichen. Die Verkehrsführung werde den jeweiligen Bauphasen angepasst und „unter Berücksichtigung der Anforderungen aller Verkehrsteilnehmer optimiert“.

ADFC sieht Ampel für Radler skeptisch

Aus Sicht von ADFC-Verkehrsreferent Albrecht Genzel verkennt der Vorschlag der Sozialdemokraten „die Vielfalt der Verkehrsbeziehungen im Stern“. Auf der Radspur fahren schließlich nicht nur aus der Wachmannstraße kommende Radler, betont er, sondern auch die aus der Hermann-Böse-Straße, Parkallee und Hollerallee. Diese würden auch weiterhin dort fahren, wenn nur die Radfahrer aus der Wachmannstraße „ausgesperrt“ würden. Laut Genzel wäre nichts gewonnen, wenn nur Radfahrer durch eine Ampel abgeblockt würden und nicht zugleich auch der parallel dazu fließende Autoverkehr. „Der Vorschlag der SPD-Fraktion weist einseitig den Radlern die Schuld an den Wartezeiten zu und verkennt dabei, dass der Stern auch durch die dort im Kreis fahrenden Autos blockiert wird“, betont Genzel. Sein Tipp: „Jeder Autofahrer, der aufs Rad umsteigt, verringert den Stau.“ Also gelte es, den Radverkehr zu fördern und nicht zu blockieren – schon gar nicht auf einer Premium-Radroute.

ADAC auch nicht überzeugt

Beim ADAC ist man ebenfalls wenig überzeugt von einer vorübergehenden Ampelschaltung. „Ampel und Kreisverkehr passen nicht zusammen“, erklärt Sprecher Nils Linge. Außerdem sei nicht zu erwarten, dass eine Behelfsampel auf Akzeptanz stoßen würde. „Unserer Meinung nach können die Probleme am Stern nie endgültig gelöst werden, da dafür zu viele Dinge nicht Kreisverkehr konform sind.“ Ampel, Fahrräder, Straßenbahn – all das gehöre klassischerweise nicht in einen Kreisel. Deshalb werde beim Stern von offizieller Seite auch nicht mehr von einem Kreisel oder Kreisverkehr gesprochen. „Will man die Probleme dieser Straßenkreuzung mit vielen Armen lösen, wo sich Auto sowie Fahrrad aber auch Straßenbahn und Fußgänger treffen, müsste die Stadt viel Geld in die Hand nehmen und das Problemkind komplett umbauen“, betont Linge. Das erscheine bei der derzeitigen Bremer Haushaltslage aber utopisch, und daher gelte aus Sicht des ADAC „die kostengünstigste Lösung der Welt“: Paragraf eins der Straßenverkehrsordnung, „Gegenseitige Rücksichtnahme“.