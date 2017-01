Rund um das Theaterhaus der Shakespeare Company laufen Bauarbeiten. Sie dienen der Aufwertung der Neustadt, wo sich in absehbarer Zeit einiges tun soll. (Petra Spangenberg, Walter Gerbracht)

Wieder sind die Bagger da und buddeln im übertragenen Sinn die Neustadt ein weiteres Stück näher an die Altstadt heran. Zugegeben: Der Blick auf die aktuelle kleine Baustelle zwischen Südbad und Shakespeare Company lässt nichts derartig Spektakuläres erwarten. Dennoch ist die Aufwertung des kleinen Grünfleckens ein weiteres Puzzleteil für die Vision der Bremer Stadtplaner: Eines Tages könnten die Bremer auch die vordere Neustadt meinen, wenn sie von ihrer „Innenstadt“ sprechen.

Zu diesem Zweck haben die Planer bereits vor Jahren ein „Innenstadtkonzept 2025“ verfasst (wir berichteten), in dem verschiedene Projekte definiert sind, die auch die Vorzüge der angrenzenden Ortsteile der Altstadt stärker in den Fokus rücken sollen. Für die Neustadt werden aktuell rund um die neue „Drehscheibe Leibnizplatz“ weitere Schritte konkret, um diesen ambitionierten Brückenschlag über die Weser zu schaffen.

Brücke soll sich zwischen Piepe und Stadtwerder über die Kleine Weser spannen

Zum einen wäre da die Brücke selbst. Zwischen Piepe und Stadtwerder soll sie sich eines Tages über die Kleine Weser spannen. „Damit das Buntentor von der rechten Weserseite aus besser erreichbar wird und wir eine attraktive Alternative zur überlasteten Wilhelm-Kaisen-Brücke für Fußgänger und Radfahrer anbieten können“, begründet Stadtplaner Rainer Imholze aus dem Bauressort dieses Vorhaben. Denn eine zweite Brücke über den Hauptstrom der Weser soll folgen, auch wenn der Zeitplan noch völlig unklar ist. „Wir wollen den Ringschluss der historischen Wallanlagen auf beiden Seiten der Weser vollziehen, da gehört die Brücke zwingend dazu“, so Imholze. Derzeit laufe eine Machbarkeitsstudie zu der Brücke an der Piepe „und die Brücke ist auch fest in der Fortschreibung des Förderprojektes ‚Aktive Zentren‘ mit eingestellt“, berichtet der Stadtplaner.

Die Idee einer Brücke an der Piepe kursiert im Stadtteil schon viele Jahre. Doch an eine Realisierung glaubte aufgrund der erwarteten Kosten kaum einer. Nun scheint die Brücke zum Greifen nah, auch wenn immer noch nicht feststeht, wann sie stehen könnte. Die Stadtteilmanagerin freut es: „Davon würden die Geschäftsleute am Buntentorsteinweg mit Sicherheit profitieren“, sagt Astrid-Verena Dietze auf Nachfrage.

Außerdem ist sie froh zu hören, dass die seit Jahren geplante Umgestaltung der Osterstraße im April nun endlich starten soll. Es war einst die historische Verbindung aus dem Buntentor in die Innenstadt – bis die steinerne Treppe als Barriere hin zur Wilhelm-Kaisen-Brücke gebaut wurde. Dieses Hindernis soll nun wieder verschwinden, versichert Imholze. „Insgesamt finde ich es toll, dass es in diesem Bereich jetzt losgeht“, so Dietze.

Die Neustadt von Weitem sichtbar machen

Für den Stadtplaner ist mit dem Umbau der Schule, der Erweiterung des Theaters sowie der Umgestaltung der beiden Schulhöfe zum „Campus Leibnizplatz“ schon ein großes Stück geschafft. „Wir haben jetzt eine viel einladendere Eingangssituation in die Neustadt, aber auch zu Theater und Schule“, bestätigt Renate Heitmann von der Bremer Shakespeare Company. Außerdem verweist sie darauf, dass auch das Kulturnetzwerk „Vis-A-Vis“ aus dem Innenstadtkonzept hervorgegangen sei, das die Kräfte vieler Neustädter Akteure seither bündelt.

„Das gehört alles zusammen und das wollen wir auf künstlerische Weise am alten Eingang der Schule noch deutlich machen“, gibt sie einen Ausblick auf aktuelle Ideen. Hinzu kommt möglicherweise ein Lichtkonzept am Leibnizplatz, der das historische Schulgebäude, aber auch die Skulptur „der Narr“ mitten auf dem Platz in Szene setzen soll. „Für uns gilt es, auch schon von Weitem sichtbar zu machen, dass die Neustadt ganz nah an der Altstadt liegt und wir hier viele Attraktivitäten zu bieten haben“, so Heitmann.

Und worum geht es bei der konkreten Baumaßnahme hinter der Shakespeare Company? Der Umweltbetrieb Bremen (UB) gestaltet im Rahmen des Innenstadtkonzeptes die kleine Grünfläche an der Ecke Schulstraße/Neustadtswall um, wo vor wenigen Wochen noch viele weitere Menschen auf Trampelpfaden unter den Bäumen nach Abkürzungen suchten. Dort soll nun ein kleiner Bereich für die Außengastronomie des Theatercafés „Falstaff“ entstehen. „Außerdem werden leicht hügelig gestaltete Rasenflächen sowie ein geschwungener Weg angelegt“, erklärt Sprecherin Kerstin Doty vom UB. Auf diese Weise soll das kleine Fleckchen Grün nicht nur schöner gestaltet, sondern auch noch besser nutzbar sein. In Zukunft können Spaziergänger dort entlang des Weges auf Steinblöcken verweilen und im Sommer unter den Bäumen etwas essen und trinken.

Positive Zwischenbilanz

Für Renate Heitmann ist es ebenfalls ein weiterer Baustein, um die großen Einrichtungen vor Ort besser miteinander zu vernetzen. „Wir als Theater öffnen uns damit noch ein bisschen mehr zum Stadtteil und rücken auch optisch näher an Schwimmbad und Hochschule heran“, so die Geschäftsführerin des Theaters. Und auch die Schüler der Oberschule am Leibnizplatz dürfen sich wohl schon recht bald auf einen neuen Sportplatz an Stelle des heutigen „Käfig“ genannten Bolzplatzes freuen. Laut Imholze ist die Umgestaltung bereits in der Planungsphase.

Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon zieht eine positive Zwischenbilanz, was die Aufwertung rund um die „Drehscheibe Campus Leibnizplatz“ bereits in Gang gesetzt hat. „In den vergangenen zwei Jahren ist der gesamte Bereich von Innenstadt Richtung Leibnizplatz wesentlich lebendiger und einladender geworden.“ Das liege mit Sicherheit auch mit an den baulichen Veränderungen mit Hilfe der Städtebaufördermittel. Czichon: „Der gesamte Bereich strahlt aus und entfaltet eine enorme Dynamik.“