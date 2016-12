Die breiten Überfahrten am Schwachhauser Ring zwischen Straße und Häusern sind zwar praktisch zum Parken, müssen aber zurückgebaut werden, so der Beirat. (Roland Scheitz)

Alle Jahre wieder schafft es der Schwachhauser Ring auf die Tagesordnung des Beirats. Seit den 1980er-Jahren, schätzten die Ortspolitiker am Donnerstagabend, diskutiere man regelmäßig, ob und wie hier dem unrechtmäßigen Parken auf dem öffentlichen Grünstreifen ein Riegel vorzuschieben sei. Die über den Grünstreifen verlaufenden Zufahrten zu den Grundstücken werden von vielen Hauseigentümern widerrechtlich als Parkfläche genutzt. Nun müsse endlich ein Schlussstrich gezogen werden, hieß es aus der SPD-Fraktion. Schon der Glaubwürdigkeit wegen.

Einem von den übrigen Fraktionen mehrheitlich unterstützten SPD-Antrag zufolge, sollen deshalb 25.000 Euro aus dem Stadtteilbudget des Beirats für den Rück- oder Umbau illegaler und unrechtmäßig erweiterter Grundstückszufahrten eingesetzt werden – und zugleich für den Bau öffentlicher Parkplätze. Da das Amt für Straßen und Verkehr jüngst erklärt hatte, dass für diese Maßnahme in absehbarer Zeit keine Mittel zur Verfügung stehen werden, will das Stadtteilparlament das ASV jetzt aus eigener Tasche für 2017 mit dem Umbau beauftragen, um das Thema nicht erneut auf die lange Bank zu schieben.

Unrechtmäßige Überfahrten werden zurückgebaut

Dem Antrag hing die Kostenschätzung eines beauftragten Ingenieursbüros an, der zufolge mit knapp 70.000 Euro für die Gesamtmaßnahme zu rechnen ist. Demnach müsse sich der Beirat seinem Ziel Stück für Stück von der Schwachhauser Heerstraße her nähern – soweit das Geld jeweils reiche, erklärte Stefan Pastoor (SPD).

Hauseigentümern, die auf ihrem Grundstück Stellplatzmöglichkeiten hätten oder schaffen könnten, soll dem Antrag zufolge zunächst die Möglichkeit gegeben werden, diese Option künftig zu nutzen. Sollten sie sich dazu nicht binnen zwei Monaten bereiterklären, würden illegale Überfahrten zurückgebaut. Unrechtmäßig erweiterte Überfahrten würden in diesem Fall wieder auf ihre Ursprungsbreite verjüngt werden. Eigentümern, die keine Parkmöglichkeit auf ihrem Grundstück haben, käme man entgegen, indem innerhalb der Grünfläche öffentliche Parkplätze geschaffen würden. Je sechs Parkbuchten für die vier Abschnitte des Schwachhauser Rings seien dafür vor zwei Jahren im städtebaulichen Konzept eingeplant worden.

CDU: Beirat sät mit Antrag Unfrieden

Während Grüne, Linke und FDP für den SPD-Antrag votierten, konnte sich die CDU wie schon in früheren Debatten nicht damit anfreunden, gegen das unrechtmäßige Parken vorzugehen. Mit dem Antrag werde der Beirat Unfrieden säen, prognostizierte Johann-Detloff von Cossel. Die Anwohner parkten hier zwar unrechtmäßig, aber es störe niemanden, argumentierte er. Der Beirat sei besser beraten, die 25.000 Euro beispielsweise in die Sanierung von Fahrradwegen im Stadtteil zu investieren, oder in die Sicherheit auf der Parkallee. Wolfgang Schober (Linke) argumentierte dagegen: „Das illegale Parken stört andere Anwohner des Schwachhauser Rings, also kann nicht die Rede davon sein, dass wir mit dem Antrag Unfrieden säen – im Gegenteil.“

Auch in der FDP will man den Alleecharakter der Straße erhalten wissen. Um den Baumbestand zu schützen, sei die Maßnahme wie im Antrag formuliert sinnvoll, unabdingbar sei in diesem Zusammenhang aber der entsprechende Ausgleich in Form von öffentlichen Parkplätzen, unterstrich Mario Hasselmann. Dietrich Heck (Grüne) wunderte sich darüber, dass die CDU bereit sei, den aktuellen Zustand weiter hinzunehmen. „Wir haben es hier mit einer illegalen Situation zu tun“, betonte er. „Und obwohl die Anwohner darauf hingewiesen wurden, beharren sie auf Sonderrechte – das kann uns doch nicht egal sein.“