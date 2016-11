Von insgesamt 900 Punkten, die beim Abitur vergeben werden, erreichte sie 882. „Natürlich hatte ich manchmal einen Durchhänger und keine Lust, zu lernen„, sagt sie. “Der Sport hat mir geholfen, mich selbst zu motivieren.“

Für ihren Erfolg wurden sie und fünf weitere Abiturienten sowie 13 Lehrlinge mit Real- und Hauptschulabschluss mit dem Karl-Nix-Preis in Höhe von 2500 beziehungsweise 1000 Euro geehrt. „Für Karl Nix waren Fleiß, Tüchtigkeit und Leistungsbereitschaft wichtige Tugenden“ sagte der Vorstandsvorsitzende der Karl-Nix-Stiftung, Jens-Uwe Nölle, bei der Preisverleihung im Park Hotel. „Karl Nix hoffte, dass er mit Prämien für Fleiß und Leistung dabei helfen könnte, den Leistungsgedanken wieder positiv zu besetzen.“

Ein 1,0-Abitur war nie ihr Ziel, sagt Elisa Schilling. Sie habe aber immer versucht, ihr Bestes zu geben, selbst dann, wenn im Klassenzimmer schwierige Zeiten anstanden: „G8 habe ich schon sehr gemerkt. In kürzerer Zeit mussten wir mehr Stoff lernen. Das war nicht einfach“, sagt sie. Ihre Lehrer hätten jedoch viel zu ihrem schulischen Erfolg beigetragen. „Durch das Engagement meiner Lehrer hatte ich großen Spaß am Lernen. Sie haben uns über den Tellerrand blicken lassen.“ Und noch etwas habe ihr dabei geholfen, gute Noten zu schreiben: „Unsere Schule legt großen Wert auf ökumenische Impulse“, sagt sie. Die Andachten waren Gegengewichte für mich, wenn es in der Schule mal wieder viel zu lernen gab. Ich konnte dabei Kraft tanken.“

„Bildung kann uns nicht zu Idealmenschen ohne Fehler machen“

Im Sommer dieses Jahres schrieb Schilling ihre letzte Abiturprüfung, danach ging es für sie hinaus aufs Meer. Bei einem Segeltörn konnte sie Abstand zum Prüfungsstress gewinnen. „Bildung kann uns nicht zu Idealmenschen ohne Fehler machen“, sagt sie. Bildung sei ihrer Meinung nach vor allem eine Ergänzung zu anderen wichtigen Werten. In einer Gesellschaft müsse es auch darum gehen, Mitgefühl zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. „Bildung macht uns zu mündigen und selbstbestimmten Menschen, die ihren eigenen Kurs festlegen. Ebenso müssen wir aber auch die Kurse anderer Menschen achten und Kollisionen verhindern“, glaubt Schilling.

Seine Mitmenschen nicht aus den Augen zu verlieren – das war auch für Lennart Hinz wichtig. Der 19-Jährige vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ist der erfolgreichste Absolvent unter den männlichen Abiturienten. Von insgesamt 900 Punkten, die es beim Abitur zu holen gibt, erreichte er 884. „Meine Mitschüler haben sich gefreut, wenn ich ihnen helfen konnte“, sagt Hinz. „Ich finde es schön, wenn man etwas von seinem Wissen an andere weitergeben kann.“

Ihm seien die guten Noten tatsächlich zugeflogen, sagt Lennart Hinz. Der ein oder andere Mitschüler habe schon mal die Augen verdreht und auch ihm sei es "etwas unangenehm“, dass er nahezu mühelos Spitzenleistungen erreicht. Wenn er nach dem Unterricht an der Schule den Kopf frei bekommen wollte, griff er sich eines seiner Instrumente. „Musik ist meine erste große Leidenschaft“, sagt Hinz. Er spielt alles, was er in die Finger bekommt. „Ich spiele Klavier, Gitarre und noch viel mehr. Manche Instrumente habe ich mir selber beigebracht.“ Der Jazz ist seine Welt. „Beim Jazz kann ich frei sein, ich bringe meine eigene Kreativität ein und habe genug Raum, um zu improvisieren.“

Für mehr Spielraum plädiert der Vorsitzende der Karl-Nix-Stiftung, Jens-Uwe Nölle, in einem ganz anderen Bereich. „Es muss dringend mehr Geld in Bildung fließen. Bildung ist unser Hauptkapital.“ Bremen bleibe in vielen bildungsrelevanten Bereichen Schlusslicht. Dass einiges im Bereich Bildung in Bremen schief läuft, muss auch Petra Jendrich eingestehen, die als Vertreterin für Senatorin Claudia Bogedan zur Preisverleihung gekommen war. Allerdings gebe es im Bildungsbereich auch große Chancen: „Heutzutage gibt es eigentlich kein richtig und falsch mehr.“ Den Schulabsolventen stünden zu Beginn ihres Berufslebens viele Möglichkeiten offen. An die Preisträger gewandt, sagt Jendrich: „Habt keine Angst vor Entscheidungen.“ Angst haben Elisa Schilling und Lennart Hinz nun wirklich nicht. Sie plant eine Weltreise, er möchte bei seinem Elektrotechnikstudium bei Siemens durchstarten.