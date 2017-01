Symbolbild. (dpa)

Der Grund sind Arbeiten an der Brücke im Zuge der Heinrich-Plett-Allee. Bis dahin sind die Widerlager auf der rechten und linken Seite der Bundesstraße in Silhouette errichtet, dass zwölf große Brückenstahlträger für den neuen Überbau eingehoben werden können, teilte Martin Stellmann vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit.

Es ist die Dritte von insgesamt fünf geplanten Sperrpausen, die für den Brückenneubau erforderlich sind. „Die Bauarbeiten sind momentan Top im Zeitplan“, sagte Stellmann. Seit Mitte Januar 2016 wird am Ersatzbau der Brücke im Zuge der Heinrich-Plett-Allee über die Bundesstraße 75 gearbeitet. Anfang August 2016 war die Brücke Heinrich-Plett-Allee durch drei riesige Abbruchbagger abgerissen worden. Für Fußgänger und Radfahrer wurde eine Behelfsbrücke errichtet, um für sie weiterhin eine Überquerung zu ermöglichen.

Am kommenden Wochenende werden laut ASV-Sprecher Stellmann Tieflader und ein mobiler Kran die langen und schweren Stahlträger anliefern und in die Widerlager einheben. „Im Anschluss daran werden die Schalungen für den Beton hergestellt“, so Stellmann. Diese Arbeiten an der Stahlverbundbrücke könnten nur im Schutz einer Vollsperrung ausgeführt werden.

Der Verkehr werde an den betroffenen Tagen großräumig über die Autobahn 1, das Bremer Kreuz und die Autobahn 27 umgeleitet. Hinweistafeln sollen rechtzeitig an den Bundesstraßen und Bundesautobahnen aufgestellt werden, allerdings sei mit Behinderungen zu rechnen. Das Amt empfiehlt, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren und die Reisezeiten gegebenenfalls anzupassen. Die Abfahrt an der Anschlussstelle Huchting von Stadtmitte in Richtung Huchtinger Heerstraße sowie die Auffahrt auf die B 75 von der Heinrich-Plett-Allee in Richtung Stadtmitte ist weiterhin möglich.

Zwei weitere Vollsperrungen werden dieses Jahr noch notwendig sein, um unter anderem die Behelfsbrücke wieder abzubauen. Die Baukosten für den bereits erfolgten Abriss und den Neubau belaufen sich auf insgesamt 4,4 Millionen Euro, teilte das Amt für Straßen und Verkehr mit.