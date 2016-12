Die Lankenauer Höft soll familienfreundlicher werden. (Jonas Völpel)

Der Beirat Woltmershausen steht geschlossen hinter dem Konzept des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und von Bremenports, die Halbinsel Lankenauer Höft touristisch weiterzuentwickeln und das Traditionslokal Lankenauer Höft zügig neu zu verpachten. Ein Votum, das beileibe nicht allen Woltmershausern schmeckt: „Eine Entscheidung gegen den Willen der Bürger“, hieß es in der Beiratssitzung am Montag mehrfach.

Der letzte Feierabend für viele Monate

In wenigen Tagen wird Gastwirt Joachim Oekermann, dessen Familie das Traditionslokal auf der beschaulichen Landzunge zwischen der Weser und der Zufahrt zum Neustädter Hafen seit fast vier Jahrzehnten bewirtschaftet, die Tür zur Gaststätte letztmals in diesem Jahr abschließen – und das kann der letzte Feierabend für viele Monate sein.

Die Brauerei Inbev lässt den Pachtvertrag zum Ende dieses Jahres auslaufen, das haben Iven Krämer vom Senator für Wirtschaft und Häfen und Klaus Bartels von Bremenports im Beirat noch einmal bestätigt. Folglich endet auch das Vertragsverhältnis zwischen der Brauerei und Wirt Oekermann, den viele Woltmershauser, erklärtermaßen auch der Beirat, gerne weiter hinter der Theke gesehen hätten.

Interessante Bewerbungen

Mehrfach hat Bartels, der Leiter Hafenentwicklung bei Bremenports betont, dass die Forderung der protestierenden Woltmershauser, Oekermann einfach weitermachen zu lassen, nicht zu verwirklichen ist. Es gehe nicht, einen neuen Pachtvertrag für die Gaststätte und das 8000 Quadratmeter große Grundstück und gleichzeitig einen Betreibervertrag mit dem Wirt abzuschließen. Oekermann habe sich am Ausschreibungsverfahren nicht mit einem eigenen Konzept beteiligt.

Im Ausschreibungsverfahren hat es laut Bartels interessante Bewerbungen gegeben, und es habe sich ein klarer Favorit herauskristallisiert. Der Name könne noch nicht genannt werden, weil noch nichts unterschrieben und weil die Politik noch nicht entscheidend beteiligt worden sei. „Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung im Februar fällt“, so Bartels.

Was das Vereinbaren eines neuen langfristigen Pachtvertrags mit einem Gastronomen oder einem Investor, der einen Gastronomen an der Hand hat, für die Gaststätte im nächsten Sommer bedeutet, blieb in der Beiratssitzung offen. Klar ist laut Bartels, dass das Gebäude gründlich saniert, eventuell sogar ganz abgerissen und neu errichtet werden muss. Die genauen Pläne des Investors müssen den Gang durch die Behörden überstehen, was nach Bartels‘ Schätzung ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird. Weil sich deshalb im nächsten Sommer noch gar nichts tun kann, hakte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon ein: „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es noch eine Übergangslösung geben kann.“

Umgebung soll familienfreundlicher werden

Anja Leibing (SPD) fasste noch einmal zusammen, was der Beirat Woltmershausen für die Zukunft des gesamten Areals rund um die Gaststätte erwartet: Die Umgebung soll hergerichtet werden, unter anderem mit familienfreundlicher Gestaltung einschließlich eines Spielplatzes. Das Areal soll barrierefrei werden, der Weseruferpark soll erhalten bleiben. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr soll verbessert werden. Und der Turm neben der Gaststätte soll öffentlich zugänglich werden.

„Wir erwarten auch, dass der Weserradweg tatsächlich am Fluss entlang führt“, ergänzte Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD). Eine Skizze in den Ausschreibungsvorlagen zeigt auf, wie das gehen könnte: Sie enthält nicht nur die Fährverbindung quer über die Weser in Richtung Gröpelingen, sondern auch eine neue Fährverbindung die Weser hinab in Richtung Seehausen.

Bartels zeigte weitere Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Lankenauer Höft auf: Vor der Gaststätte könnte ein Sandstrand aufgespült werden. Und für das Hafenbecken zeigen die Planer auf, dass dort eine Marina für Freizeitskipper und eventuell auch einige Unterkünfte für Radtouristen geschaffen werden könnten.