Also schön ist der nicht. Darüber gibt es keine Diskussion. Und weil dem so ist, hat der Kultursenator bildende Künstlerinnen und Künstler zu einem Wettbewerb aufgerufen, um den Fußgänger- und Fahrradtunnel hinter der Kunsthalle unterm Osterdeich lang zu verschönern. Nette Idee eigentlich, aber ob es nachhaltig was bringt? Im Ostertor hat man da so seine Zweifel.

„Der war ja schon mal Kunsttunnel“, sagt Helge Barach-Burwitz von der Villa Ichon, der den Tunnel regelmäßig nutzt, um an die Weser zu kommen. Das Schild ziert sogar noch einen der Zugänge. Im Tunnel selbst zeugen nur noch Rahmen von der vergangenen Aktion. „Wenn man da Geld ausgeben will, dann nicht, damit da neue Leute Bilder anbringen, die nach drei Monaten genauso versaut aussehen.“

Er schlägt stattdessen vor, das Geld für eine regelmäßige Reinigung auszugeben und den Tunnel bei Werder-Heimspielen zu sperren. Denn besonders bei Veranstaltungen dient die Unterführung hauptsächlich als öffentliches Pissoir, was jede Nase bestätigen kann.

Wenn nichts los ist, werde der Tunnel als Hundeklo benutzt – vor allem, wenn es regne, sagt Helge Barach-Burwitz. „Ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich da durchgehe.“Den Tunnel nutzt keiner gern, so viel ist sicher. Aber er sei von Nutzen, sagt Harald Hildebrandt, der Leiter des Polizeireviers Mitte. Vor allem Fahrradfahrer kommen durch den Tunnel schneller und unkomplizierter an die Weser, als wenn sie überirdisch über den Osterdeich müssten. Dunkel und unübersichtlich sei er zwar, aber kein Angstort.

Tagger respektierten Graffitis nicht mehr

Laut seinen Ostertor-Kops Noll und Kopp sei dort noch nie was passiert. Etwas mehr Licht fänden die Ordnungshüter gut. Gepaart mit Kunst? „Ob das so bleibt nachhaltig, da haben wir unsere Zweifel. Wir kennen ja unsere Schmierfinken“, sagt der Revierleiter. Ein professionelles legales Graffito, wie es sie mehr und mehr im Steintor gibt, könnte eine Lösung sein, denn bislang gibt es einen Kodex, dass solche Werke auch von andern nicht angetastet werden.

Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass auch das nur bedingt funktioniert: Das Profi-Graffito an der Brückenwand neben dem nun abgerissenen Concordia-Theater ist nach wenigen Monaten übersprüht und verunstaltet worden. In der Unterführung am Osterdeich wären die, die nachts mit Sprühdose oder Edding losziehen, ähnlich ungestört wie an der Bahntrasse.

Skeptisch ist auch Beiratssprecher Michael Rüppel (Grüne). Vor Jahren hat schon einmal ein Künstler, der den Tunnel verschönern wollte, im Stadtteilparlament angefragt. „Wir waren da vom Beirat sehr skeptisch“, erinnert sich der Sprecher. Weil der Tunnel eine abgelegene Stelle sei, fühlten sich dort Tagger sehr wohl, bestätigt er. Der Künstler habe dann eine abgespeckte Version seines eigentlichen Konzepts verwirklicht. „Dann ist genau das passiert, was wir befürchtet hatten.“

Die Kunst wurde zerstört, beschmiert, verschandelt. Die Initiative, dort noch mal ranzugehen, findet er trotzdem gut. Michael Rüppel ist für mehr Licht im Tunnel. Auch die Zugänge müssten überarbeitet werden. Was an Kunst rein kommt, müsse ganz genau überlegt werden. Eher robust, sagt er. „Man kann da nichts Filigranes, Kostbares, machen.“

„Er braucht gutes Licht“, sagt auch Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Und auch sie wünscht sich eine Gestaltung, die hell und robust und gegen Vandalismus stabil ist. Ob das umsetzbar ist, könne sie nicht einschätzen. Man müsse die Zuschriften, die eingesendet werden, abwarten. „Es kann so oder so ausgehen“, sagt sie. Vielleicht hat ja eine Künstlerin oder ein Künstler ein so überzeugendes Konzept, dass keiner drüberschmieren will. „Da würde ich offen rangehen.“

Ein Versuch für 30 000 Euro

Ob Michael Rüppel oder Hellena Harttung mit die Ersten sind, die die Vorschläge zu sehen bekommen, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass der Beirat Mitte mindestens ein Mitglied in die Jury schicken wird, die die Entwürfe sichtet. Das habe die Kulturdeputation zugesichert, so der Beiratssprecher.

Es hat schon große, breite und viel frequentierte Tunnel gegeben, bei denen sich Kunst durchgesetzt hat, wie im Friedenstunnel mit seinem bunten Lichtkonzept in der Parkallee, Außer der Schleifmühle, in der Unterführung zwischen Sebaldsbrück und Hemelingen, im Concordia-Tunnel mit den afrikanisch-farbenfrohen Mustern. In Woltmershausen hat Joachim „Bommel“ Morsezeichen an die Tunnelwände gemalt. Ob Kunst in diesem Fußgänger-Tunnel haltbar ist, bleibt die Frage. 30 000 Euro für die Umsetzung ist dem Kulturressort der Versuch wert.