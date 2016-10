Dezibelgrenzen in "urbanen Räumen": "Welcher Anwohner oder Clubbetreiber soll da noch durchblicken?" (dpa)

Mischgebiet, Gewerbegebiet, Wohngebiet oder demnächst die derzeit im Bundesrat diskutierte Kategorie „urbanes Gebiet“ – das Baurecht und die damit verbundenen Gesetze sind vielfältig. In jedem Gebietstyp gelten andere Lärmwerte. In Bremen gibt es sogar Straßen, die zu einer Seite Misch-, zur anderen Seite Wohngebiet sind. Dementsprechend gelten unterschiedliche Dezibel-Grenzen. Welcher Anwohner oder Clubbetreiber soll da noch durchblicken? Die nächtlichen Konflikte sind vorprogrammiert: Schlafende gegen Feiernde, Ruhesuchende gegen Partymacher, Wohnende gegen laute Musiker. Es folgen Lärmmessungen, juristische Streitereien und viel Ärger.

Doch muss das alles sein? Der ständige Ruf nach neuen Regeln und Gesetzen macht es nur noch komplizierter. Irgendein Quertreiber wird eine juristische Lücke finden und diese für sich ausschlachten. Am Ende zieht einer den Kürzeren: ein Anwohner muss wegziehen oder ein Musikclub aufgeben. Der Appell muss an ein vernünftiges Miteinander gerichtet sein. Den Menschenverstand einschalten, an einen Tisch setzen, gemeinsam Lösungen finden. Dann klappt es auch mit der Lautstärke.